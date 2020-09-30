投資反向、槓桿ETF應該有的風險意識

Q有人說ETF的投資組合已經很分散了，所以，投資反向型或槓桿型ETF也可以傻傻地買、傻傻地存。這種操作策略需要調整嗎？

A大多數的槓桿型或反向型ETF的操作或追蹤方式，都是直接以基金內的投資部位拿去抵押借貸，或者是使用衍生性金融商品或投資工具來達到複製、追蹤指數的目標。在市場情況較差的時候，這種利用借貸或操作衍生性工具交易的投資部位，很有可能會有放大損失的情形發生，當然也會導致該檔ETF 的淨值大幅度地滑落，表現在市價上自然也會不符預期。

另外，槓桿型或反向型ETF的主要優點就是簡單易行，當你極度看好或看壞大盤的走勢時，可以選擇正2或反1的ETF，賺取超乎一倍的利潤，而且操作這些ETF 又比期貨跟選擇權來得簡單安全，除了沒有到期結算的壓力，也不用擔心行情起伏太大被追繳保證金或是斷頭的風險。

但是仍要請讀者朋友注意的是，相較於原型ETF，槓桿型或反向型ETF 其實是雙面刃，看對方向，雖然可以有較高報酬率的預期，但是一旦看錯方向，不僅會產生較高的虧損，甚至還很難藉由長期持有來降低持股成本、攤平解套。因此，建議用較小部位的資金來操作槓桿型或反向型ETF；如果打算長期投資或者投入大部分資金的話，應該還是以投資原型ETF（例如0050或0056）為主，會比較安全。

槓桿型ETF

・ 報酬高，風險也高；市場波動時，槓桿將會放大虧損風險

・ 短線波段操作，不宜長期持有，所以要做好風險控管，設定停利停損點

反向型ETF

・ 走勢不完全和原型ETF 相反，有相對漲少跌多的跡象

・ 適合短期持有、避險操作

(本圖文摘自梁亦鴻著《3天搞懂理財迷思：衝出投資迷霧，提升理財知識，不被產品話術灌迷湯！》，寶鼎出版提供)

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