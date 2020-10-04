你越願意踏出舒適圈，生命就越自在。過去會引起恐懼和憎惡的情況，現在鬆動了；反過來說，如果你一直待在舒適圈，圈子又會縮小。

幾年前，我寫了封信給學生，問他們尋求什麼做為歸依：「當你遇到非常艱難的情況──像是害怕、孤獨、憤怒，一切都分崩離析、極端困難的時刻，你向什麼歸依？」一般我寫信都很少人回，但這一次居然得到很多回信。大家發現這個問題很有幫助，因為他們得承認，而且一點也不叫我驚訝，在困難的時刻，他們歸依網飛（Netflix）、暴飲暴食、其他娛樂和分散自己注意力的活動。

在傳統上，佛教修行人說到歸依，就是歸依三寶。佛陀是我們的典範、表率和啟迪，法是佛陀和其他如佛陀一樣覺醒的聖者的教法，僧團是同樣踏上這條覺醒之道的團體。但是當我問學生他們歸依何處，許多人就誠實承認，第一時刻並不是歸依三寶，而是依著慣性，而且找容易的事來做。

「舒適的煩惱」

創巴仁波切以前形容這種歸依，叫做「舒適的煩惱」，每當寶寶需要慰藉，就吸吮自己的拇指，每當成人遇見棘手的事，通常會呈現自己的吮指版本。「所以要問自己的問題就是：我的拇指是什麼？」

我讀過一本書，名為《真正的歸依》（True Refuge），作者是紐西蘭的老師塔欽‧哈恩（Tarchin Hearn）。他寫道，人們在他的佛法中心，每天早上唱誦歸依佛、歸依法、歸依僧，於是他要他們深入思考，在真正困難的時刻，他們會歸依什麼。假設說人們歸依串流電視節目好了，他建議他們如實稱呼。你要按「播放」的時候，合掌說：「我歸依網飛。」如果食物是你的歸依，要開冰箱時，便合掌說：「我歸依冰箱。」或「我歸依在清晨兩點鐘要吃的這個花生醬三明治。」

再把這個主題深入一點。我發現有一個描繪成長過程的模型很有用，這是蘇聯的心理學家利維‧維高斯基（Lev Vygotsky）在一九三○年代發明的，最近又由科羅拉多州波德（Boulder, Colorado）的教育機構PassageWorks進一步發展出來，我在此處第一次聽到這句「歡迎不速之客」（Welcoming the unwelcome）。這個模型可以畫成一個圖，有三個同心圓，最內圈是「舒適圈」，緊接著環繞它的是「學習圈」或「挑戰圈」，最外圈是「高風險圈」。

「舒適圈」是我們最喜愛的，也是我們最樂意待的地方。我並不是說看串流電影天生有錯，我自己也很愛看電影。每一個人都需要舒適，但如果你餘生只想要舒適，每晚看網飛電影、吃花生醬三明治，這就有問題了。當然追求舒服還有更有害的方法，但我們應該問自己：如果我們常常停留在這個很狹窄的圈子，要怎麼成長？

學習圈是我們有點不舒適的地帶。假設你有吝嗇的問題，根深柢固，把東西給出去就好像把自己立足之地都給了出去，讓整個人都覺得不安。那麼你可以決定先給出非常小的東西，以踏進學習圈。例如我常常找不到好寫的筆，最後終於找到好筆，一想到要把它給人，我就有點暈眩作嘔，還會激發我深度的執著和安全感問題。但如果我真的給了出去，我就踏入「學習圈」，雖然感到不舒適，但活下來了。然後第二天我可以給出其他的小東西──一張郵票、不想笑時微笑、任何把我的限度推出去一點點的東西。學習圈帶來刺激和挑戰，但是大部分成長都在這裡發生。

這個模型的最外圈，我們稱為「高風險圈」，這個地帶通常太困難了，所以無法滋養成長。就好像你還不會游泳，就站在游泳池最深的那頭，你還沒準備好呢。如果你強迫自己進入外圈，就會大受打擊，學不了任何東西。有些人在佛法修行中把自己逼得太過，結果尖叫逃跑，以後再也不禪修了。如果你試圖從舒適圈一躍到最外圈，就會有這種後座力。但是如果你花同樣的時間待在學習圈，最終會準備好接受更大的挑戰。

你的高風險圈，也許是他的學習圈

每一個人的三層圈各各不同，一個人的高風險圈可能是另一人的學習圈。例如我常常想到自由乘車者（Freedom Riders）不可思議的勇氣，他們在一九六○年代初期挑戰美國南方的種族隔離法律。他們所到之處遭受所有人的侮辱──甚至於生命威脅。在這種情況下，很多人會覺得招架不住，但並不是每個人都害怕。幾年前，我遇到一位自由乘車者，他給我的印象是：乘坐那些抗議的公車其實是他的舒適圈，他在這種情況下生機勃發，即使冒著生命的危險，也覺得舒適。也許對他來說，在辦公室裡接電話還更具挑戰性。

有趣的是，你越願意踏出舒適圈，生命就越自在。過去會引起恐懼和憎惡的情況，現在鬆動了；反過來說，如果你一直待在舒適圈，圈子又會縮小。就好像住在一個設有圍牆和大門的社區，讓你覺得保護周全，等你的洗衣機壞了，有人要進來修理，怎麼辦呢？你越奮力擋掉危險，就越害怕每一個人。接下來，你越老越覺得不安，三、四十歲不上心的事，七、八十歲的時候卻可能讓你坐立難安。

從歸依的角度來說，我認為內心應謹記這三個圈子，並留意自己的傾向。有時候我們得說：「我現在必須待在舒適圈裡，因為壓力太大了，這樣對我比較好。」如果真是這樣，就尊重這個想法。但有時候我們也許會發現，我們在自欺欺人，我們開不了口老實宣稱我們正在歸依三寶，也說不出口我們正在遵循自己的意向，用生命來成長。但如果我們了解成長是如何發生的，而發心要追求正覺之道，就會敢於面對挑戰，不斷走向學習和深化的所在。

十四世紀，西藏聖者無著賢大師（Ngulchu Thogme Zangpo）造了《佛子行三十七頌》（The Thirty-Seven Practices of a Bodhisattva），至今仍是引用最多而且最為人喜愛的偈頌。每一個偈頌都是建議如何活得像一尊菩薩，也就是活得像一個最高發心是為利益一切眾生而覺醒的人。在偈頌中，他尖銳地描述為什麼傾向舒適的生活方式是不圓滿的。他說：快樂「稍縱即逝」，「如葉尖的露珠」，把舒適建立在瞬息即逝的事物上，是沒有效益的策略，就算你得到你一直想要的東西，快樂卻只持續很短暫的時間。

最活生生的例子就是戀愛。開始的發光部分──蜜月期間──可以持續幾年，然後兩個人生活在一起，就是真正開始住在學習圈的時候了，因此人我關係對我們的修行成長非常強大有力。如果關係要維持下去，不免需要更加努力，這時候關係就會開始深化了。

快樂「稍縱即逝」

快樂如露珠般消失，聽來沮喪，但無著賢大師是指向解脫。執取一直變化的事物是舒適圈的慣技，這讓我們漂泊在生死輪迴（samsara），這個梵文意指我們身陷其中的惡性循環，因為我們不停抗拒實相。從生死輪迴中解脫的唯一方法，就是覺悟到世間萬法的開放性，我們需要勇敢進入學習圈，在當中強烈感受自己失去立足根基。創巴仁波切把這個狀態比為本初善廣大開放的空間，是我們最清冽的新鮮空氣，但是因為這個空間沒有什麼東西可以執取，我們頗為驚恐不安。創巴仁波切以詩意的描述「我們想躲在山洞和叢林裡」，來形容我們的作繭自縛。我們「點燃了瞋火」、「攪動了貪水」，並「在懈怠的爛泥中打滾」。因為我們害怕進退失據、失去立足根基，而與本初善失聯，造成的結果就是瞋、貪、無明，也就是三毒。

運用施受法，踏出舒適圈

若要改變我們對舒適的心態，施受法是一個最有效的修行。我們不跟從慣性，也不走避不舒適，反而吸入不愉悅或感受威脅的事物。可是我們不會冒然進入高風險圈，不會跳進我們最可怕的惡夢，而以較低的密度跟不愉悅相處。我們可以用小事情，譬如失望──這通常是不愉悅的事，能激化我們的反應，卻不至於讓我們無力招架。例如你準備調理一頓特殊的晚餐，卻少了一樣主要食材，太晚了沒法去買。又如你計畫野餐，卻開始下雨了。或你正要收看最喜歡的串流節目，網路居然掛了。只要在這個情況下選擇做施受法，而不氣餒或發脾氣，就踏出舒適圈了。你開始和自己的痛苦交朋友，而且對人類的實況培育出同理心。即使你只是處理一個相當小的痛苦，還是會增強你的力量和能力，來處理更大的事情。如果持續如此，即使在逆境中，你都可以找到力量。

還有，務必要平衡你的吸入和呼出。馬修‧利卡德（Matthieu Ricard）為知名的佛教比丘和作者，有一次受測悲心，掛在一個記錄腦部活動的大機器上。他原本開始觀想自己送出療癒的光束給痛苦的人，但作測試的科學家反而要他專注於吸入痛苦。剛好那一段時間，他排滿了活動，才探訪過羅馬尼亞的孤兒院，看到兒童悲慘的景況，最近又在地震之後去了西藏。所以他有用不盡的素材，他不斷地吸入，再吸入。

他說，從這個經驗裡，他發現一個人只能承擔這麼多。他發現吸入痛苦必須跟愛和慈心平衡，也跟完整的生命平衡。我想這個例子說明了他如何進入高風險圈，然後認識到，如果你吸入痛苦，也必須送出愛。這是充分感受美與悲劇──感受生命中的愉悅和振奮，也感受墮落和殘酷。

我們在地球上如白駒過隙，必須問問自己，到底我想要怎樣的人生？我們是一直增強煩惱的慣性，徒勞無功地追求無盡的舒適和享樂？還是練習踏入學習圈？生命過得這麼快，特別是在我的年紀，想起來真嚇人，雖然我移動緩慢而且喜歡有很多空間，仍不免覺得我得快快趕上。

一天下來，我做了什麼？我把這一天花在加強我愛舒適的習氣？我有沒有耽溺在「對生死輪迴的懷舊」，如創巴仁波切所說，嚮往只要一杯好茶來快樂一下？還是，我踏入沒有立足根基之所在，真正歸依三寶？我有沒有振作起來或放鬆下來？還是我躲在盔甲裡，一心只想維持現狀？。 從生至死，人生極為短暫，力圖保持現狀對於修行並沒有多大助益。另一方面，如能對自身和世界更感自在，並盡一切可能利益眾生，這樣的人生便很有價值。

(本文摘自佩瑪‧丘卓著《不順意的日子，順心過》，心靈工坊提供)

延伸閱讀

馬西屏的靈療傳奇 隱於民間的陳師父

三芝何婆婆牽亡魂 竟牽出王永慶？

為什麼這麼荒謬還有人信？