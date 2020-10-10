實際的禪：肚子餓了就吃飯 有睏意時就去睡

禪是多麼平常的事情，任何奇異之處也沒有，真理顯現於萬物之中。

孟子曾說：「道理就在身邊，卻要跑到遠處去求。」禪宗也認同這句話。禪宗厭惡抽象的語言和細緻的形上學，但我們老是透過它們去學習禪。

其實，禪的真理存在於日常生活中的具體事物。有位僧人對他的師父說：

「來禪堂參拜無數次，但從來沒有得到任何的佛法教誨，請您以慈悲開導我吧！」師父回答說：「這是什麼意思？你每日向我請安，我不是回答了嗎？你端茶時，我不是都高興地接受了嗎？此外你還要求什麼呢？」這就是禪的真諦嗎？禪宗要我們體會的，就是這種日常生活。正如有句禪詩寫道：「去擔水、來砍柴，這樣的工作多麼奇妙而充滿樂趣啊！」

禪宗不講邏輯與理性，有些膽小的讀者可能因此會被嚇跑，不想再多加認識。從知性的角度來看，禪宗的教學方式的確嚴格又粗野。但我相信，讀完這一章之後，讀者就能體會到禪的實際面，緩和對它的恐懼感。禪的真諦在於它體現的實際面，而非不合理的層面。因此，重點不該放在禪師那些奇怪的言行。下面再舉兩三個事例，以說明禪師在說法時，都直接訴諸於我們生活中最樸素的經驗。他們這麼做，也許是為了讓一般讀書人更容易掌握禪理，或是為了進一步表明，禪就存在於單純、日常的小事中。

禪宗如此強調實際面，都是為了免於抽象概念或理性分析的束縛。舉起竹篦、叫人搬動家具或是呼喚弟子名字，這些都是日常生活中很單純的舉動，很少人會特別留意，然而禪意就在其中。對一般人來說，禪學充滿了許多不合理的言行，以及展現人類思想深度的大道理。不過，從以下舉的幾個例子中，都可看見禪宗單純、直接且實際的那一面，也充滿了哲理。

石鞏慧藏和西堂智藏都是馬祖道一的弟子。

有天，石鞏問西堂：「你能夠徒手抓住虛空嗎？」

西堂說：「當然可以。」

石鞏問：「怎麼抓？」

師弟便伸手作勢抓了一把，石鞏說：「這才不是抓住虛空的方法。」

西堂說：「不然請師兄示範？」

石鞏便抓住師弟的鼻子，師弟叫道：「太過分了，這樣大力抓住我的鼻子，都快扯掉了！」

石鞏說：「這麼做才能抓住虛空啊！」

馬祖有一位弟子在擔任鹽官，有僧人問：「毘盧遮那佛的真身是什麼？」

鹽官回答：「幫老僧拿一隻淨瓶來。」

僧人把淨瓶拿過來，鹽官說：「放回原處吧。」

僧人放好後，又來問了同樣的問題，鹽官說：「古老的毘盧遮那佛早就不在這裡了。」

後來有禪師對此評論說：「毘盧遮那佛在世的確很久了。」

如果以上的例子還不能幫助我們完全擺脫知性的層層枷鎖，再請看南陽慧忠國師的故事。南陽一日召喚侍者，侍者應諾，三召三應，慧忠說：「我叫了你三次，你回答了三次，到底是我辜負了你，還是你辜負了我？」只是叫人的名字，確實是單純的舉動。從一般的邏輯觀點來看，慧忠最後的評論很難理解。呼喚對方的名字，聽者回答，這是日常最普通的事情。但此公案卻告訴我們，禪的真理就在其中。由此可知，禪是多麼平常的事情，任何奇異之處也沒有，真理顯現於萬物之中。一人呼，另一人應，僅僅如此而已。

壽州良遂在麻谷寶徹門下修禪。麻谷見他來，就扛起鋤頭去鋤草。良遂跟著到田裡，麻谷不理，又回禪房，關上門。良遂第二天又去，麻谷又關上門。良遂敲門，麻谷問：「誰？」良遂剛報上自己的名字，就忽然頓悟，說：「師父不要再罵弟子了。若弟子不前來參拜，一定會被那些佛經、論典誤導，無法走在佛法的正路上。」良遂後來對埋頭於佛教哲學的同修們說：「師兄們研究的學問，良遂都懂；但良遂知曉的，師兄們就不懂了。」良遂只是弄懂了師父為何叫他名字，就有自信說這句話，這實在令人吃驚！

透過這些例子，問題比以前更加清楚，或者說更容易理解了。我們可以在文獻中一再找到類似的故事。它們充分表明，禪終究不是複雜的道理，不需透過抽象理論和高深研究，就可以親近。禪的真理和力量就在於它是如此單純、直接以及貼近生活。「早安，你好嗎？」、「謝謝，我很好」、「請喝茶」，這些日常的問候中就充滿了禪意。有位僧人在掘土時肚子餓了，聽見開飯的鼓聲響了，便舉起鋤頭，大笑而歸。這位僧人充分展現了禪意，因為沒有比這更自然的事情。我們唯一要做的，就是睜開眼睛看清周邊事物深藏的禪意。

但是，在這裡還有一個陷阱，修行者必須特別留意，以免犯錯。就是不要把禪學與自然主義或放蕩主義混為一談，後者只盲從於人的自然傾向，而不質疑它們的起源和價值。人類的舉止跟動物的行為有很大的差異，因為後者缺乏道德本能及宗教意識。動物不知道要自我砥礪，以改善自己的狀態、追求更高層次的美德。以這個故事為例：

石鞏某日在廚房辛苦工作，他的師父馬祖問：「忙些什麼？」石鞏說：「牧牛。」馬祖問：「你用什麼方法牧牛？」石鞏說：「只要牠要走入草叢，我馬上就拉緊牠鼻頭上的繩子，把牠拖回來。」馬祖說：「你果然是在牧牛！」

這既不是自然主義，也不是放蕩主義，而是投入心力認真修行。再看看這個故事：

有源律師問大珠慧海：「師父修行這麼多年，現在還是一樣用功嗎？」

禪師說：「是的。」又問：「如何用功？」大珠說：「肚子餓了就吃飯，有睏意時就去睡。」有源又問：「平常大家都是這樣生活，那他們跟你一樣用功嗎？」大珠說：「不一樣。」問：「哪裡不同？」大珠說：「一般人吃飯時沒有認真吃，腦袋還有上百件事情在想；睡覺時也不好好休息，躺在床上東想西想。所以跟我不同。」

要把禪學稱為自然主義也可以，但要以嚴格訓練為基礎，而不是像放蕩主義者以為的那樣毫無紀律。放蕩主義者沒有自由意志，被外在力量束縛了手腳，完全無力反抗。與此相反，禪的修行者享受完全的自由，是自己的主人。用《金剛經》最著名的一句話來講，禪者「應無所住而生其心」。當事物有其既定的意義，就被束縛了，就不再有絕對的自由。下面的問答明確地說明了這一點：

弟子問：「心的居所在哪裡呢？」師父答：「當心沒有居所時，就是真正安住下來了。」弟子問：「什麼叫做沒有居所？」答：「心沒有停留在任何目標上，就是真正安住下來。」問：「何謂沒有停留在任何目標？」答：「不執著於任何二分法，包括善與惡、有與無、內與外。沒有停留在空性中，也不執著於非空性。並非永遠保持安定，也沒有一直處於變動。因此我才說心沒有居所。」

唐朝的雪峰義存是禪學史上最刻苦的求道者。在他長年行腳禪修的過程中，總帶著一根柄杓，因為他常常負責煮飯菜，而這是禪堂生活中最辛苦又最討厭的工作。柄杓就是雪峰的象徵。他繼承德山宣鑑的衣缽後，有位僧人問他：「師父去見德山禪師後，學到了什麼大道理，一下子就離開了。」

雪峰說：「我空手去，空手歸。」

這是用很具體的方式說明了「禪無所住」。最後我們以這個故事作結：

眾僧請百丈涅槃說禪，百丈說：「諸位弟子與我一起下田去，之後我會跟大家講解禪理。」眾僧完成農務後回到寺院，要請百丈教導禪學大意。百丈雙手展開，但一個字都沒說。 這正是百丈要傳授的大道理。

(本文摘自鈴木大拙著《禪學入門：世界禪學宗師鈴木大拙安定內心、自在生活的八堂課》，時報出版提供)

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