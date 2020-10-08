最好的談判結果 不是談判桌上發生的

一心在談判中只想贏的人，多半贏不了。

我曾應邀出席一場研討會，探討的主題是：女性在談判上是否較有優勢？

有人站在贊同的一方，認為女性自然展現的眉目流轉或是穿著打扮有助於取得談判優勢，例如議價時，女性比較容易談到好價錢，所以鼓勵女性善用自己的優勢。於是我開始回想，我是否也在工作上運用了這樣的特質？細想之後不禁莞爾。

在我的工作場域，百分之六十到七十的工作者都是女性，包括同儕、上司、部屬，所以我們之間要談加薪、談工作分配，誰都沒有優勢，女性柔軟、嫵媚的那一套完全派不上用場。那客戶呢？我的客戶百分之七十也是女性，我的裙子穿長穿短，可是一點作用都沒有，都是枉然。我發現，在我的工作領域，身為女性還真沒有一點可以佔便宜的地方。

那麼，我這個專業工作者、職場女性，到底是用什麼角度、什麼方式來看待談判呢？

很多技巧都可以增進自己的談判優勢，也有許多書籍可以參考，包括肢體語言、主客場優勢的掌握、語氣內容的推進等等。但若限定在男性與女性的談判差異的話，我會思考女性可以比幹練的男性在談判上「多一點」什麼，讓結果變得不同。

在開始談判之先，我們可以多創造一點氛圍。好比留心會議室的氣溫，有些會議室冷氣無論怎麼調都很強，細心的女性就會避開這樣的空間，一來避免會議氣氛冷冰冰而沒有人味，再者也避免自己因為太冷而腦筋僵硬，影響思路。其次，帶有笑容的女性總是能改變空間的氣氛，讓生硬、緊張的局面變得柔軟，所以笑容很重要。第三，咖啡的香氣也有助於舒緩會議氣氛，無論喝或不喝的人都能感受得到。第四，除了很正式、必須穿著較正式藍或黑色的場合外，女性可以視情況穿著較中性色、淡色、柔色系的衣服。衣裝的訣竅真的不在於胸口多低、裙子多短、妝髮多美，而在於凸顯個人特色，而且得體。能在大家的第一眼中留下深刻印象，你就站穩了第一步。

其次，女性比男性更具有同理心，不要忘記運用這一點。我的經驗是，一心只想在談判中當單方面贏家的人多半贏不了。所以我通常會在過程中花多一點時間了解對方想要什麼，聽出話語背後的關鍵，多問一點問題，多一點討論。感覺上在談判，其實是在對話。

立場衝突的時候，如果你馬上拿出合約，指責罪狀，表達不滿、負面感受、個人立場，非常容易讓氣氛變僵，變得互不相讓起來。所以我會先設身處地。我讓自己先去理解對方，從對方的立場去思考就會發現，他會有那些想法是合理的。我會表達了解，這往往能讓對方平靜下來，轉而聆聽你要說的話。這很關鍵。

以及，多一點肯定。我的工作基本上是透過讚美、包裝客戶的公司及產品來獲致成功，所以我總會提醒自己正面思考，無論對方多難搞，總有優點，我一定要想辦法把對方的優點找出來。只要找出一項就好，找出來後將之放大。透過肯定對方，縮短雙方的距離鴻溝。這裡的肯定不能是空泛的，後面必須跟隨具體的事實，否則會流於客套的場面話，失去誠意。

然後，多花一點心思，從無形處淡化對立。一般商務性談判，我都希望座位安排不是楚河漢界式的。我會不著痕跡地讓客戶那一側坐有我公司的同仁，在我這一側也保留一些座位給對方團隊的成員，相互錯落。或使用圓桌，並肩而坐 能讓彼此對立的感覺淡化。也可以將座位安排成L 型，不一 定要面面相對。這些細微的心思都不能說破，卻能有效帶動氣氛，讓談判以較平和的方式展開。

萬一事態嚴重，真的談到很僵、氣氛很不好的話，千萬不要急著在這種時刻做結論，要創造nature break，比如上個洗手間，也許有人需要去抽根菸，或者請同事送上簡單的茶點。這種不喊暫停的自然暫停法，可以避免氣氛惡化，談判破局。破局是最要避免的事，因為那表示再無轉圜之地。稍微中斷幾分鐘，讓會場的負能量消融一下，讓局面和思路都恢復一點彈性，就可能出現契機，讓協談往好的方向前進。

還要記得預留空間。人都有好勝、逞強的本能欲望，想在談判當下表現自己是可以做決定的那個人。可是，我們通常無法在當下確保做出決定一定是最好的。這種時候我會為自己留一點空間，也許當下明明我就是做可以決定的人，我還是會在會議上說需要向上司報告，請對方給我一點時間再回覆，也要預留退讓的空間。

二十幾年的經驗下來，很少遇到一拍即合的談判。多半是了解彼此的差距，又不想失去對方，於是開始尋求Plan C，最後成局的也往往是這個先前沒想過的第三方案。所以，洽談者要打開心胸和腦袋，擁抱多一點可能性。大家總說合作要建立在雙贏的基礎上，我認為「雙贏」（win-win）會出現的時刻，正是「共創」（co-creation）的時刻。

「what if」是共創的方式，我理解你的考量，你也理解我的需求，那麼，「如果XXXX，會不會更好？」「如果YYYY，會不會更能兼顧雙方想要達成的目標？」從「如果 ⋯⋯會不會⋯⋯」這樣的設問出發，不設限地聆聽，有開放性、有創造力地思考，就會找到可以解決問題的雙贏方式，甚至推演出預料之外的新展望。而這當中的關鍵，便是真誠的對話。

利益是天經地義的，不要因為利益考量而覺得受傷，談判本來就是為了拿到想要的，包括利益的交換。但謀求利益跟真誠對話的本質並不衝突，甚至，優質的對話是達成這一切的絕佳工具。

真誠地傾聽，真誠地思考，真誠地理解，找出做決策的人、找出核心的事，找出關鍵之物，忘記自己的性別，找出共同解決的方法。

但最好的談判結果不是談判桌上發生的，而是事後的following up，把會議桌上的承諾明確地條列下來，感謝對方提供理性、深入的對話機會。在後續的執行中，一定要確實實踐當初的承諾。如果有辦法做得比承諾更多、更完善、更細緻，確認預期結果都達成，將能建構對方的信任，讓下一次會議更有效率，無形中也確保了雙方長遠的合作關係。

(本文摘自謝馨慧著《「懂事」總經理的30個思考：工作不是湯，不能用熬的》，時報出版提供)

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