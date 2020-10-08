求人是藝術 ！「生氣」竟有訣竅

傲驕骨氣會內傷 有氣發對才健康

輸的時候，有些人會生氣，不甘心的生氣，覺得不公平的生氣，惋惜的生氣，求完美的生氣，遷怒、怪罪的生氣⋯⋯各式各樣的怒意席捲而來。

生氣是情緒的自然現象，要人不生氣，不符合上天造人的哲學。但塞翁失馬的時候，功虧一簣的時候，失之交臂的時候，臨陣慌亂而與成功擦肩而過的時候，骨氣比生氣重要。

沒有人能每次都贏。有時候我們做得很好，但仍然輸了，這種時候切忌說小話或惡口，那只是在合理化自己的失敗是逃避責任的遁詞，是找藉口。重要的是接受，冷靜下來，檢討哪裡還有進步空間，把注意力拉回自己身上，專心思考怎樣可以使自己更好，而不是批評別人。面子問題都是假議題，勇於承認是值得肯定的好事。這樣的骨氣是風範，也是自我訓練的方式。

如果確實已經盡了全力，那就不要為輸掉一場精采比賽而道歉。當團隊全力以赴了卻沒有贏，這時管理者應該主動肯定所有工作夥伴。帶領團隊如此，自我要求時也是。當你竭盡全力卻無法成事時，也要拍拍自己的肩膀，認可自己，慰勞自己，當自己的發電機。不要被完美主義綁架，一腳踩進自責與自悔裡。眼光放遠，所有的努力都不會白費，一定會有一天，你苦學來的能力會讓你發光。

同時，對於不對的事我們也要有骨氣，勇敢說不。職場上很容易看到一群人附和一個錯誤的決定，這通常是來自上級或強勢方的決定，但結果幾乎都是不好的。所以在奧美，我們很鼓勵坦誠溝通。但坦誠溝通是一門精工的藝術，並不是有話直說而已。首先，當事人要有骨氣，不屈服於權威或強勢。其次，要找出對方可以接受的方式，並在對的時機點提出，正直而柔軟的態度很重要。

有些人會說自己很有骨氣，一生不求人，這樣的人我一方面替他開心，一方面也覺得他很辛苦。因為在求學的過程中，總是會遇到某門學科成績不好，要請教別人的時候；工作時總是會遇到跟這個客戶不熟，需要別人介紹的時候。所以我覺得，在這個人際接觸愈發緊密的時代，一生不求人是不對的骨氣，相反地，求人是一門藝術，值得學習並推廣。

求人之前，一定要先做過足夠的努力，而不是貪圖方便或只想依賴他人。同時，要求到對的人，我們說這叫「求人有術」。每一次請託，如何建立在之前的關係上，應該到什麼樣的分寸為止，都要審慎思考。最重要的是要有求必還，對於別人的慷慨相助，無論事大事小一定要想辦法回報，這是合作的心態，千萬不可以大而化之。

遇到別人來拜託我們時，也要視為儲蓄緣分的良機。但是要量力而為，把經營人際關係，甚至是經營與權貴者的關係視為要務，勢在必行也沒必要。雖然在職場上有好的人際關係就像搭上了順風車，但人生也常有無風的時候，風箏升不起，仍必要撐起一片天時，憑藉的仍是專業與實力。深化自己所學，厚實自己的專業，讓別人打不倒，就是骨氣的展現。

AI、數位、科技發展日新月異，年輕人經常是我們在這些領域的導師，這種時候也不要錯用了骨氣。向年輕人學習是精進，是風度，不存在面子問題。公司現在有些社群或數位專案的動腦會議，我會交給年輕的夥伴來帶領，我們在下面聽，從聽之中學習年輕人怎麼生活，怎麼思考，在意什麼，擅長什麼，從中看到機會的新芽。然後再透過我們的經驗，將之形塑成更精準的策略或是更好的創意。

另一方面，懂得過日子的人也得要「會生氣」。生氣是對的，把心裡的情緒釋放出來，才能好好處理事情。處理日常不順遂所引發的怒氣，與處理危機不一樣。危機處理講求先止血、先補救事態，再收拾自己的情緒，但日常逆事所帶來的情緒則不要積壓，要好好排遣。叫一個人完全不生氣是不可能的，怒氣之下又容易犯錯。所以，關鍵是如何管理生氣，如何有效地生氣，把它當成一門功課來做。

年輕時失戀，往往憤怒傷心，夜不成眠，現在回想會覺得那時的自己真傻。消逝的感情不會因為痛徹心扉就死灰復燃，不平、謾罵、怨懟也不會讓幸福回歸，或讓自己脫離苦海。會造成的，只有持續耗損自己而已。

這幾年，我逐漸體悟到「生氣」的訣竅。

第一個訣竅是「限時」。在限定的時間內盡情、暢快地把怒氣發出來，但不要對著無辜的人發作。如果你有合適的朋友，不會因而給對方增添負擔的朋友，可以向朋友傾吐。如果沒有那樣的朋友，或時機不合適，那就寫下來、錄下來，在空曠的地方好好喊叫一番，都是可行的方法。不過，所有方式都要限時完成，時間到了就放掉，從情緒裡出來，回到日常，不延燒，不耽溺。

第二個訣竅是「三轉」。首先是「轉台」，有意識地切換注意力，刻意把念頭從讓人生氣的事件中隔離出來，例如聽一首寧靜、輕快的音樂，離開事發場域到戶外走一走，讀幾頁好看的書，或者幫植物澆澆水，都是容易辦到的轉台方式。

其次是「轉念」，轉念的關鍵是接受狀況，並提醒自己塞翁失馬焉知非福。裂口可能是轉機，也可能是學習的機會。把念頭轉正，致力看向其中的正面意義。

再來是「轉變」。透過上述兩「轉」的練習，我們就能漸漸從「受制於情緒」，轉變為「能調控情緒」，漸漸成為更自在的人。

負面情緒是很好的警報器，提醒我們去察覺（下意識）壓抑著的壓力、需求、想法和自主性，是鬆綁自己的契機。只要我們懂得對待怒意的方法，只要我們懂得善用生氣，激勵自己用另類的方法達成目標。

(下一篇：最好的談判結果 不是談判桌上發生的)

(本文摘自謝馨慧著《「懂事」總經理的30個思考：工作不是湯，不能用熬的》，時報出版提供)

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