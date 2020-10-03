度過美好時光 才能享受工作的喜悅

工作（Job）：有固定報酬的職位；具體的職責與角色

喜悅（Joy）：被幸福、成功、好運或擁有自己所渴望之物的願景所激發的情緒；快樂的一種狀態；歡喜的來源



──《韋氏詞典》（Merriam-Webster Dictionary）

人生苦短，無法讓你每天早上害怕進辦公室，也無法讓你不做有意義的事，更無法不熱愛自己的工作。然而，有許多人花太多時間在自己不熱愛的工作，犧牲餘生、健康、幸福、家庭、友誼與戀愛關係。

我們為什麼要工作？一個原因是為了薪水，另一個是因為要改變為時已晚，要是你做一份工作長達五年、十年、十五年，那麼換工作的想法可能很薄弱。

上學是為了工作，你擅長這份工作，也在這份工作賺了很多錢！在這種狀況下，想換工作根本是瘋了，所以你才不得不接受一份別說熱愛、也許連喜歡都談不上的工作。反正多數人都不喜歡自己的工作，不是嗎？

透過各種傳統的形式，你擁有了頭銜、收入和令人印象深刻的履歷，你成功了，但你還是不快樂。或許對某些人而言，這樣就已經足夠了。但我們當中有許多人想要自己的工作有所意義、有所作為。

想像一下，熱愛工作的感覺是什麼樣子？不是苟延殘喘，而是真正享受自己的工作。早上醒來，你會很興奮即將展開新的一天。你的第一場會議午餐後才開始，

你知道在一天剛開始的幾個小時裡，你的工作效率最好，而且你能夠靈活掌控自己的行程安排，保護這些寶貴的時間。到了中午，你走出辦公室或家門去吃午餐，若是天氣良好，那麼也許你會坐在公園的長椅上，花點時間，享受用餐時光。或者，你會遇到潛在的業務夥伴，邊吃沙拉，邊討論如何向市場推廣新服務或新產品，而你知道這能夠讓客戶更輕鬆地和你一起解決他們的問題。

接著，回到辦公室接電話和開會，一切都有明確的目的，最後完成了接續要展開的步驟、負責的團隊與時間表。不知不覺中，在你踏出辦公室前，就已經到了為明天做規劃的時候。你通常晚上六點會到健身房去，但今天是週三，你已經跟另一半約好要共進晚餐。你答應過每週至少要有一天晚上去約會，才不至於整週都沒有聯繫。

在度過夜晚時光之前，你會根據工作狀況，先檢查一次電子郵件，然後就能在睡前，沉浸在電視節目裡或花點時間閱讀。在一整天結束的時候，你會感到滿足與感恩。

聽起來不錯吧？一想到能開心地工作，你就興奮不已，那你就來對地方了。我經歷過許多次你現在的處境，不管我最終決定是要留在原本的崗位上、換工作，或是轉職。

這並不容易，但絕對值得。隨著時光飛逝，朋友、同事和團隊成員開始問我是怎麼辦到的，每個人的情況不相同卻都有著共通點，也就是就算擁有成功的事業，對工作仍然感到不快樂。有些人會認為，對工作不快樂和感到不安是自己的問題，更糟的是，認為自己無法改變處境。這根本是錯的。

在接下來的幾頁，我會分享自己的經驗和客戶的故事，以及我和客戶在工作上尋求意義與成就感採取的行動。

這本指南分為三個部分：反思、決定與行動。在每個章節的結尾，你會看到三到五個最重要的摘要，或我所稱「好好生活，讓工作變順」的喜悅筆記。

在「反思」的幾個章節裡，你會了解自己是怎麼走到這個地步、你付出了什麼代價。你將根據自己的想法，重新定義成功，不管這是否合乎社會與親朋好友所告訴你的。在「決定」的章節裡，你會找到方法善用目前的情況，找到快樂與意義。當你有了更多的自我意識，就是時候該列出所有選擇，並且為長期的職涯快樂制定計畫。

不管你有多偉大的計畫，為了你所想要的改變，要做到這些還是有困難的。最後也是最重要的章節「行動」。在這個章節裡，我會分享自己換工作、轉職的步驟、技巧與資源。為了你所渴望的改變，我們會探究那些最讓你退縮的恐懼，找尋克服的方法，一切都相互產生連結，學會在工作與生活中探索意義與快樂。 改變永遠不嫌晚，再次掌控自己的職涯也是。是時候該轉職，去做能帶給你意義、成就與快樂的工作！

(本文摘自克莉絲坦．扎沃著《我只是好好生活，工作竟然變順了：讓工作和生活相輔相成，解決人生卡關、突破困頓的翻轉指南》，采實文化提供)

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