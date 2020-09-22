十月狗族利置產 兔族「沒事多喝水」

國曆10/8～11/6

鼠 ▎

秋末冬初，這是個宜謹慎行事的月份。由於五行氣場並不協調，對於老鼠們而言，這將會是個要留意健康狀況的流月。財運還算理想，投資求財見好便收，莫貪為宜。女士們的愛情運雖佳，但多一些觀察，多一分安全保障。男士們宜避開爛桃花的干擾。

牛 ▎

雖然是本命偏沖之月，不過在今年卻是理想的旺運月，本月宜多用紅色添加福氣。國曆10月25日為重陽節，敬老、敬長官的節日，順勢執行，牛族會紅。職場事業和家庭，都值得重新整理布局，重新出發，從心啟動，無往不利。

虎 ▎

三合吉星照拂之月，自然是吉利非常。「才華星」受到了矚目，心想事成，夢想成真，理想有機會在按部就班的情況下實現。「白虎星」也同步活躍，有必要多留意自身的安全。財運佳，財源旺。事業運亦佳，但忌心直口快。

兔 ▎宜謹慎

本命「三煞星」職事的本月，諸事不宜。不利嫁娶。不過由於「龍德」、「紫薇」和「六合」吉星照拂，對於既定的事務還是適宜按圖索驥地執行。投資和財運都十分理想，與其等待，不如主動出擊。「水」是旺運元素，沒事多喝水。

龍 ▎ 宜謹慎

本命「六沖」之月，諸事不宜。本月大忌婚姻嫁娶、搬家、入宅、修造，甚至是事業的異動與出發。對於勢在必行的事務，也有必要以步步為營為主要策略，對的事堅持到底，否則極容易落入功虧一簣的結果。健康星不理想，生活節奏宜多用心。

蛇 ▎

紅鸞星和月德吉星併臨，幸福磁場獲得了引動，本月大利嫁娶和情愛的追求。貴人磁場十分明顯，走出家門廣結善緣，有機會儲備貴人籌碼。合作磁場頗盛，就從學習開始。然而由於「小耗星」主事，謹慎理財，杜絕情緒性消費的機會。



馬 ▎

三合之月，諸事皆宜。才華星氣勢佳，生活上的許多點子值得一一記錄，可望成為日後的銀子。人際磁場頗佳，借力使力的絕佳時機點，主動請求幫忙以便引動貴人磁場。然而還是需要提防口舌現象，多聽、多看、多微笑可趨吉避凶。

羊 ▎

本命「煞星」職事的月份，再加上不協調的磁場頗盛，本月諸事不宜。「太陰星」當值，女士朋友們面對同性夥伴人士的互動，多保留空間為宜，既便閨密也是如此。「健康星」磁場不協調，沒事多休息，就是休息，不是為了走更遠的路。

猴 ▎

經過上個月的謹慎，本月的運勢天空應是晴朗的。事業貴人氣息獲得延續，這是個值得將精力專注在事業上的月份。女士們的愛情運十分理想，對的男人不要輕易放過。本月不宜探病與弔唁，勢在必行請隨身攜帶一包海鹽。

雞 ▎ 宜謹慎

六害小人星主事的本月，許多事務低調執行為宜。不過在「太陽」高掛的本月，最需要運作的反而是職場事務，貴人明顯，辛勞容易獲得肯定，默默耕耘是好策略。「正緣星」氣勢佳，女士們愛情運勢十分理想。事務執行堅持到底，讓「六害星」無從作祟。

狗 ▎宜謹慎

本月雖然需要提防自我矛盾的負能量，不過由於流年旺運吉星高照，本月諸事皆宜，嫁娶之事除外。文采星主事，心動就該馬上行動，因為心想事成不會是夢想。有意購屋置產的狗族們，本月大利進場賞屋，吉利好宅可望覓得。

豬 ▎ 宜謹慎

本命三煞月，諸事不宜。由於天喜星職事，嫁娶之事仍宜擇吉執行之。不過由於健康星磁場不佳，再加上「病符星」與「血刃星」同步，捲起袖子捐血可望化解血光之災。重陽節捐贈弱勢為長輩添福壽，珍惜九九登高轉運大好機會。





(本文摘自陶文著《2020鼠年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到》，時報出版提供)

延伸閱讀

金鼠年發財關鍵字：合作

2020兔族紅鸞星動 雞族留意爛桃花

《12星座運勢篇》2020年超級摩羯年