從4大面向找出漲不停的股票

買進股票的瞬間，你是否曾經問過自己，為何要買進這檔股票？要進行波段、短線操作或當沖（當日沖銷交易）？何時要賣出？何時要停損？我想多數人都能夠了解，這些問題都是為了讓你能夠找出最適合自己的投資策略。

一般而言，若以投資期間區分，由長而短可分為長線操作、波段操作、短線操作、隔日沖操作、當沖操作這 5 種投資策略，並可分別利用基本面、題材面、籌碼面、技術面等 4 種投資分析模式的搭配（詳見表1），進行一次完整性的投資循環過程，包括選股、進場布局買進、加減碼、完全賣出手中庫存等。

不過，在投資過程中，投資人常會因為大盤下殺、公司的題材消息，或是其他資訊的接收，而提早賣在起漲點或延後出場，形成套牢局面。

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這種投資策略的改變，容易招致敗果，也恐怕難以積累豐厚的獲利。

如此一來，方能找出最適合自己的策略，進而反覆運用、穩定獲利。上述 5 種投資策略分別說明如下：

策略1》長線操作：手中有股票，心中無股價

長線操作的投資期間以「年」為單位，常見為數年以上，主要是為獲取股利與價差為主的倍數以上利潤，目前以「價值型投資」與「定存股投資」為主流：前者是選在價格低於價值時買進，等價格高於價值時賣出賺取價差，或是在基本面未惡化前都繼續持有領取股利；後者則是於合理股價買進，長期持有領取股利。

長線操作因投資天期長，最重視基本面，包括深入分析全球總經趨勢、產業成長性、個別公司財報基本面，以及經營者特質等，也要關注公司歷年的獲利相關指標及股利政策。

不過，即使是採取長線操作策略，若完全不重視技術面，恐會在股價相對高點買進，一旦持有成本太高，恐怕會賺了股利，賠了價差，需要很長的時間才能損益兩平。

因此為了提升價差獲利，若能搭配技術面，選在股價相對低估時進場，就能同時享有價差獲利的機會。

策略2》波段操作：須忍受數次短期整理的煎熬

波段操作的投資期間以「月」為單位，常見為 3 個月∼ 8 個月，主要是為獲取價差利潤。

操作上，應重視技術面中、長期均線所形成的股價趨勢，同時配合產業成長或公司基本面的獲利性，才能有效率達成波段操作目標，通常會將獲利目標設定在 50% 到 100% 以上。

中期波段行情最主要會經歷 2 次以上的短期噴出（指股價大幅上漲），因此過程中會遇到數次短線的回檔整理；投資人常因為忍受不了一次又一次的短期整理期，而中斷波段操作。若決定採取此種策略，就應調整好投資心態，否則容易不斷重複失敗的循環。

策略3》短線操作：辨識「主噴段」是最高指導原則

短線操作的投資期間以「週」為單位，常見為3週∼8週（或更短），主要是為獲取短線價差為主的投資利潤。

操作上，為了有效率達成短線操作目標，應重視技術面短期指標整理結束及起漲訊號，同時配合籌碼面的主力籌碼進場，獲取股價短期噴出的利潤；其中又以辨識短期噴出中的「主噴段」為最高指導原則，通常會將獲利目標設定在 20% 左右。

因為是短期噴出行情的投資，投資人對於短期整理與噴出的辨識是必要的；掌握整理與噴出的臨界點，將左右獲利的多寡。

短線投資人十分常見，卻也最常犯錯，常見錯誤有 3 種：

提早進場，股價還沒漲就認賠出場：股價整理未結束時，提早買進；遇到再次下殺時，因為短期虧損壓力而停損出場。 提早進場，卻賣在短線起漲點：太早進場，因為持有時間太久，帳上未實現損益時賺時賠，當遇到真正噴出時，卻因為想先入袋為安，而提早賣在短線起漲點。 追高買進，獲利不理想：在股價噴出過程中進場，致使獲利不夠理想；若該次噴出並非主噴段，而是末噴段時，易造成追高套牢的窘境。因此當短線噴出結束後，股價再次回落整理，常會選擇停損出場。

短線操作策略應重視股價短期整理即將結束的訊號，以及每次短線噴出時是否處於主噴段，如此才容易買在相對低點、賣在相對高點，完成高獲利的短線操作。

由於中期波段行情是由數個短期整理與噴出的交替組合，而 1 次完美的短線交易，應經歷 2 次的整理與噴出：於第 1 次股價整理的末端買進，經歷第 1 次噴出與第 2 次整理後，最後賣在第 2 次噴出的相對高點。實務上的短線交易可能更短，僅操作 1 次噴出，不忍整理。

策略4》隔日沖操作：「量價俱揚」是致勝關鍵

隔日沖操作的投資期間以「日」為單位，且今日買進、明日賣出，主要是為獲取「當日盤中轉強」到「隔日盤中高點」的 2 日投資利潤，是短線操作最短的週期，或者說是當沖操作的延伸。操作上，應確認主力籌碼已於近期進場，且重視技術面短線噴出過程與當日盤中轉強訊號。

隔日沖的買進時間，應建立在短線噴出過程中，因為短線噴出的 K線容易「今日高點高過昨日高點（簡稱高過高）」。當日「量價俱揚」時，表示主力今日明確進場，適合於盤中轉強時買進；尾盤最後一盤買進，則為中立買法。

而隔日開盤時，於股價開盤當下或開盤前 1 小時內，或是盤中相對高點賣出，依此完成隔日沖操作。

隔日沖操作的勝率較短線操作低，主要因為買進、賣出的投資循環太短，僅有 2 日的期間。若當日買太高或隔日股價未以紅盤開出，易造成隔日沖操作失敗，因此停損、停利的紀律格外重要。

投資人常因缺乏停損、停利的決心而游移不定，因此隔日沖操作應採取機械式操作。選股方面，選擇短線噴出過程中「當日量價俱揚」的標的為主，量價俱揚尤以收盤接近漲停價為最佳選擇；在買進時，以當日最後一盤進場，而賣出時以隔日開盤價賣出，最為中立且最為機械化。

策略5》當沖操作：難度高，須嚴守進出場紀律

當沖操作的投資期間以「分鐘」為單位，今日買進、今日賣出，主要是為獲取當日盤中價差的投資利潤。當沖操作策略的困難度極高，其主要原因，除了當日股價要有波動，且盤中應確認主力有明確進場及多空方向之外，投資人自身的交易成本考量及判斷進出場點，都是需要一氣呵成的，故當沖操作勝率極低。因此，當沖操作在選股上應重視「近期具有題材消息」或「當沖率高」的熱門股，因為這類股票的波動會較大。

在盤中江波圖（即當日股價走勢圖，搭配即時委買賣資訊，可藉此評估當日買賣力道強弱）的分析，除了輔以昨日主力籌碼明確進場外，應重視盤中主力進場多空方向，其中常以內外盤成交比及盤中均價線走勢為主要判斷。

而技術分析部分，則以「分鐘線」為主要看盤頻率，常見 1 分鐘∼5 分鐘技術分析圖，配合所選擇的指標出現明確訊號時進出，並且嚴守進出場紀律。做多者若是追高買進、貪心不賣出，或是做空者追跌、貪心不回補，都容易造成當沖虧損。

當沖操作為當日結算買進及賣出的差額，屬於無本金交易模式，頗受投資人喜愛。然而當沖技巧在選股、盤中江波圖分析、分鐘線技術分析及進出場決心上，缺一不可。當日沖銷交易稍有差池，易造成虧損，勝率於所有操作策略中是最低的，投資人應謹慎評估自己是否適合此種交易模式。

運用4種投資分析模式建構投資策略

一般來說，投資人在分析股票時，常運用基本面、題材面、籌碼面、技術面等 4 種投資分析模式（詳見表 2）。有些投資人會重視籌碼面分析，如法人買賣超、主力進出等；有些投資人著重技術面分析，其中包含量價、K 線、指標及均線等，作為進出場依據；有些投資人則是以基本面分析為投資聖經，考量公司營收成長或每股盈餘（EPS）成長等；也有投資人重視題材面的利多、利空消息或網路散布的明牌等，進行股票投資。

但實際上，無論是基本面、題材面、籌碼面或技術面的分析，其實都會影響股價波動，且相互關聯，缺一不可。以下來看看投資分析模式的個別說明，以及相關投資決策過程：

分析模式1》基本面

基本面涵蓋總經面的全球經濟數據變化、產業發展訊息、個別公司財務報表、公司經營團隊變化，以及生產商品的技術水準等，常為投資循環中選股重要基礎；因為財報佳的股票，易為主力或法人所喜愛，易造成籌碼集中買進，而造成股價上漲發酵。

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由於財報公布以季為頻率，營收以月為頻率，且資訊公布時間雖有最後公告日，公告時間並無一定，與股價每日變化並不同步。

在財報及營收數據取得方面，具備資訊不對稱性（參與投資者所取得的資訊量不一致）；也就是說，公司內部會先知道相關財務資訊，法人（如外資券商、國內投信公司等）經常拜訪公司，自然較能掌握公司營運相關訊息，所培養的研究團隊也較有能力去推估財務數據。

對於一般單打獨鬥的散戶而言，面對繁雜的財報數據，不僅學習門檻較高；更重要的是，因為散戶大多只能取得公開資訊，處在資訊不對稱的另一端，時常難以掌握公司營運的真實面貌，因此較難對公司進行全面且深入的分析。

綜上所述，基本面分析雖能作為各種投資策略的選股基礎，但是因為營收與財報資訊相對落後，且與股價變化不同步，不易用來挑選適合的進出場點。

分析模式2》題材面

題材面包含了所有可能造成股價波動的任何消息，如基本面、籌碼面、技術面，甚至非經濟因素（如天災、戰爭等），以及任何媒體的相關消息（如分析師分析標的、市場明牌）等。

對於題材面的消息，應重視基本面題材發酵期間長短、判斷是利多或利空等，容易成為股價上漲或下跌的起始點，可當作各種投資策略選股時參考。

不過，消息公布時間與股價變化不同步、且資訊取得具資訊不對稱性，較難作為明確決策，加上題材消息常為主力或公司所發布，易有「利多不漲」或「利空不跌」的現象，投資人若要使用題材面挑選進出場點，需要格外謹慎。

分析模式3》籌碼面

籌碼面包含主力、法人、散戶、公司派買賣狀況等相關資訊。籌碼資訊與股價每日變化同步，且籌碼資訊取得並無資訊不對稱性，故籌碼安定性常為選股依據。

籌碼面與技術分析也有高度連動性，為技術指標的前導指標。不過，有些股票主力籌碼變化快，投資人不易掌握籌碼的安定性；或是主力籌碼常有多個人頭帳戶，實際分布狀況不易察覺，因此籌碼面分析也不太適合用來判斷明確的進出場點。

分析模式4》技術面

技術面分析工具包含量、價、K 線、指標、均線，與股價即時變化同步，且取得技術分析相關資訊並沒有資訊不對稱性，可作為各種投資策略的選股依據，可用於判斷明確的進出場點。

美國經濟學家尤金．法瑪（Eugene Fama）曾提出「效率市場假說」（Efficient Markets Hypothesis）。所謂的效率市場，須符合 3 種條件：

1. 所有資訊是公開而免費，資訊取得具對稱性；

2. 投資人都是專業分析師，具備理性分析能力；

3. 投資人皆能密切注意股價，並隨時適當地調節所持有的證券，理性進行停損及停利。

效率市場依市場價格所能反映的資訊種類來區分，可分為「弱式效率市場假說」、「半強式效率市場假說」與「強式效率市場假說」。

以下分別說明 3 種型態：

弱式效率市場假說：該假說認為，當弱式效率市場成立，那麼過去的價格變化、交易量及其他資訊，都已經充分反映於價格上，那麼奠基於歷史資料的技術分析，無法獲得超額利潤。也就是說，技術面是無效的。 半強式效率市場假說：該假說認為，股價已完全充分地反映所有市場上已經公開的資訊。因此，投資者無法因為分析這些情報而獲得超額利潤。也就是說，技術面及基本面分析是無效的。 強式效率市場假說：該假說認為，股價完全充分反映已公開及未公開的所有資訊。也就是說，技術面、基本面及內線消息是無效的。

不過，在現實的投資市場，並不符合上述任一種「效率市場」的條件，因為市場當中的資訊並非公開且免費，也並非人人都是專業分析師，更別說是人人都能即時對手中股票做出正確反應。

因此，想要運用技術分析投資股票市場，確實是有效的。只要用對策略及方法，想要獲得超額報酬，絕不是難事。本書使用的投資策略，以波段操作與短線操作為主，分析模式則主要透過籌碼面及技術面分析，從 1-2 開始，將正式進入本書重頭戲—「黃綠紅海撈操作法」，帶你找到波段操作與短線操作的致勝關鍵。

(本文摘自溫首盛（溫國輝）著《溫首盛獨創「黃綠紅海撈操作法」：揭開股價漲不停的祕密》，Smart智富提供)

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