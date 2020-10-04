如何找到終生的興趣與熱情？

編按：美國心理學家安琪拉‧達克沃斯Angela Duckworth，因為研究「成就的科學」而獲麥克阿瑟天才獎，她將研究成果寫成暢銷經典《恆毅力》，說明人生成功的關鍵，不是智商或天賦，而是結合熱情與毅力的恆毅力。以下摘自該書內容。

發現興趣，就像尋找另一半

幾個月前，我在新聞網站Reddit 讀到一篇文章〈事事有興趣，生涯無志向〉，作者提到：

我現在三十出頭，不知道職涯該往哪裡發展。從小到大，大家總是說我有多聰明、多有潛力。我對太多東西都充滿興趣，反而不知道該從哪裡著手，結果卻陷入停滯、對什麼都無力嘗試。感覺每種工作都需要某些專業認證，或是需要先投入大量時間和金錢才能取得入門的資格，實在令人沮喪。

我對這位三十幾歲的朋友寄予無限同情。在大學教書，我也很心疼那些來找我尋求職涯建議的二十幾歲學生。

我的同事貝瑞．史瓦茲為焦慮學子提供諮詢的經驗比我還久，他在斯沃斯摩爾學院教心理學快五十年了。史瓦茲認為，很多年輕人無法發展出認真的職業興趣，是因為他們對職業本身抱持不切實際的期望。

「其實這個問題就像很多年輕人找不到戀愛對象一樣，」他說：「他們希望找到迷人、聰明、善良、善解人意，貼心、風趣的對象。你告訴二十一歲的年輕人，你不可能找到各方面都很美好的人，他們絕對聽不進去，他們會堅持等那個完美對象出現。」

「可是你太太呢？她那麼出色。」我問。

「哦，她確實很棒，比我還棒。但是她是完美的嗎？只有跟她在一起我才會幸福嗎？世界上只有我能帶給她美好的婚姻嗎？我不這樣覺得。」

史瓦茲指出，我們經常誤以為愛上某個職業應該是很突然、迅速的感覺。

「很多事情的微妙及成就感來源，是堅持投入一段時間、深入摸索以後才會感受到。很多東西在你開始做以前看似無趣，但做了一陣子你會發現很多面向是你一開始不知道的，你永遠無法完全解決問題或完全了解那個領域，這些都需要堅持才能有所體會。」

史瓦茲接著說：「這就像找伴侶。碰到潛在對象只是開始，潛在對象不是唯一的完美對象，只是很有希望的對象而已。」

熱情是一輩子的深耕

多數人想到熱情，都以為那是瞬間的發現。例如，吃一口香煎比目魚，就確信自己一生都會待在廚房裡；第一次參加游泳比賽，比賽結束，頭一探出水面，就知道有一天你會成為奧運選手；讀完《麥田捕手》，就覺得自己注定成為作家。相對於最後可能變成終生志業的熱情，與熱情的第一次邂逅往往只是序幕，它揭開的是後面相對沒那麼戲劇化的漫長篇章。

我想對那位在Reddit 發文、覺得找不到志向的朋友說，科學研究的結論是：工作的熱情來自於一點點的發現，加上大量的培育發展，以及一輩子的深度耕耘。

別著急，童年時期想像長大後要做什麼，通常言之過早。追蹤數千人的長期研究顯示，多數人是中學時期才開始對某些職業感興趣。我做訪談研究也發現同樣的模式。請記得，一個七年級生即使未來會成為恆毅力很高的人，也不太可能在那個年紀就表現出特定的熱情。七年級學生才剛開始發現自己喜歡什麼、不愛什麼。

第二，興趣是透過和外界互動時被激發的。發現興趣的過程可能隨機、偶然、並不會很有組織、很有效率，因為你無法預測什麼東西會引起你的注意。你也無法光憑意志力去喜歡某些東西。就像亞馬遜創辦人貝佐斯說的：「有些人想強迫自己喜歡上某個興趣，那是天大的錯誤。」不親身嘗試，我們不會知道哪些興趣會持續下去，哪些只是三分鐘熱度。

第三，發現興趣之後，接著是更漫長、也更需要積極投入的發展階段。很重要的是，一旦接觸到新的興趣，接下來必須持續地發展，一再地重新吸引你的注意力。

最後一點，要成功發展興趣，需要一群支持者的鼓勵，支持者可能是家長、老師、教練或同儕。為什麼其他人的支持很重要？一方面，他們持續提供強化興趣所需要的刺激和資訊。此外，更明顯的效果是，正面的意見回饋可以讓我們感到快樂、安心、更有自信。 發現熱情其實不是瞬間的頓悟，好像有點「討厭」？也許吧，但是請記得，早期的興趣其實都很脆弱，定義也很模糊，最重要的是後續長時間用心地栽培和精進。

(本文摘自安琪拉‧達克沃斯著《恆毅力：人生成功的究極能》，天下雜誌提供)

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