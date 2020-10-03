告訴你的大腦「如果……超酷！」決定要甚麼 是得到的第一步

發現真心所欲，能省下無數困惑與精力。

──斯圖亞特．魏爾德Stuart Wilde，作家

每當我替別人做一對一諮詢，在最初階段都會說：「無論你要什麼，我都能協助你得到，但首先你得告訴我，你要什麼。」這聽起來很簡單，但簡單不見得容易。

我們當中有多少人清楚知道自己要什麼？我們有沒有辦法誠實的說：

就是這個。這個____________（點子、關係、專案、影片、書籍、使命、技能、習慣、目標、新創公司或治療之旅等）就是此刻我人生的重心，願意日日夜夜從早到晚投入，不計一切想實現。

每當我不清楚自己的首要目標，甚至不敢承認自己要什麼，必然面對折磨，頭痛，心痛，到處痛。忽略心聲無益於事，卻會適得其反。

當你缺乏有意義的清楚目標，其他問題會冒出來：

你會感到失落，缺乏方向，不知何去何從。老是想著：就這樣嗎？這就是我是今生該做的事嗎？

你會無法區分優先順序，決定輕重緩急。因為你不知何者最重要，難以衡量不同機會。

你會一天到晚忙翻天，卻無法做出有意義的成果。混淆瞎忙與成事：我忙得昏天暗地，卻沒做出什麼成績。

你會處於垮掉的邊緣，筋疲力盡，煩躁惱怒，很想一走了之，永不回頭。

這種掙扎很真切確實，也很情有可原。我從沒上過釐清夢想的課，你呢？我們大多數人都沒學過怎麼找出此生真正想要什麼，也沒學過迷失時要怎麼重回正軌。

在這一章，你要找出你最想實現的夢想、目標、計畫或人生改變，好好說出來。如果你已經知道答案，太讚了，下面各節會讓你更堅定，也更有勁。如果你還不知道或不敢承認，下面的行動考驗非常關鍵。

我不打算騙人，這項工作可能很艱難。可是愈艱難，你愈得做。你愈清楚知道自己想實現什麼，愈有可能美夢成真。清楚等於力量。

在這階段，你需要一個最初的目的地──一個別具意義的目的地，刺激你學習和成長。不需要是改變世界的宏大目標，尤其不必大得把人壓垮。你也不需要知道如何讓夢想成真。你只是需要一個清楚的標誌，因為看見目標，你才能達到。

這項工作令人興奮的地方在於，一旦你釐清夢想，決心追尋，神祕力量會開始發揮。大自然蘊藏著無限的強大力量，既科學又神奇。1951年，蘇格蘭登山家威廉．哈奇森．莫瑞（William Hutchison Murray）寫出《蘇格蘭人的喜馬拉雅山探險》（The Scottish Himalayan Expedition）一書，寫道：

下定決心前會猶疑，可能退縮，總是效果不彰。論及所有開創，有一個基本至理，無數想法與計畫之失敗皆源於忽略此理：一旦全然下定決心，上蒼會出手……一切協助由此決定而生，包括各形各色意料之外的好事與協助，先前不曾想到的順風。

我們生在一個極度有智的宇宙，一個呼應的宇宙。你不見得會意識到，但其實，每分每秒、每日每夜，你所選擇的種種想法，所展現的用語和行為，都在創造現實。你的人生是持續的創造，而你百分百負全責。當你清楚並決定自己要什麼，等於拿起電話向大千宇宙下訂單。因此，你要盡量果斷，目標力求清晰具體。目標隨隨便便，結果就隨隨便便。

人們無法心想事成的一大原因，是不敢大力追尋，怕自己能耐不夠。但許多人忽略了一個祕密：

如果你沒能耐實現，根本不會有這個夢想。

你生來就具備所需要的一切，你能夠回應靈魂的召換。這召喚包含直覺渴望、創意的想法與目標，還有心頭的夢想。

█ 認識大腦中的厲害精靈

倘若著迷於一個點子，處處皆會發現蹤影，甚至聞得出來。──湯瑪斯．曼Thomas Mann，作家

你相不相信，你的神經系統裡有個神奇精靈，一年三百六十五天全年無休的引導你，時時刻刻支持你？接下來我要說明，清楚具體知道夢想是如何刺激大腦去加以實現。

大腦每分每秒被數十億筆資訊轟炸，自然不會全部都有意識的處理，但也不會短路。這是怎麼做到的？大腦怎麼決定什麼要處理，什麼要忽略？一部分答案關乎複雜的神經網絡，稱作網狀活化系統。網狀活化系統的重要功能是過濾資訊，自動篩選，篩去不重要的，保留需注意的。由於有這個網狀活化系統，你才能把咖啡廳裡的鼎沸人聲關掉，但當有人突然叫你的名字，你還是會立刻聽到。同理，你原本從沒注意過「乾刷」這個詞，但當朋友說這是唯一改善她皮膚的方法之後，突然間，你四處看到這個詞，不斷聽別人提起。

神經學家丹尼爾．列維廷（Daniel J. Levitin）在著作《大腦超載時代的思考學》（The Organized Mind）寫道：

數百萬個神經元時時監控環境，挑選最重要的事情加以注意。這些神經元結合為注意力過濾器，主要隱身幕後，處於意識之外。因此，日常生活的多數細微感覺都未經處理，這就是為什麼你在快速道路開車好幾個小時，卻不太記得窗外景色的原因：很多資訊不重要，注意力系統「保護」你不去處理。

清楚定義目標，是在告訴大腦，這件事現在很重要，應該優先注意。你是在叫網狀活化系統協助你實現夢想。網狀活化系統會開始掃描周遭環境，留意相關的機會、資訊或他人，挑出相稱的點子，關切需要的良方，雖然你自己不見得充分意識到。

你認為這本書怎麼會在你手中？這不是意外巧合，而是你裡面有個智慧的你，讓你現在在看這幾個字。網狀活化系統善盡職守，正在協助你取得夢寐以求的改變。

睜大眼睛，豎起耳朵，把心打開，廣播電臺的下一首歌或許就藏有啟示，這週末會看的電影或許就有一句好臺詞。你或許會偶然讀到很棒的網路文章，或許在雜貨店遇到的陌生人替你指出下一步，或許在沖澡或通勤時靈光一閃，茅塞頓開。重點在於：當從認知面與情緒面鎖定一個重要目標，網狀活化系統會日夜不懈的達成任務。無論時間多長，無論前程多茫，網狀活化系統會堅守崗位，日復一日過濾資訊，讓你看見該看的，聽見該聽的，注意該注意的。

懂了吧？你腦中確實有個厲害的精靈，會施展魔法，幫助你達成夢想。前提是，你要清楚說出夢想。

行動考驗：五步驟，看見你的夢想

這個行動考驗比先前來得長，也更深入。現在，繫好安全帶，拉下安全桿，我們即將駛向你內心與靈魂的最深處。在此保證，你投入的專注、誠心和努力，會換回十倍的回報。

▍步驟1 列出最重要的年度夢想

夢想是心的願望。──《仙履奇緣》（Cinderella，1950年電影）

鬧鐘設定十五分鐘，列出接下來一年要開始實現的最重要夢想、目標或案子。這些可以是亟需解決的棘手問題，也可以是很想實現的衷心願望。你想改變什麼、開始什麼、停止什麼、追求什麼、治療什麼、轉變什麼、學習什麼、體驗什麼、探索什麼、成為什麼、創造什麼、成就什麼──想到就寫下來。

注意：你不一定非得在一年內完成這夢想，但一定要願意現在開始著手。如果你清楚知道自己要什麼，或許會腦力激盪出一串好玩的年度夢想（有些答案可能出乎你意料！），或許會直接展開下一步。

如果你已經在為想不出半個目標而焦慮，別擔心，非常多人都不知道自己要什麼，多到超乎你想像。有些人一直在迎合別人，壓抑自己的夢想，壓抑了好久，所以變得不知道自己要什麼。不過，下列問題會有幫助，你喜歡哪題就拿來問問自己吧。

‧ 如果你能魔杖一揮就改變自己人生或世界上的一件事情，那會是什麼？

‧ 人生、工作或世界上的什麼讓你心碎？

‧ 人生、工作或世界上的什麼讓你憤怒？

‧ 如果你每天多出兩個小時，你會拿來做什麼？

‧ 填空：如果____________________，超酷！

下面是幾個「超酷」範例：

‧ 如果我週五不必上班，超酷！

‧ 如果我跟另一半更常做愛，超酷！

‧ 如果全世界的女生都能受教育，超酷！

‧ 如果我能找到超棒的行政助理，超酷！

‧ 如果我能說一口流利的西班牙語，超酷！

‧ 如果各種藥品沒那麼貴，超酷！

‧ 如果我有六個月的應急基金，超酷！

‧ 如果我夏天住在佛羅倫斯，超酷！

‧ 如果我把副業變正職，超酷！

‧ 如果我每天多出一小時寫書，超酷！

‧ 如果人人有乾淨的用水，超酷！

‧ 如果我以自己的身體和膚質為傲，超酷！

‧ 如果我沒有成天覺得那麼孤單無助，超酷！

懂意思了吧。

現在你知道，這些「如果……超酷！」句子是有魔力的。我們公司的人很常做這練習，屢屢換來值數百萬美元的突破。許多年前我們第一次進行這活動時，我的事業還很小，大家窩在我家客廳放鬆，圍坐成一圈，腦力激盪，發揮創意，想各種協助公司成長的點子，大家一個接一個回答「如果……超酷！」，各自提出超瘋的主意，不禁讓人想說：「天啊，我們真的能這樣做嗎？」

光是大聲說出這些夢想，就讓我們歡呼叫好，感覺眼前有許多可能性。當全場突然安靜，人人冒出雞皮疙瘩，我們就知道致勝的點子出現了。一個重要規則是：當你進行腦力激盪時，點子再天馬行空都行。 最重要的是，務必誠實面對自己要什麼。別自我審查，別遮遮掩掩，別寫下你「應該」想要什麼，別出於內疚或責任的心理，也別求寫得面面俱到。腦力激盪的寶藏要很後面才會出現，現在寫的只是給自己看一看而已。如果你還是腦子一片空白，想不到自己真正要什麼，你可以翻到這些步驟之後的「定義夢想Q&A」，了解深入發掘夢想的方法。

(本文摘自瑪莉．佛萊奧著《凡事皆有出路》，天下雜誌提供)

延伸閱讀

讓暴怒的主管一秒閉嘴？專家傳授4大招

「中午吃什麼？」上班族的五種決策風格

不會做決定 你就一輩子被決定