川普參選演說 有特色大家就會記住你！

川普現在可是最熱門的話題人物了! 他的演說特色十分鮮明,我們來看他的參選宣言有什麼值得學習之處。

Our country is in serious trouble. We don’t have victories anymore. We used to have victories, but we don’t have them. When was the last time anybody saw us beating, let’s say, China in a trade deal? They kill us. I beat China all the time. All the time.

我們的國家目前有嚴重的問題,我們已經不是勝者。過去我們打過許多勝仗,但這些美好已經逝去了。誰看到我們上一次戰勝過誰嗎?就拿和中國的貿易協定來說,他們戰勝了我們,而我每次都能戰勝中國。

We need— we need somebody— we need somebody that literally will take this country and make it great again. We can do that.

我們需要,我們需要某個人,需要他來帶領這個國家,讓這個國家再次變得強大。我們可以做到這一點。

And, I will tell you, I love my life. I have a wonderful family. They’re saying, “Dad, you’re going to do something that’s going to be so tough.”

而且,我會告訴你,我愛我的生活。我有一個美好的家庭,他們說: 「爸爸,你將要做的是一件非常艱難的事。」

You know, all of my life, I’ve heard that a truly successful person, a really, really successful person and even modestly successful cannot run for public office. Just can’t happen. And yet that’s the kind of mindset that you need to make this country great again.

我這一生中經常聽到有人說,一個真正成功的人,一個非常非常成功的人,甚至小有成就的人,都無法競選、無法從政。可是我們正是需要成功人士的心態,才能讓這個國家再度強大起來。

So ladies and gentlemen… I am officially running… for president of the United States, and we are going to make our country great again.

女士先生們,我正式宣布角逐美國總統,我們將再次讓國家強大起來。

I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that. I’ll bring back our jobs from China, from Mexico, from Japan, from so many places. I’ll bring back our jobs, and I’ll bring back our money.

告訴你,我將是上帝創世以來最稱職的總統。我會從中國、從墨西哥、從日本、從其他許多地方,將我們的工作拿回來。我會拿回我們的工作,我也會拿回我們的錢。

Right now, think of this: We owe China $1.3 trillion.

We owe Japan more than that. So they come in, they take our jobs, they take our money, and then they loan us back the money, and we pay them in interest, and then the dollar goes up so their deal’s even better.

現在,想想這一點:我們欠中國1.3兆,我們欠日本不止於此。所以他們來,拿走我們的工作,帶走我們的錢,然後他們借給我們這些錢,我們還要付給他們利息,然後美元上漲,甚至讓他們有更好的獲利。

1.有特色

大家都覺得川普講話的方式很瘋狂,但他卻也瘋狂的有點道理!換句話說,他講話的風格雖是不按牌理出牌,可能會令人覺得有點可笑,但會讓大家對他印象深刻。不管觀眾喜不喜歡他,他都已經成功讓自己變成大家討論的話題。

他的演講並不是非常有架構,卻也因此能讓觀眾覺得他很真實,而不是用話術堆積的假象。另一方面,他是素人政治家,用自我特色取代經驗值是非常高明的手段,更加上現在素人政治家這種不走常規的說話方式能迎合大家對於政治窠臼的反感,反而也讓他成為媒體焦點。但要在台上展現自我特色,通常都得小心拿捏,因為不是每個人都有錢請那麼多保鏢。

2.利用自己的優勢

即使是總統候選人,也不可能每一種領域都能精通,商人背景出身的川普,常用經濟的角度切入每一個自己所提的政策。他在演 說裡面說:I’ll bring back our jobs from China, from Mexico, from Japan, from so many places. I’ll bring back our jobs, and I’ll bring back our money。他並不擅長外交領域,就用他熟悉的商業領域導入一些國際議題。再者,經濟又剛好是當時的總統歐巴 馬非常不擅長的領域,川普成功的利用自己可以幫國家「搶錢」的強項,讓大家忘記仇富的心態,帶給觀眾希望。

3.用別人的角度為故事出發點

讓別人替你說你想說的話,也是一個很重要的演說技巧,有些時候同樣一句話,從自己角度講或是從別人的角度說,效果就是不一 樣。舉例來說,演講中他要批評「 歐巴馬醫改」(Obamacare), 就 用I have a friend who is a doctor… 來替自己發聲,不僅僅是因為用專業的醫生角度來看醫療,更有說服力,更是意圖暗示出自己的好人緣與圓融的一面。川普也常常提到若不是因為他愛國、不是因為朋友的鼓勵,他絕對不會參選,因為選舉是傷神又燒錢的事情。

4.幽默的自我放大

很多英語演講的演講者,常常不太聊自己的強項,但川普會以誇獎自己來做為演講的開頭,這種有爭議的幽默方式,讓他引起很多注意。反之,面對許多抨擊時,他也不以為意,因此觀眾對他捉摸不清,分不清楚他到底是太聰明還是超級笨蛋。他誇張自己的行為,雖不正式,但已經有很多追隨者與攻擊者相繼的模仿他講話的 style,等於是成功替自己創造出免費的版面與行銷。

5.精簡的英文單字

不要以為美國人的英文單字量都很夠,川普喜歡用簡單的單字, 重複講述同樣的事情。例如他說:But, we either have a country, or we don’t have a country. We have at least 11 million people in this country that came in illegally. They will go out. They will come back — some will come back, the best, through a process. They have to come back legally. They have to come back through a process — and it may not be a very quick process, but I think that’s very fair, and very fine. 其實這麼落落長一段,就是 不斷重複著come in、go out以及come back,就這麼簡單。

另外,他選擇了最基礎的單字come in、go out來取代相對較複 雜的immigrate與deport,雖然這些簡單用語跟一般政治人物比較起來顯得沒有邏輯感,但會讓大家覺得整場演講很容易理解,就跟在咖啡館喝咖啡時聽隔壁桌八卦一樣輕鬆。

(本文摘自Madeleine鄭宇庭(以熙國際)著《讓老闆聽懂的簡報實力:21堂必修英語簡報課,秒懂聽眾需求,一次學會演說魅力、深入人心的語言技巧》,時報出版提供)

