創意練習！「這個水杯裡也有一個小神」讓你的世界充滿神靈

一葉一草之中，都可以見到令人敬畏的神明。—神道諺語

幾年前，馬修．弗瑞．雅各布森（Matthew Frye Jacobson）走在曼哈頓中城時，注意到一件令大家嚇一跳、但也平凡無奇的事。一個體育館用的超大立體螢幕上播放著循環影像：一名年輕女子用充滿性暗示的姿勢，在彈跳床上跳上跳下，拋著誇張的媚眼。不論你覺得那個畫面很性感，或者咕噥著世風日下、人心不古，你很難不去注意這名女子。

雅各布森是歷史學家，在耶魯大學教美國研究。他發現民眾一下子就覺得，這個「大螢幕上蹦蹦跳跳的女子」沒什麼好大驚小怪。雅各布森要學生思考這個畫面的照片。一眼看過去，當然看得出這個景象不是來自一九三○年代的美國，甚至不是一九七○年代。進一步想想，也能推斷在當前的世界，這個畫面不會出現在某些國家與文化。

雅各布森提問：在什麼樣的前提下，必須有哪些先決條件，這樣的影像如果在公共場合播放，民眾有辦法一下子就接受？

雅各布森的學生因此在課堂上探索起科技的演變；個人政治與文化習俗的變遷；女性主義與反女性主義；在不同的文化與民族國家，有哪些與性、廣告等主題相關的社會規範；以及公共空間的商業化等等。雅各布森表示：「我能教他們的，比不上這張照片能帶來的深度思考。」

就連以最粗俗的方式抓住我們注意力的事物，也擺明了藏有一段祕密史。解構分析一下。記得要用你自己的方式來看世界。

讓你的世界充滿神靈

我不確定要如何形容我的朋友路西恩．詹姆士（Lucian James）這個人—他大概是某種績效教練、性靈導師，加上策略顧問的混合體？每當我想找某件事的原創觀點，幾乎不管主題是什麼，我都會找他。我知道如果我問詹姆士關於觀照與注意力的事，他有話要說。

「世界上有兩種類型的宗教，超越（transcendent）與內在（immanent）。」詹姆士開始侃侃而談：「前一種宗教一般發源於沙漠地帶，人們認為神居住在上方遙遠的地方，屬於『天神』信仰。後者則發源於森林地帶，人們認為神存在於萬事萬物之中，那是異教徒與民俗信仰。」詹姆士建議我參考後者，尤其是日本的神道教。

詹姆士告訴我：「西方人通常認為神道信徒『對每件事物都展現特殊、高度的敬重』。」詹姆士因此建議客戶「借用那種心態，對日常碰到的每件事和每個人，採取類似神道教的對待方式。」

我們可以「讓每件事都注入一點神靈，因此我的筆電有一個小神待在裡頭。這個水杯裡也有一個小神。我的鞋子也有。以此類推」。

聽起來可能有點神祕，不過儘管詹姆士從宗教的角度去解釋，要找到「神靈」，不一定需要特定的正統宗教觀念—甚至不需要任何宗教信仰。

假設你現在剛好碰到某樣東西，那就停下來，例如書桌上有釘書機，想像釘書機裡頭可能住著一個「小小的神」，以及那代表的意義。「很奇妙，」詹姆士告訴我：「人們會瞬間知道該怎麼做，開始以一種更為『日常神聖』的方式對待每件物品，如筆、鞋子、食物。」

或許，這一點也不奇怪。 維持「單一的專注點」，練習受神道教影響的觀照。那樣的主張似乎相當順理成章—然而，如同詹姆士所言：「所有的當代文化都在在妨礙我們這麼做。」記得要專注在一件事情上，想辦法找出那樣東西內在的「神聖性」。

(本文摘自羅伯‧沃克著《觀察的藝術：在日常生活中開發想像力的131個練習》，大塊文化提供)

延伸閱讀

上一堂古玩收藏課！絡子在中國是個記憶密碼

謝哲青： 優雅深入收藏 守護時光

這間博物館最厲害的是「頭髮」