沒跟上台積電 可以改買槓桿型ETF嗎？

Q 2020年7月臺股指數突破1萬3000點，就有營業員除了推薦買股票之外，還推薦買槓桿倍數或反向ETF。買這類型的ETF 需要注意那些事情嗎？

A 2020年7月的臺股指數已經突破臺股固守卅年的高點，然而這次臺股指數勢如破竹地刷新歷史新高，幾乎可說是由台積電一夫當關拉抬出來的結果，很多投資朋友眼見著指數頻創新高，可是自己卻沒有賺到錢；甚至還有投資朋友認為，所持有的個股不動如山已經「好家在」了，更別提還有反向下跌，投資組合面臨虧損者。一時間，市場上苦嘆「賺了指數、賠了差價」的投資人竟然比比皆是！

選股這麼不容易，於是有些營業員的「工商服務」也從個股轉為開始推薦買賣 ETF；老牌老字號的元大臺灣50ETF（0050）更是被投資人追捧到百元以上（圖1）， ETF的熱度，絲毫不亞於投資人追買個股。只是投資人心中總有疑問：如果股價或指數頻創新高，投資朋友是否還適合用ETF、甚至於槓桿型 ETF來參與臺股行情？另外，如果擔心指數反轉，可以買反向型ETF來「避險」嗎？

不管是原型、槓桿型、還是反向型ETF，都可以參與臺股的漲跌，只是投資朋友得要先瞭解這三種類型ETF的特性，避免「掠龜走鱉」，落到「別人的投資組合總是比較好」的情境，只能眼睜睜看著別人賺錢。