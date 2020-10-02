如何在一瞬間擄獲人心 卡內基這樣說

編按：如何在工作、生活中與人相處得更好，並且影響他們。戴爾．卡內基說明了每個人一生中必須掌握的人際關係與溝通技巧。以下摘自《超譯卡內基：溝通與人際關係的181則箴言》。

談生意的祕訣

哈佛大學的天才學家查爾斯•艾略特博士如此斷言：「生意上的往來沒有任何祕訣，只要專注於眼前說話的人就行了。對於受到矚目的人來說，那便是無上的光榮。」

這不是十分顯而易見的事情嗎？其實根本不需要去大學上課四年，就能發現這一點。然而，許多經商的人卻都沒有實踐這一點。儘管他們支付高額租金、確保銷售場地，將低價採購的商品陳列得整整齊齊，又花費鉅額打廣告，仍可能因為雇用了不懂得傾聽的藝術的銷售員，使業績陷入低迷。

所謂「不懂得傾聽的藝術」的銷售員，就是會打斷顧客講話、頂撞顧客、激怒顧客、抹滅顧客購買慾望的銷售員。

如何在一瞬間擄獲人心

實業家查理斯•夏布在午休時間巡視鋼鐵廠，結果看到數名工人站在「禁菸」標誌旁邊抽菸。

夏布是否會指著那個標誌，憤怒地斥責：「你們不識字嗎？」

完全沒有。他只是走向工人，遞給每人一根菸說：「抽菸的時候，拜託你們到外面去吧。」

工人對於自己違反規則，又被老闆發現的事情，感到十分愧疚。

但夏布卻沒有半點責備，反而還貼心地贈送小禮物給他們，不著痕跡地展現出對他們的重視。所以工人對夏布相當服氣。 採取這種完美處置的溫柔人物怎麼能讓人不敬愛呢？

(本文摘自戴爾．卡內基著《超譯卡內基：溝通與人際關係的181則箴言》，遠流出版提供)

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