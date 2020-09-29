改買REITs當包租公 讓專業的來！

編按：熱血醫師楊斯棓轉化經典好書的智慧，拆解人生各階段需要面對的課題。

以下摘自新書《人生路引：我從閱讀中練就的28個基本功》 。

我的母系祖先數代務農，從小我就從聽他們彼此告誡土地絕對不能賣，賣土地就是不孝、背祖。

但有句台諺是這麼說的：「好田地，不如好子弟。」而另一句客家諺語則這麼提醒：「寧賣祖宗田，不忘祖宗言。」

渡海來台的台灣人父系祖先們，其實對土地的觀念毫不陳腐：不把累加房產當作核心價值，栽培出好的下一代及母語、諺語的傳承才更重要。

如果把「有土斯有財」跟上述兩句並排，或許會讓人感到困惑，到底我們該如何看待擁有不動產這回事？

本文並不討論住屋需求，不在買房或租屋打轉。我設想的是：讀者們如果戶頭存到兩百萬現金，對擁有住家以外的房地產蠢蠢欲動時，該怎麼思考？

兩百萬現金在台中市熱門地段可以買一間大套房，或一個冷門地段的兩房，也有人把兩百萬當成頭期款，拿去買一間七百萬的三房出租。

「成為包租公」在電影情節跟網路文章的推波助瀾下，成為許多人心目中美好的想像。第一次擁有租客的普羅大眾，頓時多了一個房東身分，這讓人很容易想到甜美的租金，不考慮附帶的風險，一廂情願的認為不會發生在自己身上。

有房租人，至少有下列問題得考慮：租金是否如期匯入？家電是否故障？屋況是否毀損？房客是否與鄰居齟齬？甚至違法亂紀招來警察上門。還有兩種房東最怕的不告而別：一種是在室內輕生的不告而別；另一種在室外的不告而別：找不到人，徒留一屋子雜物。

決定投資不動產之際，除了百分之百買下一個物件的產權，其實我們還有另一個選擇：REITs概念股。

這得從房託談起，房託是房地產投資信託（Real Estate Investment Trust）的簡稱。

這是源自一九六○年代，美國國會通過《不動產投資信託法案》後，所創設的金融機構，藉以有價證券募集一般小額投資人之資金於不動產，其證券化型式主要為股票。

若想用最短時間，讓一個不懂房託的人理解REITs概念股的話，可以這麼比喻：我們一般人買不起喜來登飯店，但如果把喜來登飯店的資產分成一百萬份，這麼一小小份我們總買得起吧。這一小份，就是你在許多股票市場上，可以買到的REITs概念股。

買喜來登房託的人，不管房客、食客來來去去，那怕只持有一個持股單位，每年都可以領取配息。譬如說二○一八年某檔台灣房託，其股價最貴時為一五．一五元，二○一九年配了○．四二元。粗略算來，這樣的配息水準是二．七％，遠勝定存，但相較世界上其他房託選擇來說，這個成績還差強人意。

《投資房託全手冊》的作者楊書健本身就是資深商業房地產的從業人員，他一系列的著作：《這些房託值得買》《環球房託砌出現金流》《投資房託全手冊（增訂版）》，讓我們快速了解全球REITs生態。

作者直接從機構投資者的角度分析：「一億美元只能買三幢資產，其實有一定的風險：如果其中一幢遇上天災人禍的話，就算事後得到保險賠償，亦會影響短期的投資表現。如果以房託投資，則可以買到處於全球各大城市、幾千幢資產的業權，將能收分散風險之效。」

兩百萬可以買下一間套房，如同作者告誡，一旦遇上人禍，將會損失慘重。如果有人跳樓，這套房只能打七折出售；如果買在學區附近的套房，若招生不到五成，那套房出租機會勢必攔腰斬，如果瀕臨倒校，整棟樓就直接變鬼城，貼滿售租。兩百萬打水漂，只能等抓交替。

日本投資標的Japan Rental Housing（日本賃貸住宅投資法人）是一檔房託概念股，瀏覽其官網，你便可以了解，它旗下有一百九十一棟大樓：四成分布在東京二十三區，四成在三大都市圈，有一萬兩千八百八十個出租單位（一個單位表示一個家庭房或一個大套房），出租率長期保持在九八％以上，其收益分配，照法令規定，超過九成配給持股者。

你可能開始問：日本可以投資嗎？REITs在日本發展成熟嗎？沒錯，想要分散投資風險，首先要對哪些國家的REITs發展成熟有概念，美國、澳洲、日本、新加坡、香港（近期動盪甚鉅，動輒抓人讓香港投資風險急遽上升）是過去幾十年的佼佼者。

走筆當下該公司股價一股約十萬日幣，若你有兩百萬台幣資金，大約可以買七十股，每股一年配息四千日幣，一年就有二十八萬日幣。

你可以比較一下花兩百萬台幣，自己打理一間套房比較好，還是直接買日本有一百九十棟樓的七十股的股份比較好？

當然有人質疑不是要分散風險嗎？如果兩百萬都集中在住宅類的REITs，這樣風險不是集中在一個國家的一種投資類別嗎？

投資總要往壞的方面想，雖然我認為住的需求絕對是眾需求中的剛需，但把投資地區分散在其他眾發展成熟區就是比集中單一區來得好。譬如把兩百萬分成四份，五十萬為一個單位，我們可以分別投資美國、澳洲、日本、新加坡。

有人又質疑，雖然分散地區風險，但似乎沒有分散產業類別的風險？

沒錯，書中也提及房託可以分為幾個類別：零售、辦公室、工業、住宅、酒店、多元化、其他（醫療）。

如果把兩百萬分成五份，分別投入不同類別，也總比集中一種投資標的來得好。譬如新加坡以mapletree開頭的幾間REITs，過去十來年的表現相當讓人驚豔，若干美國醫療REITs經營績效也非常好，醫者之心讓我總是懷抱這樣的想法：「但願世間人無病，寧使架上藥生塵。」但觀察者之眼會冷峻的告訴我，商場人流如潮汐，醫院卻總沒有空床。

還有人問，REITs聽起來似乎不錯，但有沒有更簡單、更一勞永逸、更分散風險的投資方法？

有，如果你對先鋒（Vanguard）公司還陌生的話，先花一點時間了解伯格先生創辦的先鋒為什麼被很多人推崇。

如果你已經很了解先鋒公司，你可以參考它旗下兩檔REITs ETF。一檔是Vanguard REIT ETF（VNQ），它持有一百八十六支美國當地的REITs，涵蓋各業種。

另一檔是Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF（VNQI），涵蓋了世界上美國以外的國家，共六百一十五檔REITs，亞太地區占一半，歐洲居次占二四％，新興市場占二○．四％。

或許你的懶人選擇可以是VNQ和VNQI各買一百萬。

看完REITs類的書籍讓我沉澱，與其花錢張羅一間房或一棟樓等著費心租人，不如購買世界上眾先進國家不同產業類別的REITs，讓專業團隊替我管理，租金（配息）自動匯入我帳戶就好。這真的印證了一句話：閃開，讓專業的來。

推薦書籍：

楊書健《環球房託砌出現金流》



延伸閱讀：

一、《不動產證券化：理論與實務二版》張金鶚著（證基會）。

二、《不動產證券化》張金鶚、白金安合著（永然）

(本文摘自楊斯棓著《人生路引：我從閱讀中練就的28個基本功》，先覺出版提供)

延伸閱讀

敲開成功大門的「一萬小時法則」

世代差異！如何與 i世代相處？

不想做下流老人 但正在變成「下級國民」？