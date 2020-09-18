三芝何婆婆牽亡魂 竟牽出王永慶？

編按：馬西屏經歷一場嚴重的心臟手術後，講述自己與奇人域士的驚異的親身體驗，與每個人一生必經的生命功課—生、老、病、死循環。以下摘自《我的神鬼靈療傳奇：大師、宮廟與奇療生死之旅》。

我去幸天宮牽母親沒成功，後來總算在三芝何婆婆處看到牽亡魂的演出。會去三芝，是臺大地理環境資源學系朱子豪教授力邀我去的（朱子豪教授事蹟請見神鬼篇第五章）。地點在三芝海邊，一樓與二樓是餐廳，辦事則在三樓。我上樓之後，何婆婆簡單問了問，就說：「你母親很好，要燒些紙錢給母親與祖先。」

何婆婆主要還是跟朱子豪教授講話，當然也是牽亡魂。她本人略帶外省口音，結果，她當場就將臺塑王永慶董事長的亡魂牽上來；而厲害的是，她竟然講話的聲音與動作立即變成王永慶董事長在說話。因為我跟王董事長接觸很多次，動作跟語言真的很像；如果是假的，至少何婆婆可說是模仿界的天王。

何婆婆（王永慶董事長）跟朱子豪講：「我走得太突然，有些事沒交代清楚，弄得現在子孫為財產失和，你幫我帶一些訊息給三娘。」

朱子豪教授回說：「要讓三娘信我，您一定要告訴我一兩件只有您跟三娘才知道的事情。」

何婆婆（王永慶董事長）說：「你過來，我告訴你。」我當然不敢問他（王永慶董事長）說了什麼，只問說為什麼會選上朱子豪教授？何婆婆說朱子豪教授有法力體質，才能做信差。

過了一下，又變成蔣經國總統上來，要我多為國家社會出點力，哈哈哈！不過語言與動作，都真的蠻像的。

花蓮的石壁部堂牽亡魂非常有名，無論牽不牽得到都不用付錢，但是要燒金紙，從數千到數萬元都有。何婆婆也是如此，牽亡魂或問事都不用付錢，但要燒金紙。何婆婆說：「現在大家都不燒金紙，所以陰陽界的政府與官員都缺錢，你們燒的紙錢，都在半途被政府的官員攔截，都收不到。」

因此，只有經過何婆婆的加持並親自焚化，將紙錢元寶供養給其他世界的眾生，才是最有效率的供養管道，母親也才收得到金紙。

正要告辭的時候，婆婆突然跟我說：「我從電視上看眭澔平最麻煩，他身後跟著一大群無形的朋友，讓他來找我。」我告訴澔平之後，他也興致盎然地跑去三芝找何婆婆。何婆婆究竟跟他說了些什麼，我不方便問，但澔平竟然跟我說：「何婆婆說你的前世是一隻超級青蛙，曾經咬了關聖帝君大腿一口。」

哈哈哈，實在是太有趣了！

後來，朱子豪教授帶何婆婆去木柵會關天師（關天師事蹟請見神鬼篇第五 章），仙拼仙，我想場面一定很好玩。

(本文摘自馬西屏著《我的神鬼靈療傳奇：大師、宮廟與奇療生死之旅》，遠流出版提供)

延伸閱讀

這天最好！中元節 「補財庫」

九月投資求財 這些生肖最旺

名醫問診 │ 爭取黃金時間治療眼中風