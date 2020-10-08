為什麼要提早退休？現在的年輕人都很懶嗎？

「認真幫一家公司付出，工作到六十歲，公司會照顧你。」──這或許是我們爸媽那個年代的定律，但現在你我都知道已經不是這樣了。

我寫這本書的時候，正是新冠肺炎疫情期間，聽到很多身邊的人失業的消息。

「老師」曾經被認為是鐵飯碗，但在疫情期間，教職工作甚至也有可能無法保住。通常國外來的白人朋友在亞洲能夠接的工作就是當老師，而在疫情期間，我身邊就有非常多當老師的外國朋友失業了，很多人便轉向網路去尋找線上遠端教學的工作機會；但好死不死，現在就是供過於求。學生沒有那麼多，線上卻冒出了好多剛失業、尋求就業機會的老師。

目前不只是老師這個職業有這樣的狀況，我在美國的一個朋友告訴我，除了他，他們全家都失業了。他一個人得照顧所有的家人，在分享過程中，我從他的聲音聽得出來，他的確很慌張，不知道自己還可以撐多久。

政府會保護我？

美國在疫情間推出了一個政府補助計畫，經營自己事業的人若受到疫情影響，可以向政府申請補助金。我身邊的創業朋友聽到這個消息時，有三個朋友對我說，他們不再討厭川普了，「川普是No. 1，我愛我的總統！」（本書不代表任何政治立場，單純分享個人經驗，不代表我支持或是不支持川普。）結果呢，你猜猜我這三位朋友，有幾個真的得到了補助？

答案是一位。而且很瞎的是，這一位並不太需要補助，只是他比較厲害，知道政府機關需要看什麼資訊，準備了相關資訊來迎合政府，就領到了補助。而我另外兩位朋友，一位做汽車租賃企業，另一位做美睫，因為疫情受到非常大的影響。租賃汽車現在沒有人租，但是他的車貸還是要繳；而那位做美睫的朋友，因為封城無法營運，收入就中斷了，但店舖資金一樣要繳。這兩位都需要政府的幫助，卻沒有得到補助金。請問，政府真的有照顧到我們嗎？

不用說美國的公民，亞洲的例子也數不清。我親戚幫一個大集團工作（因為我怕被告，就不點名了），也是一直說只要幫公司做到退休，公司就會照顧你一輩子，你就會領到退休金。但事實是如何呢？事實是，他離退休還有五年，公司卻突然裁員，他便沒有了工作。我不知道你看到這裡是什麼感想，但如果是我，我可能沒有心臟病也會心臟病發作。你放那麼多信心在別人身上，結果他使出這一招，你就完蛋了，退休金也領不到。 希望你看到這裡，可以體會到第一個重點：開始FIRE可以讓你保護自己，至少不要讓以上情況發生在你身上；即使你不想要提早退休，想要一直不斷地工作，規畫你的財務也是不可或缺的。

◎什麼是「FIRE」？



FIRE是英文「Financial Independent Retire Early」的縮寫，中文譯為：財富自由，提早退休。這個族群裡的人透過提高收入，加上降低支出，將存到的錢投資到能夠產生現金流的資產，讓自己在非傳統的退休年齡提早退休，開始過自己想要的生活。有人在達到財富自由後，仍繼續工作，單純是因為想要消磨時間或興趣；有人則在達到目標時放手一搏，去追求自己真正想要的事物。

「FIRE 族」在歐美國家已有上百萬人，他們正在活出自己的自由態度，在台灣目前仍然是很新的一個概念。



「提早退休族」並不是無所事事的懶鬼，也不是沒有志向的年輕人，而是知道在這個世界上除了工作之外，還有太多事值得我們投入更多的時間，來讓自己的生活更加精采。



有些人選擇提早退休去環遊世界，將時間花在了解不同的文化；有些人提早退休是想追求創業人生，因為上班時沒有足夠的時間追夢，但退休後就有非常多時間為創業衝刺；有些人提早退休是為了陪伴家人，這種人多半是有小孩的爸媽，他們覺得小孩長得太快，如果把時間都拿去工作，可能轉眼間孩子就成年離家了；有些人即使達到了提早退休的目標，仍然持續工作，因為他們真的太熱愛工作了，但這個時候已經不再是為金錢而賣命。

(本文摘自Yale Chen著《加速你的FIRE人生：打造致富體質，提早贏得財富自由》，方智出版提供)

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