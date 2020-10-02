如果你一心找到出路 就別講藉口

「最糟的謊言，就是對自己說的謊言。」─小說家巴哈（Richard Bach）

「不要同情自己。同情自己是下等人幹的事 。」─村上春樹

有過這樣的早上嗎？你就寢時滿心想早起，要健身，要冥想，要寫東西──終於成為心目中最積極進取的你。現在手機在頭旁震動。響了？不要啊，天那麼黑，又那麼冷，繼續睡對身體比較好吧？多瞇五分鐘就好。五分鐘過去。好吧，再十分鐘好了。等你終於下床，已是七晚八晚，狗狗求你帶他散步，手機塞滿訊息快要爆炸，你走出家門後才發現襯衫上有汙漬，就像大衛伯恩的歌詞：老是這樣子，老是這樣子。

現在想像另一種早上。你在黑暗中睜開眼，轉頭拿起手機：喔，才凌晨四點半嗎？鬧鐘是設定在一小時後。班機是上午八點四十五分起飛，但你為這趟旅程雀躍不已，半分鐘都不想再睡，迅速跳下床，做點運動，然後前往機場──提早出發。

怎麼會這樣？為什麼我們有時輕輕鬆鬆做好該做的事，有時卻難上加難？為什麼我們無法時時有好表現？

為了找出答案，得看向心中。無論我們想做什麼，最大阻礙常是自己的心：

我需要重新開始健身，但工作讓我不可開交，孩子讓我分身乏術，實在沒時間呀。

我的財務狀況一團糟，無論怎麼做都入不敷出，我實在是個對數字沒轍的傢伙。

我真的很想上設計課，那課會是助我轉行的敲門磚！可是學費太貴了，我負擔不了。

我希望能遇到好對象，但沒空約會，年紀太大，而且好對象老早被其他人挑走了。

很耳熟嗎？我得舉手承認，我就說過類似的話，說過好多次。然而事實是：絆住腳步的莫大阻礙就是這些藉口。我們拿藉口蒙騙自己，綁手綁腳作繭自縛。

人人三不五時會找藉口，所以別太怪自己，但如果你一心找到出路，就別講藉口。現在該是時候挑出所有狗屁藉口了。你若能承認種種藉口其實非常薄弱，不僅會添許多幹勁，也會有力量做出改變。

兩個消滅狗屁藉口的字眼

現在先來看用詞。兩個常見字眼會使你難以對自己誠實，那就是「無法」和「不會」。現在想想，一般人多常說下列的話：

我無法每天早起健身。

我無法找出時間把東西寫完。

我無法原諒她的所作所為。

我無法接那份工作，地點太遠了。

我無法求人幫忙。

我無法請求升職，因為我還不夠好。

我無法投入這專案，主管還沒批准。

我無法＿＿＿＿＿［上那門課、學那外語、開那間店等］，因為錢付不出來。

問題是：當我們自稱「無法」做某件事，百分之九十九的情況是在以「無法」委婉表達「不會」。什麼「不會」？「不會」是指不願意。換言之……

你並不真的想做。

你不想做這工作。

你不想冒這風險。

你不想找麻煩，畢竟划不來。

現在你先別急著反對或舉反例（還真舉得出來），先相信我一下。

如果你覺得自己可能確實（有時）是這樣，就能擺脫許多絆住腳步的自欺。舉例來說，現在回頭把「無法」改成「不會」，每句話會顯得誠實許多。

我不會每天早起健身。

我不會找出時間把東西寫完。

我不會原諒她的所作所為。

我不會接那份工作，地點太遠了。

我不會求人幫忙。

我不會請求升職，因為我還不夠好。

我不會投入這專案，主管還沒批准。

我不會＿＿＿＿＿［上那門課、學那外語、開那間店等］，因為錢付不出來。

以我為例，當我說「無法」，其實多半是指「不會」，就是不想去做。不想為此犧牲，不想為此費力，沒有那麼渴望，沒有那麼看重。這般說出自己其實不想（或不願犧牲或費力），並不代表糟糕或懶惰，而是一種誠實。

現在我來解釋為什麼這個分別很重要，尤其在運用出路哲學的時候。當我們用「無法」二字，往往舉止像是受害者，無能為力，臣服於外界，彷彿不能掌控自己的時間、精力或選擇，沒有對人生負責。

當你用「不會」二字，感覺與舉止會更有力，知道是由自己掌控想法和行為，由「你」決定如何運用時間與資源，於是覺得更有勁，更自由，因為你完全為自己的人生負責。

談到負責，在此提醒一個重要原則：

你為自己的人生負上全責。

(本文摘自瑪莉．佛萊奧著《凡事皆有出路》，天下雜誌提供)

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