冷酷女暴君殺人無數 這個態度卻值得一家之主們學習

編按：如何在工作、生活中與人相處得更好，並且影響他們。戴爾．卡內基說明了每個人一生中必須掌握的人際關係與溝通技巧。以下摘自《超譯卡內基：溝通與人際關係的181則箴言》。

擄獲異性的祕訣

想知道抓住女性內心的祕訣嗎？這個方法十分有效，但並不是我自己想的，而是來自記者朵洛西•迪克斯（Dorothy Dix）。她勇敢前往監獄採訪了一名詐欺犯，那名詐欺犯騙走了二十三名女性的情感和積蓄。

她問：「擄獲女性內心的祕訣是什麼？」他回答：「沒什麼祕訣。只要讓女性暢所欲言地談論自己就可以了。」

這個技巧對男性也能發揮效果。在英國歷史上留名的首相班傑明•迪斯雷利（Benjamin Disraeli）曾說：「只要讓男人談論他自己，就能夠滿足那個男人的自尊心，讓他自然打開心房。」

在家裡不抱怨

迪斯雷利和格萊斯頓（Gladstone）兩位代表大英帝國的首相，雖然曾在議會上針對各項議題激烈辯論，但他們各自的家庭都是幸福洋溢。

格萊斯頓被視為政界中最令人畏懼的論敵，但他在家裡從不抱怨妻子。

俄羅斯女皇葉卡捷琳娜二世也一樣，她會隨時提醒自己別在家裡抱怨或嘮叨。

她手上握著數千萬人民的生殺大權。在政治上，她是個冷酷的暴君，發動不必要的戰爭，還將許多敵人槍斃。但在家中，就算廚師把肉煮焦了，她也不會責罵半句，反而是持續面帶微笑地用餐。世上的一家之主們應該向她學習她在家裡的態度。

(本文摘自戴爾．卡內基著《超譯卡內基：溝通與人際關係的181則箴言》，遠流出版提供)

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