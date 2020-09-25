職場人脈 更重要的是「弱連結」的力量

弱連結，正是現今的組織工作的未來，以及使員工去建立連結的關鍵之一。

—雅各‧摩根（Jacob Morgan，作家兼講師）

「弱連結」指的是你頂多稍微認識的人，或許是曾經短暫共事過，也可能是透過朋友認識。這個概念是由史丹佛大學教授馬克‧格蘭諾維特（Mark Granovetter）所提出。

他在一九七三年所發表的研究論文〈弱連結的力量〉（The Strength of Weak Ties）被廣為引用，論文中他更進一步提到這個概念在特定領域裡，比較沒有直接、明顯、穩定關係的人，相較於有強連結關係的人，找工作時，這些人其實是更好的資源。

當中有個重要的發現，這概念很簡單：「與我們連結微弱的人，更可能在跟我們不同的圈子裡活動，因此有管道取得我們所得不到的資訊。」

這是真的。我們不知道誰擁有我們可能需要的資訊。假如我們能踏出自己平常的社交圈去主動聯繫，我們的機會就會增加，因為其他人會有更多、更不一樣，而且是我們一無所知的資訊。格蘭諾維特在該篇論文裡抓住了弱連結的諷刺事實，以及弱連結應該是你人脈重要一環的原因：「人們從已經忘記的人身上收到重要的資訊，這點很驚人。」

正是如此。我們不熟悉的人可能會替我們解謎。好比某個與你曾經同公司卻沒共事過的人。

烤肉派對上的鄰居友人、某個與你一起參加大會座談的人、你母親看護的女兒……以上任何一人都是弱連結。某人本身的知識、人脈或想法替你打開一扇新的門，或是說服你去考慮一個通常絕對不會想到的角色。

順帶一提，「弱連結」絕對不是一個批判的詞。你有弱連結，你自己本身也是別人的弱連結。

我要講的重點是，遠離你日常動線的人，對你的努力至關重要。當你有問題主動探詢、需要別人看法、尋求引薦或建議，或是想要一點專業的同行情誼，你的弱連結就是你需要納入人際網的人。

(本文摘自凱倫•維克爾著《越內向，越成功：Google媒體關係總監、Twitter總編親授，給內向者的「無壓力社交法」，輕鬆建立深刻人脈》，商周出版提供)

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