重陽節詩詞 毛澤東周杰倫風格大不同

獨在異鄉為異客 每逢佳節倍思親

●時間：農曆九月初九。

●代表詩詞：佳節又重陽，玉枕紗櫥，半夜涼初透。（李清照〈醉花陰〉）

●民俗：登高、插茱萸、賞菊花、飲菊花酒。

●代表飲食：菊花酒。

重陽節是進入秋季以後的第一寒信（嚴寒將到的信息），所以也被稱為「重陽信」。重陽節不僅僅是一個節日，也標誌著整個秋季徐徐展開。民間諺語說：「夏至有風三伏熱，重陽無雨一冬晴。」意思是，如果重陽這一整天都是晴朗的，那麼該年的冬天，雨雪應該比較稀少。 標誌著「闢邪、吉祥、長壽」的節日 一千多年前，大唐詩人王維登高遠眺，用一首七絕〈九月九日憶山東兄弟〉吟誦思念之情：「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」現在到了重陽佳節，不知道還有多少遊子有這樣的心聲，還有多少人會遙望故鄉、思念親人？ 農曆的九月初九重陽節，其實是中國最悠久的傳統節日之一。「重」是重複、重合、重疊之意，重陽這一天「日」和「月」都逢九，「九」是陽數，所以「重九」也稱為「重陽」。古人認為「九」是吉祥的數字。九也是最高的單數，「九九」跟長長「久久」同音，所以就有了長久、長壽的寓意。現在我們也把每年的九月初九定為尊老節，可見傳統跟現代之間，一定是有關聯的。 「重陽」這個詞最早出現在屈原的《楚辭．遠遊》：「集重陽入帝宮兮，造旬始而觀清都。朝發軔於太儀兮，夕始臨乎於微閭。」不過這裡的「重陽」不是指節日，而是指「九重天」。 重陽節成為中國節日的起源，在南朝梁人吳均的《續齊諧記》裡有記載：據說汝南有一位農夫桓景，早年曾經跟隨方士費長房遊學多年。有一次費長房告訴桓景，九月九日這天家裡可能會有災禍，要想避災，就要在手臂上佩戴插著茱萸的布囊、登高飲菊花酒。桓景按照費長房的指點，在九月九日這一天領著全家避開屋宅，登上高山，等到傍晚下山回家的時候，才發現雞狗牛羊都暴斃了。 後來，重陽節登高飲酒、佩茱萸囊，其實都始自這個傳說，因此重陽節還有「辟邪」的意涵。但是，今天的人更傾向擷取「九九」二字蘊含的吉祥寓意，把重九理解為長壽、長久的祝福與心願。 圖／野人文化提供

「九」與「陽」的字義以及傳說典故

古人凡事分陰陽：天陽地陰、晝陽夜陰、奇數為陽，偶數為陰，《易經》裡更將九定為陽數，《說文解字》也解釋：「九，昜之變也。象其屈曲究盡之形。」（九是最大的陽數，字節像事物曲折變化、直至窮盡的樣子。）

「九」字的整個傳承、演變過程中，有許多故事傳說，例如：傳說中，夏禹用九條龍制服了洪水，劃定天下為「九州」，因此至今「九州」仍是中國的代名詞。

此外，「九」還出現在以下典故中：《詩經》裡有「鶴鳴九皋」，讚美丹頂鶴是高潔長壽的吉祥鳥。《莊子．逍遙遊》稱大鵬鳥「水擊三千里，摶扶搖而上者九萬里」。孔子在《論語．季氏》也曾經倡導培養九種品格，分別是「視思明，聽思聰，色思溫，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思問，忿思難，見得思義」。菊花在嚴寒的金秋盛開，所以還有一個美名叫「九華」。顏師古《漢書注》裡也有記載陽數：「陽數一三五七九，九，數之極也。」魏文帝曹丕也曾經寫過：「歲月往來，忽復九月九，九為陽數，而日月並應，俗嘉其名，以為宜於長久，故以享宴高會。」

接下來，我們來看「陽」這個字，《說文解字》解釋「陽」時說：「陽，高明也。從阜，昜聲。」指出「陽」表示高且亮，左半邊為「阜」，右半部分的「昜」（音同「陽」）是聲旁。

重陽節習俗：登高、插茱萸、賞菊花、飲菊花酒

《西京雜記》記載：漢高祖戚夫人「九月九日，佩茱萸，食蓬餌，飲菊花酒，云令人長壽」，可知在重陽節，有登高插茱萸、飲菊花酒、吃花糕的習俗。在這幾個習俗中，我先從登高說起。

「登」的金文字形，上半部是兩隻往上走的腳，描繪一級一級登上臺階，向神靈進貢，下半部是兩隻手捧著「豆」，「豆」是古代的一種禮器，是象形字。後來，小篆省去下半部捧物品的手，所以「登」就只留下了在臺階上一步一步攀登的意思。

重陽登高，古人也稱為「登高辭青」，因為夏天一片蓊鬱青蔥的季節即將過去，草木即將凋零。三月三是踏春迎青；九月九則是登高、在秋色的包圍之中辭青，這時候秋高氣爽，天氣涼了，正是觀景的好時節，孫思邈所著《千金月令》也說：「重陽之日，必以肴酒登高眺遠。為時宴之游賞，以暢秋志。」如今，重陽登山已經是一個民間性的盛大習俗，可以鍛鍊身體，同時呼吸清新的空氣，也有助於引領詩情到碧霄。

第二個活動是插茱萸。茱萸是常綠植物，氣味非常強烈，因此李時珍說：楚人稱之為「辣子」，越人稱之為「越椒」，蜀人稱之為「艾子」，它氣味辛烈，可以入藥，能驅蚊殺蟲。把茱萸放在小香包內，掛在室內，能夠驅邪辟邪。從漢代開始，人們就把茱萸切碎放在香包裡隨身帶著，晉以後才改將茱萸插在頭上，所以唐代的王維才說：「遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」

第三個習俗是賞菊花、飲菊花酒。不同的作品裡，可能會表現出不同的心情，有人是開心的，有人是悲傷的。例如陶淵明在〈九日閒居〉3裡，就寫當他收到朋友送來的酒時，歡欣的心情。但是，也有人一見黃花觸發憂傷，就像李清照〈醉花陰〉寫道：「薄霧濃雲愁永晝，瑞腦消金獸。佳節又重陽，玉枕紗櫥，半夜涼初透。東籬把酒黃昏後，有暗香盈袖。莫道不消魂，簾卷西風，人比黃花瘦。」這個時候她的丈夫趙明誠不在身邊，她寫了一封信，把這首詞連同菊花酒香，寄到遠方，其中「黃花」就是菊花。李清照這首詞把自己黯然時分心中的牽掛、容顏的凋損，一切都寫出來了。我想這千古名句中提到的酒，應該是「借酒消愁愁更愁」的。

重陽節的菊花詩詞：毛澤東、周杰倫兩種詮釋風格

秋季百花凋殘，只有菊花傲然開放、壯懷激烈，這種氣節得到很多文人墨客的讚賞，因此菊花也跟梅花、蘭花一樣，是文人相當喜歡的花朵。毛澤東的詩詞〈採桑子．重陽〉就曾寫：「人生易老天難老，歲歲重陽，今又重陽，戰地黃花分外香。一年一度秋風勁，不似春光，勝似春光，寥廓江天萬里霜。」讀著這樣的詩詞，我便覺得豪情頓生。當代歌手周杰倫的歌〈菊花臺〉，也有「菊花殘滿地傷」一句，寫出很多人看見黃花時，會想起昨日心事，進而帶來無限傷感。可以說，同一朵菊花在不同時空、不同的人身上，會折射出不同的心情，人見此花時，花映人心時。

當然，我最喜歡的還是蘇東坡的說法，他曾經說過：「菊花開時乃重陽，涼天佳月即中秋。」意思是：只要看到菊花開了，誰都可以說，遇著菊花的這一天就叫重陽節。他表達出想登高就登高、想飲酒就飲酒的一種暢快，我們在這天要是思念親人，就酣暢淋漓澎湃洶湧地思念，或是把心情傾瀉到詩句之中。 無論是登高、插茱萸，還是賞菊花、飲菊花酒，所有這些習俗，都能喚醒人心。重陽是個大日子，希望大家讀了這篇文章後，能過一個深刻的重陽節。

(本文摘自于丹著《于丹品漢字【24節氣．14個歲時節慶】：從甲骨文到古詩詞，邂逅古典時光之美》，野人文化提供)

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