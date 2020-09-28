投資常敗在「過度自信偏誤」？參與飆股上漲行情

一般投資人經常出現「過度自信偏誤」，這是一種投資行為學的心理認知偏誤型態。

有時我們會發現，運用基本面分析的投資人，買進 1 檔財報數據很優、季報顯示每股盈餘（EPS）成長的股票，但股價卻沒有產生明顯上漲力道；而運用籌碼面分析的投資人看到外資連續多日買進某檔股票，也跟著買進，但股價卻未如預期噴出。

運用技術面分析的投資人，則是看到股價突破整理區間後連忙買進，沒想到股價形成「假突破」，不漲反跌，只好停損出場。運用題材面分析的投資人，看到報紙財經頭版大篇幅報導某檔標的，跟風買進後，卻是利多出盡，套在短線高檔⋯⋯。諸如此類情況，相信投資人內心常會出現疑問—「我使用的股票分析方式是對的嗎？」「我是不是該考慮其他分析模式？」

其實，各種股票分析方法都有它的優缺點，只是許多投資人缺乏了一套理性且完整邏輯的分析架構。

一般投資人經常出現「過度自信偏誤」，這是一種投資行為學的心理認知偏誤型態。也就是說，針對某一投資訊息的決策判斷，經常過度相信自身有足夠的知識與判斷力，且覺得自己能精準預測股價高低點。此種過度自信的投資行為，常使投資人高估自己的投資能力，以及誇大自己控制股價波動的能力，從而低估可能存在的投資風險。例如：當投資標的不斷創新高時，投資人的自信心更隨之增強，於是就更有信心買進股票，無視追高風險的增加，結果套牢在短線高點。

當過度自信傾向明顯時，常會忽略其他分析面向及後續資訊變化。

一旦股價走勢與自己預測方向相左，常因無法承認自己的錯誤而導致套牢，陷入心理學中的「風險不相對稱」狀態。

什 麼 是 風 險 不 相 對 稱？ 心 理 學 家 丹 尼 爾． 康 納 曼（Daniel

Kahneman）與阿摩司．特沃斯基（Amos Nathan Tversky）共同提出的「展望理論」（Prospect Theory）當中指出，投資人面對獲利與損失的風險態度，是不相對稱的。

意思是說，面對獲利時，投資人常是風險趨避者，擔心股價會下跌、未實現獲利減少，因此提早賣出股票；不過，面對損失時，卻常是風險愛好者，也就是當投資發生虧損時，覺得沒賣就沒賠，甚至使用槓桿工具（如融資或股票期貨等）加碼攤平。

後果就是當損失持續擴大時，因心理壓力、融資斷頭或保證金追繳等原因，終究認賠殺出在股價相對低點的虧損窘境。

股價漲不停，起始關鍵點在「籌碼」的帶動

為了避免因分析過程產生「過度自信偏誤」造成誤判，導致投資損失，本書利用「黃綠紅海撈操作法」，整合 4 大分析面向：透過「籌碼決定量價，量價決定K線、指標（KD指標、MACD指標和寶塔線），K 線、指標決定均線漲不停的力量」的理性分析邏輯，以籌碼面及技術面為分析主軸，輔以基本面及題材面，完成「選股、進場、持有、出場」投資循環，進行投資分析過程的融會貫通，降低投資過度自信偏誤，提高投資獲利的勝率（詳見圖 1）。

圖／Smart智富提供

1 檔股票的噴出過程，起始於籌碼結構的安定沉澱，接著是「量價俱揚」的發動訊號，同時形成 K 線及指標的轉折；再由 K 線及指標的持續轉強，讓均線形成「追蹤趨勢、運行穩定、助漲性」等 3 大噴出特性，最後形成「漲不停的力量」。

同樣地，股價的向下修正，也起始於籌碼結構的不穩定，造成量價關係破壞，進而致使 K 線及指標轉折向下，導致均線噴出的特性消失後，股價隨即進入整理循環。

既然股價的上漲與下跌，都有其整體運作的連續性，使用理性且有完整架構邏輯的黃綠紅海撈操作法，可避免因投資分析過程產生「過度自信偏誤」。若是僅著重單一面向分析，而造成分析不完全，致使決策失誤，導致投資損失。

在每日盤中交易的買進與賣出每筆成交累積過程中，就是籌碼開始變化的開始，盤中買、賣的成交量影響量能變化；開盤價、收盤價、最高價及最低價的形成則進一步影響價格變化。量價變化的價格部分，首先會形成 K 線的變化，而多根 K 線將進一步影響各種技術指標，同時指標的續強則造成均線的趨勢方向確立。

因此，股價波動的過程中，籌碼為起始關鍵點，量價為籌碼變化過程的產物；量價波動過程則連動產生 K 線及指標的變化，而均線則是籌碼最後流向的結果，如此互動循環而形成股價的波動。

股價噴出前，會先看到籌碼集中

股價上漲過程通常是這樣：首先，主力籌碼進場，籌碼配合價格，易形成「價漲量增、價跌量縮」的多方量價關係慣性；接著，則會導致K線及指標的正向轉折、均線形成上揚趨勢，啟動「漲不停的力量」。

1 個中期波段行情，會由數個股價短期噴出、短期整理交替構成，這段期間的均線趨勢仍會保持向上。不過，均線趨勢若要走得長久，每次短期噴出的價漲量增，要有主力籌碼進場的訊號；而每次短期整理的結束，也要有主力籌碼集中的洗盤訊號，如此才可以良性循環，致使均線發揮漲不停的力量。

股價下跌前，會先看到籌碼潰散

同樣地，股價要下跌前，也會從主力出場揭開序幕。主力的出場，會打破「價漲量增、價跌量縮」的慣性，使籌碼潰散；接下來，K 線及指標自然跟著轉折向下，最後致使股價跌破均線，且均線轉而向下；此時，原本使股價噴出的 3 大特性（追蹤趨勢、運行穩定、助漲性）消失，漲不停的力量也正式告終。

從選股到獲利出場，按表操課完成投資循環

如何將黃綠紅海撈操作法，用於「選股、進場、持有、出場」的投資循環？

可分別掌握以下重點（詳見圖 2）：

圖／Smart智富提供

1.選股

先進行簡易基本面分析，確認該公司 EPS 大於 0 元、產業成長正向及月營收或年營收呈成長趨勢。再掌握 2 大關鍵：①長期均線趨勢確立、②主力籌碼安定，以上是選出「海撈股」的重要依據。

本書將於第 2 章詳細說明均線的定義及特性，只要懂得均線的應用，就能看出何為「長期均線趨勢確立」；再配合第 3 章深入進行主力籌碼分析，確認「主力籌碼安定」，即可帶你完成「選股」。

2.進場

找「進場」訊號時，須辨識「量價俱揚帶動的 K 線及指標轉折向上」帶動股價脫離整理區間。

3.持有

當股價創新高、K 線及指標向上轉折持續出現時，代表主噴段確立，必須堅定「持有」。

本書第 4 章帶你辨識出量價、K 線及指標轉折向上訊號的共振，確認股價噴出時間點、確立主噴段，作為投資進場與持有的依據。

4.出場

量價背離、指標背離，致使 K 線及指標轉折向下，均線噴出 3 大特性（追蹤趨勢、運行穩定、助漲性）陸續消失，股價開始進入修正整理，此時是「出場」訊號，必須適時獲利了結。

同樣地，可透過第 4 章學會找到量價及指標背離，以及 K 線與指標轉折向下訊號，按紀律出場，完成 1 個完整的投資循環。

(本文摘自溫首盛（溫國輝）著《溫首盛獨創「黃綠紅海撈操作法」：揭開股價漲不停的祕密》，Smart智富提供)

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