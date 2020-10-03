雷浩斯：追求卓越企業的起點

偉大的企業創辦人就像太陽，但太陽終有一天會日落，而偉大的企業本身就能培育出接班人，延續企業文化，轉換為成長動能，讓企業繼續前進。

《基業長青》這本書是柯林斯追求卓越的起點，寫於一九九四年，即使到現在過了近三十年，裡面對卓越企業的根本原則仍然經得起考驗。

我是一個思考「投資卓越企業」的投資人，所以對《基業長青》中的重要原則深有同感，以下簡述各原則的重點：

一、造鐘，而非報時：這個概念的動力來源在於創造一個永續的公司，而永續的背後必定有一個非常執著、永不放棄的創辦人，他對公司的情感之深，因此創造出完美的鐘。

二、不只是為了賺錢：每個成功的公司領導人都身家豐厚，但是金錢帶來的成就效益會逐步遞減，因此以錢為誘因，難以讓他們充滿營運動力。但營運公司的成就感本身是更強大的動能，這才是激勵他們的最終來源。

三、膽大包天的目標：成就感的來源來自於自我實現，而自我實現又來自於對能力的了解。在自身能力範圍內訂下追求頂尖的目標，能讓成就感不斷的往前趨近，即使他人認為是膽大包天的目標，對自己來說則是可能實現的理想，沒有理由不去實踐它。

四、教派般的文化：要讓理想成功，必須全公司上下結合，發揮動能。而這得要有強大的企業文化，才能讓一間公司的根扎到企業深處，使公司能從大樹化為神木。

五、自家培養的領導人：偉大的企業創辦人就像太陽，但太陽終有一天會日落，而偉大的企業本身就能培育出接班人，延續企業文化，轉換為成長動能，讓企業繼續前進。

也許你會想，這些概念會不會太抽象或太理想化？或者這只能在美國才有用，在台灣不可能有「基業長青」的企業？

但是當我寫這篇推薦文的時候，台灣權值股之王台積電連續兩天大漲，股價一度衝上到四六六．五元，擠進全球前十大市值。這樣的反應震驚全台，一間大型權值股，竟然能連著兩天衝上漲停價，這怎麼可能？

追根究柢，這是因為台積電是一間高瞻遠矚的公司，精益求精地提升內在價值，打造強大的護城河。創辦人也是IC教父的張忠謀親自打造了這間高瞻遠矚的公司，他造鐘而非報時、在創辦時即立下膽大包天的目標，堅持要創辦世界級的企業。

但是回推到三十年前，有誰相信我們能有世界級的企業？現在又有誰敢說台積電不是世界級？

他培養出自家的領導人，在接班之後繼續提升公司的內在價值，即使面對一個比一個巨大的挑戰，仍然能再創奇蹟，這就是台股基業長青的公司典範，而這個典範告訴我們：「只要你想，你就辦得到。」

柯林斯寫了幾本書，我也寫了幾本書，而且我還替柯林斯寫了幾篇推薦文。當我讀這本《基業長青》的時候，感覺就好像回去翻閱我的第一本書一樣，都是追求「卓越公司」的「起點」。 而起點，往往就是一切的核心。

( 本文作者為雷浩斯，價值投資者、財經作家。摘自詹姆‧柯林斯、傑瑞‧薄樂斯著《基業長青：高瞻遠矚企業的永續之道》，遠流出版提供)

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