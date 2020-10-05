想改巢換貸？銀行不讓你知道的眉角

Q碰上低利率時代，理財專員通常會鼓勵上班族可以勇敢貸款買房子。不過，買房子只要考量利率高低而已嗎？

A低利率時代，的確是買房子的好時機。可重點是，針對住屋的需求，你可以選擇租，也可以選擇買。回想學生時代，要租個套房待幾個學期，都要花一番時間挑挑揀揀了，更何況是把房子買下來！撇開購屋時，需要考慮格局、坪數、地段、樓層、材質等因素，光是房屋總價動輒一兩千萬，而且房貸一揹就是20、30 年的情況，對於現金流的考量，我們更是不可不慎！所以，買房子絕不能夠只是單純地考量利率高低而已。關於住屋的需求，你應該要先分析考慮是該買房還是該租賃？而當你決定要購屋置產時，又該如何安排往後的房屋貸款事宜。

一般人剛從學校畢業、踏入職場，在收入不豐的情況之下，能夠收支打平、不寅吃卯糧、變成月光族就已經不錯了，這時的小資男女通常不會有購屋的迫切需求。之後，努力工作打拚幾年，也小有積蓄，再加上即將結婚步入禮堂，就開始會有購屋的打算。這時候，我們可以定下心來想想，買房子的優點、缺點分別是什麼？租賃房子，又有哪些好處及壞處？

一般人之所以想購屋，除了傳統成家立業、安土重遷的觀念之外，再來就是認為「有土斯有財」，所以一輩子辛苦努力，就是希望存錢買一棟屬於自己的房子，一來滿足擁有自宅的心理效用，另一方面，房屋還可以保值、對抗通膨。這些都是購屋常見的理由。聽來冠冕堂皇，可是，一旦揹了房貸、當了房奴，可能會因為手頭上可支配的現金變少而被迫減少上館子或出國旅遊的機會，導致生活品質降低；更甚者，萬一房屋跌價、賣不出去，很可能就只能屈居在這一棟房子裡，終身鬱鬱寡歡了—而這，就不只是單純的成本效益可以解釋得了。