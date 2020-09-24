中秋節團圓賞月 古人為何不把「月」字畫成滿月？

花好月圓人長久，月到中秋分外明

●時間：農曆八月十五。

●代表詩詞：但願人長久，千里共嬋娟。（蘇東坡〈水調歌頭〉）

●民俗：祭月、賞月、賞桂花、飲桂花酒、吃月餅。

●代表飲食：桂花酒、月餅。

古稱「仲秋節」的由來 中秋節又稱仲秋節、八月節、拜月節，也稱女兒節，或者直接就叫團圓節。依據中國古代的曆法，四季裡的每一季都分三個階段：孟、仲、季，亦即各一個月。農曆八月正好是秋季的第二個月，自然就是「仲秋」，後來才演變成中秋。 史書上有種種記載，《唐書．太宗記》就記載「八月十五中秋節」。月亮到這個時候格外圓滿，皎潔如玉，也滋養了很多的詩情。像大詩人李白，可以說是一生牽掛著這輪明月，有些詩，簡直就像兒歌一般讓人琅琅上口，例如〈古朗月行〉：「小時不識月，呼作白玉盤。又疑瑤臺鏡，飛在青雲端。」李白天真地發問：月亮是一個白玉大盤子嗎？還是王母娘娘的鏡子？寫出了明月跟人之間的深刻關聯。 蘇東坡〈水調歌頭〉則是深沉地問道：「明月幾時有？把酒問青天。不知天上宮闕，今夕是何年。」他甚至還有一點埋怨明月：「不應有恨，何事長向別時圓？」（月亮啊，你為什麼總是在人們別離的時候，這麼的圓滿，難道你心中是無情、有恨的嗎？）蘇東坡最後總結得好：「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千里共嬋娟。」他體悟到人間不如意之事十常八九，團圓畢竟是少的，缺憾才是常態。 接下來，不妨從古文字裡，看「月」字的寫法，是圓還是缺？

「月」的造字原理以及演變過程

「月」的甲骨文，畫的是一彎新月。後來的金文，寫成半月形裡加了一小豎的筆畫。這一豎跟中國的神話有關：有人說是玉兔，也有人說這是吳剛一直砍不死的桂樹。無論哪個說法，都說明了這一輪月牙裡是有故事的。

到了小篆的時候，「月」則寫得不那麼具象了。《說文解字》解釋：「月，闕也。大陰之精。」可見月有陰晴圓缺，缺月才是常態。中國哲學講究陰陽平衡，太陽就是天地間最大的陽，太陰就是天地間最大的陰，古人認為月亮正是「太陰之精」。陽，象徵著白晝、天空、男子；陰，象徵著黑夜、大地、女人。

《釋名》裡面也有相似的解釋：「月，缺也，滿則缺也。」意思是：從古至今，陰晴圓缺在望朔之間變化不定，盈極而虧，虧極而盈。月亮不圓滿的時候還是比較多的，一個月之中只有一天月圓，而在整整一年中，只有八月十五，月是最為圓滿的，所以人們就要過個隆重的節日。正因為有圓有缺，圓滿才顯得彌足珍貴。

以上一切完整解釋了古人為什麼不把「月」字直接畫成滿月，這是因為缺月才是人們經常看見的月亮形狀，所以宋詞才會寫出「天外一鈎殘月帶三星」。

中秋詩詞與傳說 ：嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心

在這彌足珍貴的團圓時刻，詩人的心中湧現出很多美麗的詩篇。最為人所熟悉的，就是李白的「舉頭望明月，低頭思故鄉」，寫出心中對家鄉的牽掛；杜甫名句「露從今夜白，月是故鄉明」也寫出白露節氣之後，中秋思念故鄉的心情。明月真正照亮的，是人們心中的期盼、缺憾和憧憬，而這一年的明月中，中秋月色最神祕、浪漫。

嫦娥奔月、吳剛伐桂、玉兔搗藥，這些籠罩在朦朧月影中的神話和傳說，都增添了中秋的韻味。從前這時候，總是有老婆婆搖著大蒲扇，旁邊放著茶、水果，手指著天上，講故事給小孫子聽，其中最著名的故事當然是嫦娥奔月：傳說嫦娥是后羿的妻子，她盜竊了西王母的不死藥，偷偷吃了，身體不由自主地飛起來，最後奔向了明月。有很多人都在揣摩嫦娥心中是否有些後悔，例如唐代詩人李商隱寫的〈嫦娥〉，特別深情：「雲母屏風燭影深，長河漸落曉星沉。嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。」詩人在朗朗的明月中，寄託了一個女人痛悔的心。

這個月亮上還有吳剛永遠砍不死的桂樹、有玉兔在搗藥，讓月亮多了好幾個雅致的別稱，比如有人稱之桂宮、蟾宮、月宮，將月亮想像成一座宮殿。古時候還將中科舉的人稱為「月中折桂」或是「折桂蟾宮」，這是因為秋天正好是進京趕考的時節，人們就用這個吉祥的意象，形容那些科舉登第的人。

中秋節習俗：祭月、賞月、賞桂花、飲桂花酒、吃月餅

中秋節自古就有許多習俗：祭月、拜月、賞月，也賞桂花、飲桂花酒，其中吃月餅是大家今日最熟悉的。中秋節的食物大多是圓形的，例如月餅、柚子、葡萄。這時候正好也是瓜果梨桃成熟的時候，人們吃著這些渾圓的祭品、貢品、新鮮瓜果，心中同時祈求著圓圓滿滿。

古時候的月餅只是日常點心，到了宋代才跟中秋節緊密關聯。蘇軾曾經寫過〈月餅〉一詩：「小餅如嚼月，中有酥和飴。默品其滋味，相思淚沾巾。」中秋吃著小糕餅，其實想的還是遠方的親人，所以月餅不只是吃起來甜蜜、開心，也有相思。《西湖遊覽志餘》指出「月餅相邀，取團圓之義」，因此八月十五這個中秋節，賞月吃月餅漸漸固定成為習俗。

蘇東坡還曾經寫過〈陽關曲．中秋月〉：「暮雲收盡溢清寒，銀漢無聲轉玉盤。此生此夜不長好，明月明年何處看。」（夜幕降臨，雲氣收盡，天地間充滿寒氣，銀河悄然無聲，在天上緩緩移動著如白玉圓盤那樣潔白晶瑩的明月。大家能一起品嚐月餅，賞著明月，其樂融融，親友在側，這樣的日子，明年就不知道是不是還看得見？）可見人們不光把賞月節視為歡樂開心的節日，內心還蘊含著無數的珍惜。

如今月餅種類多元，有京式、蘇式、廣式、潮式等，色香味愈來愈講究，也盡量少油、少糖，因為人們愈來愈重視健康。賞桂花、喝桂花酒的習俗也愈來愈豐富了，在這花好月圓的時節，大家追尋的其實都是一種期盼。

這幾年，我的朋友也愈來愈常用通訊軟體發送明月的照片，我常常在中秋前幾天，就看到大家反覆轉傳世界各地天文臺能看見的最美月亮，有高掛在樹梢、有遠在山澗，也有很近的「人在明月中」。月亮的顏色各式各樣，有白亮亮、黃燦燦，甚至還有粉紅色的。我也承認在世界不同的景觀中拍到的月亮，固然很美，相比之下和一家老小散步時看到的月亮，就不那麼明亮了，但是這份其樂融融的親情，彌足珍貴。

每當中秋節，我都衷心想跟朋友們說：別低頭看手機裡虛幻的遠方月亮，還是跟身邊的親人一起，看看自己前方也許不那麼明亮、不那麼美麗的月亮，畢竟那才是真實的。在真實的月亮前，吃過的月餅、讀過的詩詞、說過的情話，才會真正和明月的光輝化成永恆。而年復一年累積下來的這種光輝，才是我們生命中真正經歷過的中秋節。

(本文摘自于丹著《于丹品漢字【24節氣．14個歲時節慶】：從甲骨文到古詩詞，邂逅古典時光之美》，野人文化提供)

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