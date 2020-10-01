沒跟上台積電 可以改買槓桿型ETF嗎？
擔心「賺了指數、賠了差價」買ETF就對了？擔心指數反轉，買反向型ETF 就對了？小心！槓桿型ETF 賺得快，其實賠得也很快！想要追逐財富，除了追買飆股之外，投資朋友們還可以選擇ETF。可是，在ETF品項愈來愈多的情況下，是讓投資朋友多了選擇，還是無從選擇呢？不懂其中盤根錯節，就有87%的機率穩賠錢！
沒跟上台積電漲停，威力彩又沒中，改買槓桿型ETF搏一把？
Q 2020年7月臺股指數突破1萬3000點，就有營業員除了推薦買股票之外，還推薦買槓桿倍數或反向ETF。買這類型的ETF 需要注意那些事情嗎？
A 2020年7月的臺股指數已經突破臺股固守卅年的高點，然而這次臺股指數勢如破竹地刷新歷史新高，幾乎可說是由台積電一夫當關拉抬出來的結果，很多投資朋友眼見著指數頻創新高，可是自己卻沒有賺到錢；甚至還有投資朋友認為，所持有的個股不動如山已經「好家在」了，更別提還有反向下跌，投資組合面臨虧損者。一時間，市場上苦嘆「賺了指數、賠了差價」的投資人竟然比比皆是！
選股這麼不容易，於是有些營業員的「工商服務」也從個股轉為開始推薦買賣 ETF；老牌老字號的元大臺灣50ETF（0050）更是被投資人追捧到百元以上（圖1）， ETF的熱度，絲毫不亞於投資人追買個股。只是投資人心中總有疑問：如果股價或指數頻創新高，投資朋友是否還適合用ETF、甚至於槓桿型 ETF來參與臺股行情？另外，如果擔心指數反轉，可以買反向型ETF來「避險」嗎？
不管是原型、槓桿型、還是反向型ETF，都可以參與臺股的漲跌，只是投資朋友得要先瞭解這三種類型ETF的特性，避免「掠龜走鱉」，落到「別人的投資組合總是比較好」的情境，只能眼睜睜看著別人賺錢。
[觀念速解] ETF
Exchange Traded Funds，指數股票型證券投資信託基金，簡稱「指數股票型基金」。顧名思義，這類基金是以貼近某項指數為目標，投資人投資ETF 就像是投資該指數，可以直接參與指數的報酬表現，又可以像買賣股票那樣來交易基金。
[觀念速解] 槓桿型ETF
指每日追蹤標的指數受益正向倍數的ETF。例如槓桿倍數為二倍時，標的指數上漲1%，二倍槓桿型ETF 追蹤上漲2%；標的指數下跌1％，二倍槓桿型ETF 追蹤下跌2%。
[觀念速解] 反向型ETF
指每日追蹤標的指數報酬反向表現的ETF。例如反向倍數為一倍時，標的指數上漲1%，反向型ETF 追蹤下跌1%；標的指數下跌1%，反向型ETF也反向追蹤上漲1%。
Q「臺灣50反」真的和「臺灣50」的走勢相反嗎？
A由於ETF 是追蹤、複製指數的一項產品，因此，只要投資朋友對於大盤或者某一項產業（例如電子或金融產業）的未來發展有具體的多空方向，就可以找到相對應的ETF來投資，獲取波段利潤，很是單純方便。而金融業者為了推陳出新，也陸續在「原型」的ETF之外，陸續推出槓桿及反向型的ETF，供投資朋友選擇。在ETF品項愈來愈多的情況之下，是讓投資朋友多了選擇？還是無從選擇呢？
先來看看以下這個例子。2020年臺股所向披靡的7月，股價指數在台積電帶動下一路飆漲，有投資朋友為了賺「快」錢，於是選擇元大臺灣50正2（00631L）—這就是所謂的「槓桿型ETF」，這是一種每日追蹤標的指數的收益，而且是正向（也就是同一個方向的趨勢）、若干倍數（正2就是正向兩倍的意思）的ETF。舉例來說，如果槓桿倍數是兩倍時，代表這檔ETF 所追蹤的標的指數上漲1% 時，兩倍槓桿型ETF「理論上」將會上漲2%；如果標的指數下跌1%時，兩倍槓桿型ETF「理論上」也會下跌2%。
而當預期指數即將從高處回檔時，元大臺灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1（00664R）這兩檔ETF 則是一種每日追蹤標的指數的收益，而且是反向（也就是認為該標的指數會朝相反方向的趨勢走）、若干倍數（反1 就是反向一倍的意思）的ETF。進一步說，如果是反向1 倍時，代表這檔ETF 所追蹤的標的指數上漲1%時，反向一倍ETF「理論上」將會下跌1%；如果標的指數下跌1% 時，反向一倍ETF「理論上」將會上漲1%。
答案顯然是否定的。
我們以圖2 ∼圖5 來說明上述「理論」。圖2顯示2020年7月31日大盤下跌0.46%，但是……
圖3顯示，元大臺灣50卻只有下跌0.24%，而不是亦步亦趨的0.46%；
圖4顯示，元大臺灣50 反1 不僅沒有「上漲」，反倒下跌0.12%；
圖5則顯示，元大台灣50 正2 不僅沒有下跌「兩倍」，收盤反倒是持平（漲跌0%）。
(本文摘自梁亦鴻著《3天搞懂理財迷思：衝出投資迷霧，提升理財知識，不被產品話術灌迷湯！》，寶鼎出版提供)
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