省一杯拿鐵就可以滾到500多萬！你該怎麼做？

對你來說最重要的事，那就砸錢在那上面吧；但對你來說不重要的事，你則需要省到不能再省。

你該買那一杯拿鐵嗎？

•迷思：每天省一杯拿鐵錢，長期下我就會有xxx萬。

•應該有的觀念：想喝就喝吧，喝完再尿出來。

如果在三年前你問我，該不該買那一杯拿鐵（或是飲料），我會說忍著吧。如果你一天存50塊，一年就有18,250元，投資到7%年化報酬率的投資組合，45年後你就會有500多萬台幣──對，就是省一杯拿鐵就可以滾到500多萬。這也是很多理財專家會舉的例子，剛接觸理財的朋友，可能就會覺得這個說法很有道理。但如果你現在問我該不該買那一杯拿鐵，我會說：fuck……你想喝就喝吧。要我45年不能喝拿鐵，我寧願窮。

投資的目的，是要讓你有選擇的自由，「自由」就是這麼多人要加入FIRE的原因。如果要我45年不能喝飲料，那不是太拘束了嗎？其實，有非常多FIRE成功者分享，他們後悔自己當時這麼省，現在想起來寧願多花5~10年工作──因為他們太省了，反而錯過了許多創造美好回憶的機會。如果你一直問自己要不要買這個、要不要喝這個、要不要吃這個，你就問錯了問題，你應該要問自己：「哪些事情對我來說最重要？」

普通上班族收入有限，你必須問自己哪些東西對你來說很重要。有些人是名牌包包，有些人是健康，有些人是與家人相處的時光，有些人是旅遊。無論對你來說最重要的是什麼，你得先了解清楚，才能夠規畫你的消費。

對你來說最重要的事，那就砸錢在那上面吧；但對你來說不重要的事，你則需要省到不能再省。

對我來說，旅遊在我的人生中非常重要，喝不喝飲料、家裡的家具是哪個牌子，對我來說都沒差，那麼在飲料、家具購買這部分上，我就要省到不能再省。我真的忘記自己上一次買飲料的時間了，因為真的太久了。我在旅遊時，偶爾還是會停下來犒賞自己一杯咖啡，但平時就在家自己煮。我需要在其他相對不重要的事上省錢，才有錢去花在對我來說幸福指數最高的事上。錢要花在刀口上，你才有感覺。

為什麼要做選擇？你不能全部都擁有嗎？當然，如果你錢多，每個月賺幾千萬，那我會跟你說：你可以不用選擇。但如果你的收入不高，沒錢，不好意思──現實就是這樣，你只能選擇少數的欲望。

衡量你最想要的是什麼？

我一直都想要有自己的房子，幾乎天天都在想：「我到底什麼時候才會有自己的房子？」我現在可以把多年辛辛苦苦累積到的資產拿去買房，但是這樣做的同時，我就得犧牲掉自己的自由──那麼自由對我來說，就比有房子來得更重要。

這並不是說你再也不能享受對你來說並沒有那麼重要的東西，有些FIRE族也很喜歡名牌包，但可能每幾年才會買一個，當作自己堅持投資下去的獎品；他們會仔細考慮自己的消費，不會因為今天消費的欲望來了就去買，而犧牲掉對他們來說最重要的事。 延遲主義也是可以練習的生活準則，不是說你什麼都不能買，而是你現在可能必須要忍耐一下，讓自己年輕的本錢去累積財富，到年紀大一點的時候就會有更多資金可以運用。

(本文摘自Yale Chen著《加速你的FIRE人生：打造致富體質，提早贏得財富自由》，方智出版提供)

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