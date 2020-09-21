讓容易暴怒的主管一秒閉嘴

製造「驚訝」的情境

每個人都有自己獨特的思考模式。思考模式是指我們遇到問題時所思考的方向或架構， 諸如如何釐清眼前發生的事，以及判斷這件事如何處理等。

人的動物本能（潛意識）與理性意識能在瞬間啟動，並對個別事物做出判斷。然而，這樣的動物本能若對眼前發生的事產生危機感，便會立刻引發內心的恐懼與不安。如果此時有人立刻產生暴怒情緒，表示他對於危機特別敏感。

換句話說，這類型的人對於眼前事物產生的細微變化，無法做理性的思考，他們的情緒會不停被刺激，此時為了掩飾內心的不安，就會釋放出憤怒的情感。這類思考模式的人，我們也可以說他們單純、膽小、精神脆弱、幼稚、對環境變化接受度低。

想要平息這種人的怒氣，關鍵在於讓他們被動物本能支配的大腦重新開機，引導到其他面向的情感。而最有效的重新開機鈕，是「吃驚」這個行為。就像是突然間發生比眼前事情更加驚人的情況，使得對方腦袋瞬間空白，試圖理解發生什麼情況。驚訝的情緒是中性的， 因為這是要過渡到下一個情緒的前段初始情緒。

舉例來說，如果突然看到有水從天花板傾洩而下，我們會非常驚訝，這是因為還來不及理解現在發生的情形，所以內心一片空白，而原本憤怒的情緒也隨即拋到九霄雲外。

讓憤怒的人腦袋一片空白，進而被引導到其他情緒，便可以使對方回復冷靜，讓他的心情重新開機。以下介紹幾個例子。

讓動怒的人安靜下來的具體方法

★ 在對方面前假裝身體出狀況

主管： 「你又粗心大意了，怎麼這麼笨啊！」

員工： 「很抱歉︙︙啊，啊呃，好痛⋯⋯（突然抱頭蹲下）」

主管： 「咦？你怎麼了？你還好吧？」

員工： 「很、很抱歉⋯⋯突、突然⋯⋯啊，頭好痛⋯⋯」

主管： 「喂，別嚇人，你要不要去護理站？還是幫你叫救護車？」

主管看到員工突然出現症狀，就會因為太過衝擊而驚慌失措，反而擔心起對方的安危。

★ 指責對方太過情緒化

主管： 「你又粗心大意了，怎麼這麼笨啊！」

員工： 「課長，為什麼您要在公司大聲罵別人笨呢？」

主管： 「什麼！這、這是你的問題啊！」

員工： 「可以請您稍微冷靜一下嗎？這裡是公司。」

主管： 「呃，啊，那個，嗯，我是說⋯⋯」

藉由讓主管認知到自己憤怒的模樣，使對方覺得氣氛尷尬，進而恢復理性。

★ 盡力感謝對方，滿足他的「自尊需求」

主管： 「你又粗心大意了，怎麼這麼笨啊！」

員工： 「非常抱歉。每次都給您添麻煩，真的很感謝您的包容。」

主管： 「真是的，都是因為你的粗心！你知道我們業績落後多少嗎？」

員工： 「真的很謝謝您每次的指教，真的真的很感謝。」

主管： 「嗯，這個嘛，嗯，那個⋯⋯」

對方持續接受感謝之意，便會感到開心，「笨蛋」這種話也就很難再說出口了。

★ 保持沉默，消除沉重壓力

主管： 「你又粗心大意了，怎麼這麼笨啊！」

員工： 「真是非常抱歉⋯⋯」

主管： 「喂，就這樣嗎？喂？你說話啊！」

員工：「真是非常抱歉⋯⋯」

面對員工沉默不語，生氣的主管無法判斷對方內心到底在想什麼，也就忘記自己原本的質疑了。

(本文摘自神岡真司著《有效到讓人中毒的最強心理學： 提防惡用上癮、小心中毒的45個心理學絕技》，方舟文化提供)

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