三個策略 幫你與錢建立好關係

善用你擁有的錢財，在能力範圍內慷慨；在你的周遭創造愛。

捨棄掉有錢就能快樂的期待，這是圓滿人生的關鍵。無論媒體、你的老闆或父母怎麼說，就算這種奇妙的想法令人很想相信，但終究只是一場空。接受這一點可以使你少受幾年苦，不用遭受尋找快樂卻得不到的挫折感。還記得麥德斯國王（King Midas）嗎？雖然諸神應允他的願望，讓他可以點石成金，但當他碰觸自己的女兒，竟連女兒也變成黃金，他這才收回之前的願望，了解生命中真正重要的是什麼。

大多數人對快樂的認知並不正確。我同意餐桌上有食物可吃、付得起房租，和前面提到金錢的其他好處都可以使你更快樂。然而科學研究發現僅10％的快樂來自社會地位或財富等外在因素；研究也證明當人們不再汲汲營營反而比較快樂；另有50％的快樂取決於基因；其餘的40％則是你我可以做到的內在改變，像是多感恩、多慈悲、多靜思。了解這些可以釐清你與錢的關係，協助你忘掉不合理的觀念。

在此提出一個能看得更長遠的觀點，供各位思考。錢並不是持久的靈性貨幣。錢是人類的發明，只屬於現世。此刻我們可以好好的使用它，但等到離開人世的那一天，錢並無法跟我們一起走。到時我們勢必得放下金錢和所有物質牽掛。我們怎麼用錢，以及處於財務壓力下時怎麼對待自己，能增加或分散我們內在的正能量。

策略一：檢視對錢的期待

請捫心自問，你對錢的期待是什麼？那些期待是否實際？請記住，錢只是個人財富的元素之一。當基本生存需求獲得滿足後，錢確實可以帶來自由、減輕壓力，那是真正的恩賜，但錢無法解除你的痛苦，或是讓你不再跟自己過不去。

策略二：捨棄對錢的幻想

擺脫圍繞著金錢的錯覺，你得到的好處是能夠更清楚、更有愛的處理個人財務，少幾分煩惱，尤其當你別無選擇或是感到失望時。這麼做不是要你犧牲，而是要你與現實和諧相處，並且找出積極的解決辦法。

策略三：了解金錢像一面鏡子

金錢反映自我感覺。它就好像解讀不規則墨跡的羅沙（Rorschach）測驗。某片墨跡在你看來可能像女殺手，我卻覺得是天使。我們賦予金錢各種意義，而它反映出來的可能是任何東西，從你對自己的工作和慷慨感到驕傲，到較不順遂的羞慚、內疚和失敗狀態。金錢也反映我們認為重要的事。請檢視你的支票簿或信用卡帳單。注意你的花費透露什麼訊息，不論那是好是壞。

假設你曾經費盡心力的去追求，卻沒有致富的命，而在這物質掛帥的世界就算很難做到，也請設法對此保持心平氣和。不要跟自己過不去，你沒有做錯任何事，重點永遠在於：盡量善用你擁有的錢財，在能力範圍內慷慨；在你的周遭創造愛。寬心、放下、對小事感恩，練習在錢財及所有其他一切上，向更高的力量臣服，你會體驗到謙卑的幸福，那便是臣服的報償。

(本文摘自茱迪斯．歐洛芙著《臣服的力量：收回錯用的抵抗，擺脫依賴、執著、太努力的不安，享受生命流動的圓》，天下雜誌提供)

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