比起跑多快 「堅持跑下去」更重要

知名導演伍迪．艾倫說，「人生中80％的成功是靠『上場』（showing up）。」

有關天分的報導到處都是。彷彿任何人只要有值得被報導的成就，我們就馬上認定他天賦過人。

尼采認為這是因為，「只要把天才視為奇蹟，我們就沒必要拿自己跟天才比，然後發現自己的不足。」換句話說，把天才塑造成神話，讓我們就此擺脫負擔，能夠安心維持現狀。我剛開始教書時也是如此，我也誤以為每個人的成就是天分決定，這樣一來，我和學生都可以不用努力改變現狀了。 所以，天分到底是什麼呢？尼采拿一流工匠當範例：「別再談天生的才華了！任何領域都可以找到沒什麼天分，卻很卓越的人物。他們的優秀是透過努力而成就的，他們是逐漸變成『天才』（如果一定要用這個詞）⋯⋯他們都擁有一流工匠的認真態度，先學會正確地製作零件，再打造出優異的成品。他們投入時間，慢慢琢磨，他們覺得把小細節做好，比完成亮眼的整體更有樂趣。」

其實，努力雙倍重要ement: 9:24

我用兩個簡單的公式來說明從天分到成就的過程。

天分x努力 ＝ 技能

技能x努力 ＝ 成就

天分，是指你下功夫努力後，技術與能力進步的速度；成就，則是你開始運用習得的技能。當然，機會（例如有好的教練或老師）也非常重要。我的理論沒有探討這些外在因子，也沒有納入運氣的成分，只探討成就的心理，但因為心理並不是成就的唯一重點，所以理論是不完全的。

不過，我覺得它還是很實用。這個理論在說，相同情況下，考慮不同個體時，每個個體的成就都由兩個因素決定：天分和努力。天分（技能進步的速度）當然很重要，但是努力在算式中加倍重要，因為它被乘了兩次，不只一次。努力可以培養技能，同時，努力也讓技能變得更有效果。

比起跑多快，堅持跑下去更重要

知名導演伍迪．艾倫說，「人生中80％的成功是靠『上場』（showing up）。」

跑步機其實是很貼切的比喻。根據估計，大約40％購買運動器材的人，使用器材的次數不如預期。每次運動時，我們鞭策自己的程度當然很重要，但我覺得放棄才是進步更大的阻礙。任何教練或運動員都會告訴你，持續努力才是關鍵。

我們起跑以後，還沒有跑完就放棄的頻率有多高？現在全美各地的地下室裡，有多少塵封已久的跑步機、健身腳踏車、舉重器材？多少孩子參與運動還不到一季就不想玩了？多少人設計居家菜園、自製廚餘堆肥、執行節食計畫等等，也都是如此。有多少人積極投入某件事，但一遇到障礙或進入高原期就放棄？

我們似乎都放棄得太早，或是放棄得太過頻繁。比起一天之內投入多少心力，對恆毅力高的人來說，更重要的是他們隔天、以及後續的每一天，都準備好站上跑步機，繼續跑下去。

如果我提出的公式大致上沒錯，那麼天分是別人的兩倍、但努力程度只有別人一半的人，可以達到和別人一樣程度的技能。但是長期下來，靠天分的人成就會比努力的人少很多。因為勤奮努力的人不僅技能不斷進步，他們也不斷在運用那些技能：捏陶、寫小說、執導電影、舉辦演奏會等等。如果陶器、著作、電影和演奏會的品質和數量是重點，勤奮努力的人雖然和天才的技能程度相當，但是他只要投入更多努力，長期下來成就會愈高。 威爾．史密斯說：「天分和技能是截然不同的，很多想要出類拔萃、想追求夢想、想要為世界做出貢獻的人，對這兩者有很大的誤解。天分是與生俱來的，技能只能靠每天每天不斷地磨練。」

(本文摘自安琪拉‧達克沃斯著《恆毅力：人生成功的究極能》，天下雜誌提供)

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