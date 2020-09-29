房子該租還是該買？施昇輝強烈主張：買！

買房的人終有苦盡甘來的一天，租房的人卻可能是先甘後苦。

房子該租還是該買？這個問題可能在你剛進職場時，就已經開始在你內心掙扎了。各種理財相關媒體做過太多的爭辯，似乎兩方都有充分的理由，因此大部分的人都還舉棋不定，因為這件事絕對是人生最重大的決定之一。

我一直感覺「租房子」的聲浪比較大，因為理由似乎比「買房子」要更多一些。不過我強烈主張，還是要「買房子」。當然，除非你有父母幫忙，否則一定是先租房子，再買房子。

一般人之所以對買房子舉棋不定，最主要的理由就是「房子太貴了」。隨便做街頭訪問，得到的答案都一樣：「這麼貴？怎麼買得起？」我真希望他們訪問我，我一定會回答：「努力工作，就有可能買得起啊！」但我相信他們一定不會播出來。

媒體一方面最愛幫大家計算，一個人要不吃不喝十幾年，才能在台北市買到一間屬於自己的房子；另一方面又愛報導許多豪宅的每坪單價已經上看兩、三百萬。看到這兩種典型的報導，任誰都會對「買房子」打退堂鼓。這裡面有兩大盲點，一是為什麼一定要聚焦在台北市？二是豪宅為什麼就是年輕人買房的目標？

因為幾乎所有的媒體都在台北市，所有的思維很容易就被「天龍國」的人主導。如果你工作的地方不在大台北地區，你也不需要住在這裡的話，不吃不喝就不用「十幾年」，只要「幾年」就可以了。因此，天龍國以外的人千萬別學我們天龍國的人，你們買房子的條件和機會比我們好太多了。

下一個問題是，天龍國的人就一定買不起房子嗎？如果你一輩子只能領到每個月22K的薪水，在這裡買房真的機會渺茫。不過，這個問題的關鍵是你的工作能力在職場上不具競爭力。你不能因為買不起房子就自暴自棄，反而應該以買房為目標，激勵自己不斷充實、加倍努力。

如果你有穩定的工作、表現也不差，未來肯定能加薪升遷，甚至被高薪挖角，為什麼就認定自己買不起呢？豪宅絕對不是我們平民老百姓的菜，就算它飆到每坪千萬，也不干我們的事。我要提醒的是，有必要買在捷運站附近嗎？有必要有停車位、有電梯嗎？如果不具備這三個條件，房價就會相對便宜很多。

所有與房地產投資相關的書籍或媒體，一定會打臉說：「當然有必要。因為沒有這三項，它就不可能有很大的增值空間。」但是，絕大部分的人一生恐怕只有買一間房子的能力，為什麼一開始就想到不切實際的增值空間呢？我認為，你有能力買第二間以上的房子，才有資格談房地產投資，否則「增值空間不大」當然就意謂「房價相對便宜」。

我每次演講時，都愛舉一個年輕朋友的實例來鼓勵大家。他在電子公司上班、三十歲出頭、月薪40K，二○一三年買了一間在新北市的火車站附近的房子，沒有停車位、沒有電梯、沒有公共設施，實際三十坪的舊公寓，總價七百萬。這個價位應該不會給你「房子太貴了」的印象吧？雖然他也不算高所得族群，但每個月繳兩萬多的房貸，應該也不會負擔不起吧？

我曾在前面的章節提過，只要不買車，就有買房的頭期款了。我自己是實踐者，這位年輕朋友至今也沒有買車。當年的我和現在的他，一樣可以在天龍國裡輕輕鬆鬆趴趴走。

主張「租房子」的第二個理由是「不要做一輩子的屋奴」。說來也是振振有詞，因為沒有房貸的壓力，生活當然可以過得比較寬裕。生活的品質和品味，絕對比買房的同儕高出許多。但是，這些花費可能都是短暫的享受，或者是折舊快速的資產，很快就成過眼雲煙，哪裡比得上一間房子實實在在的「保值性」？

一生租房子的人當然不會是屋奴，但得一輩子看房東的臉色。買房的人終有苦盡甘來的一天，租房的人卻可能是先甘後苦。若以退休條件來看，買房就應該遠優於租房者。 主張「租房子」的第三個理由是「可以靈活運用資金，賺到投資收益」。

這個理由絕對自欺欺人，我甚至懶得反駁。很多人都會用複利效果來證明，因為在相同的報酬率假設下，能夠投入的資金愈多，投資收益就會愈多，這時租房子的人當然相對有利。但是，請注意複利效果的報酬率都是「假設」的，而且都是假設為「正報酬」，只要其中有幾年虧損，結算也有可能變成負報酬。買房自住即便沒有增值，但至少還是一個可以遮風避雨、享受親情的所在。別再妄想投資收益，風險才應該是首要的考慮。買房的風險絕對遠低於買股的風險。

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(本文摘自施昇輝著《年年18%，一生理財這樣做就對了》，天下雜誌提供)

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