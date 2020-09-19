馬西屏的靈療傳奇 隱於民間的高手陳師父

編按：馬西屏經歷一場嚴重的心臟手術後，講述自己與奇人域士的驚異的親身體驗，與每個人一生必經的生命功課—生、老、病、死循環。以下摘自《我的神鬼靈療傳奇：大師、宮廟與奇療生死之旅》。

得知九十二高齡的陳師父往生消息時，我感到非常悲傷，心情一直很低落。臺灣民間奇人太多，大隱隱於鎮，高手在民間，陳師父就是典範。

得知九十二高齡的陳師父往生消息時，我感到非常悲傷，心情一直很低落。臺灣民間奇人太多，大隱隱於鎮，高手在民間，陳師父就是典範。

有天我們全家聚會時，老妹像發現新大陸似地說：「我又找到一位神醫了！」老妹有位我也很熟的好友敏華，有天早上醒來，她先生的右邊肩膀以下沒了知

覺，右手整個垂下不能動彈，立即去醫院急診，聽到了五個有如晴天霹靂的字—「偏癱小中風」。西醫中醫都認為他需要長期復健，夫妻兩人驚嚇到不知所措。

後來敏華的朋友推薦她瑞芳有位國術師父，對筋骨痠痛方面很在行，敏華就跟先生提議去試試，死馬當活馬醫吧！

然而，敏華一見到師父就開始後悔了。因為那是一間非常不起眼的國術館，加上老師父年紀大，時不時就咳嗽，怎麼可能醫好先生的手？沒想到師父笑呵呵告訴他們：「這是小問題，一針讓你馬上能動，再吃個三天藥，保證你恢復八成以上。」

先生半信半疑下被扎了一針後，神奇的事發生了—手竟然有了痛覺，能夠動了！他吃了三天藥後，右手功能竟然恢復了八九成，連看過的大醫院醫師都覺得不可思議。

老妹因髖關節疼痛而看了很多醫生和復健師，幾乎所有的醫生都告訴她必須替換成人工髖關節；但因為老妹怕開刀，便一拖再拖。她聽了敏華的故事後，一開始也是半信半疑，直到過了半年，有天實在太痛了，便讓敏華帶她去找了陳師父。陳師父隔著牛仔褲，用他的氣功直接將針穿透牛仔褲針灸在髖骨處，十秒拔針後老妹立刻不痛，見證了奇蹟的時刻。

第二天，老妹就拉著她先生去看老師父。針灸一次十秒，藥吃了三天，他痛了很多年的五十肩從此不痛；本來舉不起來的右手，到現在過了七年沒再犯過。妹夫還能在我們面前表演大車輪。

征服知識份子的神妙醫術

我從小就對國術館的老師父非常信任，因為以前在屏東沒什麼中醫院，年少時運動打球傷筋動骨，或是落枕，都是去看國術館的老師父。有次落枕痛到完全不能動，老師父妙手一弄竟然就完全好了，不可思議。

但年長之後，我就與國術館不相往來，因為老師父已經逐漸凋零，且跌打損傷都已經習慣去中醫院，便沒有將老妹的話放在心上。

但有一次我打網球，發球時重重落地傷到後腰，疼痛到連坐都沒辦法坐，更別說進汽車開車了，這造成我非常大的困擾。看了中西醫後，我的疼痛仍然無法消除，真的是坐立難安，心情不免沮喪。

這時老妹就鼓動我去看老師父，反正我也莫可奈何，就抱著姑且一試的心情前往。當時由妹夫開車，我生平第一次（也是唯一的一次）整個人是躺在後座上，連坐起身都沒辦法。

到了瑞芳，還是由妹夫跟妹妹把我架進國術館的。老師父看到哎呀哎呀嚷嚷著的我，笑嘻嘻地說：「沒問題，小事情，你等一下就會爽快了！」

我很是懷念老師父的笑容，他的笑容中透漏著一點點的詭異，彷彿在告訴你：一點都不用擔心，簡單的小事一件；也像在說，如果你不相信我，等下就讓你見證奇蹟。

他看透了所有第一次來看診患者的不安與不信任，他在等待治療後的驚訝與不可置信。他很享受這種互動的過程，尤其是準備征服我這種自以為無所不知的知識分子。

這時老師父拿出一根長針來，我當場大驚：針灸不是用小針嗎？老師父又露出他的招牌笑容，說道：「這種針才有效！」

然後他就用針往我的大腿插來。

我那天穿著牛仔褲，他竟然沒讓我脫褲子，就直接隔著牛仔褲插針，我的媽啊！針灸不必用酒精消毒嗎？而且我是腰痛，為什麼要插大腿？

老師父長針一插下去，又露出了招牌笑容：「怎麼樣？痠嗎？痛嗎？」

我當時真的非常後悔，有一種進了黑店的感覺，因為所有的方式與流程，都跟醫療上的SOP截然不同。但見證奇蹟的時刻正要來臨，老師父把長針收回後，不必止血也不必消毒，只是笑著說：「好啦！你可以自己走了，沒事了！」

真的假的！我半信半疑，但一站起來竟然健步如飛，簡直不可思議，老師父則是在旁邊一直笑。老師父開了三天份的烏漆漆黑藥丸給我，一次服用六顆，我每天準時吃，三天後整個腰就好了。

我是個運動過動兒，常常受傷，因為我每天都要打球，而且好勝心又太強，爭勝的結果就是一身病痛。不管是網球、高爾夫球、籃球、桌球、保齡球，我都打。而從此之後，只要運動一受傷，我就去找老師父；如果沒時間去，就買黑藥丸來吃。有一次我又受傷，託老妹去買藥丸，但竟然買不到，原來是被臺灣排名前五名的家族一口氣買光了。

所以在老師父往生之後，我的情緒相當低落，這不只是我少了一位治療師，而是臺灣少了一位奇人。我想念他的笑容。

為了感恩他的恩情，欽佩他的治療，我本來想多寫一些老師父的生平，想知道他九十二歲以前的人生；但他的家人非常、非常地低調，只表示人離開了，一切就如雲煙吧。 老師父走了之後，我又回歸正常醫療體制。一有跌打損傷，就找我的兩位好朋友，西醫找聖和骨科診所魯子全醫師，他是我的網球球友；中醫則找全生中醫診所陳朝龍醫師，他是我主持《新聞左左右右》節目的來賓。

(下一篇：三芝何婆婆牽亡魂 竟牽出王永慶？)

(本文摘自馬西屏著《我的神鬼靈療傳奇：大師、宮廟與奇療生死之旅》，遠流出版提供)

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