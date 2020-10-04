給老奶奶一個緞帶新家！房仲高手這樣「玩」成交易

塞爾漢心法第十八則 眼前沒有客戶？趕快趁現在完成工作。

客戶開門時，你永遠無法預估接下來的發展。身為房仲，我曾經看過有房間放了一大堆恐怖娃娃頭和垃圾做的雕塑。有一次，我和華爾街的交易員聊到他希望新家有何特色，一隻袋鼠從他的臥室跳出來，跳到頂樓另一端。房仲碰過千奇百怪的事情，但矮小的中國奶奶佩蒂打開空房的大衣櫃時，我還是大吃一驚。從地板到天花板都是各種顏色的緞帶、蝴蝶結和蕾絲。那就像凱蒂貓和白雪公主一起嗑茫之後，決定在網路上開手作商店。

這位矮小的女士——對了，她談起生意，絕對不輸經驗老到的華爾街悍將——熱愛做髮帶，我關上門，暗自希望佩蒂瘋狂的緞帶山不會嚇走買家。我很幸運，不到一天就照佩蒂的價格賣掉房子，前提是買家希望佩蒂（以及她的緞帶）可以在三十天內搬出去。如果我不想失去這筆交易，就得馬上幫佩蒂找到房子。但佩蒂痛恨我帶她看過的每個地方，一間太小，一間離隔壁大樓太近，有一次更是討厭到還沒進去就掉頭離開。我開始擔心我沒辦法留住我們幫佩蒂找到的買家，兩筆交易都會泡湯。我得想盡辦法將佩蒂從失望階段拉離，還要盡快。

我在砲台公園城找到合適房源，時間一分一秒逼近，我不能再隨便冒險，必須讓佩蒂一見鍾情，這時我想到她的嗜好。我想讓佩蒂當場就出價，方法就是讓她知道，她可以用整個房間做髮帶。我買了緞帶，而且買超多。我提早到公寓，在某個房間放了大桌子。我在房裡放了許多籃子，裡面擺進各種大小、顏色緞帶的籃子。佩蒂可以為美國每個熱愛公主裝的孩子做頭飾，材料多到她還能幫小馬或俄羅斯體操選手做蝴蝶結。

佩蒂走進公寓，沒開口嫌東嫌西，我覺得滿懷希望。她覺得客廳尺寸剛剛好，也覺得隔壁大樓夠遠，不必擔心被人偷窺。我開了秘密的緞帶房，佩蒂眼睛瞪得老大，我就知道她會出價了。當我在頭上別上蝴蝶結，說價錢是底價，賣家沒有任何轉圜空間，她竟然眼睛眨都不眨。佩蒂找到她的蝴蝶結王國，我也賺到兩份佣金，皆大歡喜。

有什麼因素可以錦上添花？

幫佩蒂佈置迷你緞帶工廠是我的創意，也很有效。當時我根本沒料到，更妙的是，我還是和莎拉去脫衣舞俱樂部才得到靈感。看到莎拉那麼推崇舞者，我因此更了解她這個人，也明白她當時的心境。注意到這些事情就像拿到精確的地圖，我因此可以幫莎拉找到合適物件。雖然我沒辦法幫佩蒂找到緞帶店樓上的空屋（對，我找過了），我可以利用這些觀察幫助她明白，那間公寓從各方面看來都很適合她。佩蒂填寫清單時，並沒列出「緞帶房」。但我發現她很看重手工時間，對她而言，這意義非凡。那間三房公寓大小適中、採光佳、地段好，緞帶只是錦上添花。佩蒂之所以無法抗拒，就是因為那些緞帶。自從幫莎拉、佩蒂找到房子之後，我隨時留心哪些創意可以讓顧客買得更自在。

如果客戶卡在交易的難纏階段，你必須勸他們往前走，這時就要向下挖掘。她是不是有哪些不太符合常理的要求？假設我有個客戶熱愛烹飪，買房子卻畏畏縮縮，我可能會送她物件附近的農產品，告訴她，買下那間公寓就有這個附加福利。隨時都要想著可以提供哪些額外好處，無論那些好處看起來多麼微不足道。你的珠寶店可能不會同意你打折，但你也許可以提供終生清潔服務。你可以向客戶保證，她們的鑽石永遠亮晶晶！如果你賣的是娃娃屋，多送一隻小貓！有時激發購買的動機不只是物品或服務，而是客戶對這筆交易的感受。

(本文摘自萊恩．塞爾著《一出手就成交：如何賣更多、賺更多？紐約TOP 1銷售高手「賣爆」全美的終極銷售術大公開！》，平安文化提供)

延伸閱讀

學渣也能靠寫作賺錢！爆紅文章有套路

如何讓讀者注意你？好標題的「標準」生產流程

自拍效果好！圈粉只要幾秒鐘