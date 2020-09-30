領導斷層的危機 空降部隊不是好選擇

高瞻遠矚公司絕對不需要為了推動變革和激發創意，而從外界引進空降部隊擔任最高主管。

在我們研究的案例中，並非只有西屋、高露潔和增你智這幾家公司曾陷入管理混亂和領導斷層的危機。我們發現許多對照公司都遭遇過類似的情況。

一九五○年代的梅維爾公司就是如此。當時華德．梅維爾（Ward Melville）發現公司還沒有培養出適當接班人，但他很想趕快交棒，交給任何人都好，因為他「急著想退休」。於是，他決定把棒子交給一位生產經理，但這位經理還沒有做好接班的準備，甚至也不想接下這個棒子，結果梅維爾公司急遽走下坡。華德．梅維爾後來評論：「我很震驚當選錯人時，經營數字會惡化得這麼快。」於是，他花了一年時間，想網羅外人來擔任執行長，設法反敗為勝。幸好後來他明智地放棄了尋求外援的想法，轉而在公司內部自行培養一位很有潛力的年輕人才，多年後證明這個年輕人果然勝任愉快，足以擔當執行長的重任。

一九五○年代末期，當公司創辦人唐納．道格拉斯交棒給尚未準備好的小道格拉斯（Donald Douglas, Jr.）時，道格拉斯飛機公司也面臨同樣狀況。「小道格拉斯根本不可能替代老道格拉斯，」一位傳記作者寫道，「他開始報復心目中的敵人（大半都是他父親重用的老臣）……然後用自己的班底取代經驗豐富的主管。」小道格拉斯將自己的親信安插到高位後，有才幹的經理人紛紛求去，而當時道格拉斯面對波音公司步步進逼，正是最需要這些人才的時候。一九六○年代初期，道格拉斯公司盡一切努力，想要迎頭趕上波音公司，但徒勞無功，管理人才流失產生的惡果終於顯現。一九六六年，道格拉斯公司遭遇空前危機，小道格拉斯為了尋找生機，決定與麥克唐納飛機公司合併。

雷諾玆菸草公司在一九七○年代也碰到同樣的問題，根據美國《商業週刊》的報導，當時公司董事史迪區（J. Paul Sticht，為費德瑞特百貨公司〔Federated Department Stores〕前總裁）「協助破壞了原定的接班計畫後，又設法讓自己當上總裁」。史迪區篡奪了公司經營權後，進行經營團隊大換血，幾乎全部引進外人。後來，在美國企業史上最著名的高階管理災難中，一九八五年雷諾玆收購了納貝斯克（Nabisco Brands），強森（Ross Johnson）成為執行長。幾年後，柯伯科拉維羅勃特公司（Kohlberg Kravis Roberts & Co.）以垃圾債券融資買下了雷諾茲納貝斯克公司，結束了強森時代，並且再度從外界引進空降部隊擔任執行長，伯瑞（Bryan Burroughs）和赫萊爾（John Helyar）在《門口的野蠻人》（Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco）中清楚描述了這段經過。

同樣的事情也發生在艾美絲百貨公司，當初創辦人家族因為找不到能幹的接班人而引進外援，結果卻親眼看著心血結晶為外人一手摧毀。同樣的事情也發生在寶羅斯，當寶羅斯因為「在邁克唐諾獨裁統治時期沒有培養新的經理人」，而面臨「管理結構的明顯斷層」時，決定從班迪克斯公司（Bendix）引進外援布魯門索（W. Michael Blumenthal）。同樣的事情也發生在大通銀行、豪生、哥倫比亞公司。

兩家高瞻遠矚的明星公司迪士尼和IBM，也碰過同樣的狀況。

華特．迪士尼並沒有為迪士尼公司培養出適當的接班人，因此一九七○年代，當迪士尼經理人都驚惶失措地拚命自問「迪士尼該怎麼辦？」時，為了拯救公司，董事會在一九八四年引進空降部隊艾斯納和威爾斯（Frank Wells）。不過我們必須指出，迪士尼即使在引進外人時，都盡最大努力讓核心理念得以延續。主導獵才行動的華森（Ray Watson）之所以希望艾斯納擔任執行長，不是因為他在業界的紀錄十分輝煌，而是因為艾斯納了解、也欣賞迪士尼的價值觀。一位迪士尼人指出：「結果艾斯納變得比華特還更有華特的風格。」

迪士尼的例子說明了一個重點。如果你的組織認為必須從外部引進人才來擔任最高主管，那麼應該要尋找高度認同你們核心的人才。即使他們有不同的管理風格也沒關係，但他們必須發自內心認同你們的核心價值。

我們應該如何解釋IBM在一九九三年所做的決定——從雷諾玆公司挖來毫無電腦公司經營經驗的葛斯納來擔任執行長，取代原本內部培養的人才？這個反常的現象似乎違反了我們在其他高瞻遠矚公司觀察到的原則？確實如此。在我們眼中，IBM的決定簡直毫無道理，至少與我們所檢視的高瞻遠矚公司總計一千七百年的歷史不一致。 或許當時IBM董事會的假設是，必須引進外人，才能推動戲劇化的變革。就這個假設，我們的回答很簡單：請看看威爾許的例子。這位「當代變革大師」在提拔他為執行長的奇異公司裡度過了他全部的職場生涯。IBM擁有全球最完善的主管培育計畫，長期以來一直網羅到最傑出的人才，我們簡直無法相信IBM內部會找不出一個和威爾許不相上下的改革者。的確，如果IBM內部找不出十來個才幹足以和外人相抗衡的人才，我們才真的會感到萬分震驚。

正如同奇異、摩托羅拉、寶鹼、波音、諾斯壯、3M和惠普等公司的歷史一再顯示，高瞻遠矚公司絕對不需要為了推動變革和激發創意，而從外界引進空降部隊擔任最高主管。

IBM的董事會和覓才委員會希望能推動戲劇化的變革和進步。有了葛斯納的襄助，他們或許能達成目標。但對IBM而言，真正的問題是：葛斯納能否在推動巨大變革的同時，保存IBM的核心理念？葛斯納對IBM的貢獻，能否媲美艾斯納對迪士尼公司的貢獻？如果答案是肯定的，那麼IBM或許仍能恢復原本的崇高地位，依然是全世界最高瞻遠矚的公司之一。

給企業家和經理人的忠告

簡單來說，我們從研究中得到的結論是，如果想要成為高瞻遠矚公司，並恆久保持卓越，很難借助從外部引進空降部隊來達到目的。同樣重要的是，從內部拔擢人才與推動重大變革之間毫無衝突。

如果你是大企業的執行長或董事，你可以直接應用在本章所學到的教訓。貴公司應該擬訂主管培育計畫和長程接班計畫，以確保能平穩地進行世代交替。千萬別忘了，美國的代表性企業迪士尼只不過因為華特．迪士尼疏忽了這個造鐘的重要步驟，結果令迪士尼陷入嚴重困境。絕對不要重蹈高露潔、增你智、梅維爾、艾美絲百貨、雷諾玆和寶羅斯等公司的覆轍。千萬不要掉進同樣的陷阱，以為唯有引進外人，才能推動變革和追求進步，結果可能摧毀了原本的核心價值。最重要的是在公司內部培育和拔擢能推動變革和進步、同時又能保存核心的人才。

如果你是經理人，仍然適用於本章的原則。如果你想在一龐大企業體中建立高瞻遠矚的部門或事業部，你也應該思考主管培育和接班計畫的問題。假如你不幸出車禍，誰能取代你的角色？你如何培育這些人？你要如何預先規畫，當你有機會高升時，你的職務才能井然有序地順利交接？（你也可以向高階主管請教，詢問他們採取了哪些步驟來確保平穩接班。）最後，如果你找到一家真的非常適合你的高瞻遠矚公司，或許值得待在這家公司好好開發自己的才能，而不要輕易跳槽。

那麼，小公司和創業家應該如何應用本章的內容呢？顯然小公司執行長的接班流程不會像奇異公司那樣，一開始有九十六個候選人需要篩選。儘管如此，中小企業仍然可以培育經理人，並且擬訂接班計畫。當蓋爾文開始悉心培育兒子為未來接班做準備時，摩托羅拉還是一家小公司。默克、寶鹼、嬌生、諾斯壯和萬豪等家族企業的接班過程也一樣。沃爾頓開始思考公司未來的經營管理問題時，沃爾瑪開設的分店還不到五十家。惠烈特和普克在一九五○年代開始推行主管培育計畫和周延的接班計畫時，惠普只有五百名員工。

有趣的是，高瞻遠矚公司的早期建構者在位時間幾乎都很長（平均三十二．四年），幾乎沒有什麼公司在草創時期、規模還很小時就面臨接班問題。如果你的公司屬於中小企業，最好把目光放遠。只想憑著一個偉大構想而創立公司，然後快速成長，將獲利入袋為安，然後從外界引進專業經理人來接掌公司，或許無法產生下一家惠普、摩托羅拉、奇異或默克。 從建立高瞻遠矚公司的角度來看，問題不只是公司目前表現如何，關鍵問題在於，公司在下個世代、以及再下個世代、以及再下個世代，究竟會表現如何？個別領導人終究會走到生命的終點，但高瞻遠矚公司可以歷經數百年依然營運下去，超越任何領導人的任期，持續不斷地追求自己的目標，展現核心價值。

(本文摘自詹姆‧柯林斯、傑瑞‧薄樂斯著《基業長青：高瞻遠矚企業的永續之道》，遠流出版提供)

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