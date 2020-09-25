你有這些口頭禪嗎？嚷嚷「想變成有錢人」反而不會發大財

跟人們習慣做出的表情或小動作不一樣，口頭禪之所以有重大影響，是因為它會改變一個人的性格與行為習慣。或許你會認為「沒有這麼誇張吧？」，但這卻是事實。

日本有一種言靈信仰。所謂言靈，是指言語本身具有靈魂。「我覺得每天都好無趣。」 如果你天天這樣抱怨發牢騷，你真的會認為每件事越來越無趣，到最後只會變成一個行屍走肉、沒有生氣的人。

人們稱這樣的現象為「言靈效果」。社會上有此一說，若在潛意識中灌輸「每天都好無趣」如此鮮明的暗示，這股力量將嚴重影響到生存本能，最後甚至會減損生命能量。

語言暗示的影響力相當巨大。在「吸引力法則」（Law of Attraction）的概念中，也提到相同的論點。想要讓自己的心願實現的話，正面肯定的宣言相當重要，你可以透過不斷重複這句宣言，讓正向思考滲透到潛意識裡產生作用。舉例來說，你的宣言是「想要成為有錢人」，這表示你現在還深植著「貧困」的意念，所以不妨將句子改為現在進行式，將宣言改成「錢一直往我這裡聚集吧」，就會逐漸看見效果。

「反正」、「果然」、「沒辦法」、「束手無策」，若是把這些帶有放棄意味的牢騷當作口頭禪使用，就會漸漸扼殺自己未來的可能性。我們必須留心自己的口頭禪，因為不好的暗示性言語，很有可能隨時入侵你的潛意識。

你可以試試這個好方法：詢問身邊的人，看看你有沒有任何負面的口頭禪，說不定會得到出乎意料的答案。

「你的口頭禪就是—不管遇到什麼問題，你總會說『我會努力去做』，但是完全沒有認真想要『努力去做』吧。你只是膚淺地以為只要說出這句台詞，就會獲得他人的信任。我覺得你的『我會努力去做』，聽起來就像是不負責任的免死金牌台詞。」

如果你身邊的人用把你看穿一般的犀利言詞來回答你，你真的要想辦法把壞的口頭禪封印起來。

把「原來如此」當口頭禪的人，其實很固執

口頭禪與個性和行為習慣關係甚深，在此大略舉出幾項具代表性的口頭禪，並分析其背後隱含的性格特徵，請務必參考。

★ 「吃屎」、「可惡」：個性幼稚沒耐心，易顯露情緒，欠缺冷靜的心。

★ 「那個……我想」：沒自信，想要有夥伴。具有強烈想要依賴人的心情，撒嬌型個性。

★ 「原來如此」：看似同意他人，但其實是堅持自己意見的類型。

★ 「說到這」：像孩子般任性，貫徹自我主張、以自我為中心的類型。

★ 「果然啊」、「果真如此」：不深思熟慮的樂天派，做事缺乏計畫、異想天開型。

★ 「我想一下」：會果斷拒絕，意志頑固的人。欠缺協調性的固執類型。

★ 「我很忙」：強調自我存在，引人注目的同時也相當害怕寂寞。

★ 「一般來說」、「依常理來看」：把自己的意見硬說成是常理，任性的性格。

★ 「順帶一提」：想要補充資訊的貼心與自認知識通的自豪感同時存在，囉嗦性格。

★ 「簡而言之」：不喜歡麻煩事，沒耐心。喜歡控制全場，是有領導欲的人。

★ 「不過」、「但是」：負面思考，具有愛自己更多的性格。優柔寡斷，喜歡待在自己的小世界。

★ 「是沒錯」：向對方表示自己的贊同，但其實是固執己見、獨立性強烈的人。

★ 「這個嘛」：沒自信，想要打馬虎眼、不想負責任的個性。

★ 「姑且先這樣」：即使弄錯或失敗也不想負責任的類型，和平主義者。

★ 「我跟你說」：誠實純真。不失天真的性格，表裡如一。

★ 「好可愛」：內心想要被人稱讚「可愛」，害怕寂寞。

★ 「對吧？」：不把話說死，不喜歡爭鬥，但其實是笑裡藏刀的腹黑性格。

★ 「一定」、「絕對」：即使說話沒有根據，仍會誇耀自己的見解，任性不負責任。

★ 「沒錯吧」：常想著要高人一等，不服輸的個性，具強烈叛逆心。

★ 「好厲害」：趕時髦、三分鐘熱度的人，喜歡直線思考。

★「好奇怪喔」：雖然對自己的想法沒信心，但也不想被他人否定的軟弱個性。

★ 「我不會做壞事的」：以自我為優先，可以很自然地說謊，有小聰明。

★ 「都是為了你」：實際是為了自己，性格冷酷狡猾。

★ 「先這樣吧」：不喜歡變化的固執者，個性優柔寡斷、自尊心強烈、猶豫不決。

★ 「我只告訴你」：假裝自己說的話很有價值，工於心計的人。

★ 「比較」：堅信某事的性格，容易疑神疑鬼，視野狹隘。

★ 「好像」：容易依賴他人的孩子類型，不喜歡瑣碎麻煩的事。

(本文摘自神岡真司著《有效到讓人中毒的最強心理學： 提防惡用上癮、小心中毒的45個心理學絕技》，方舟文化提供)

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