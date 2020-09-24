錢會自動到你的口袋？跟著年輕人走就對了！

編按：《會走路的錢》作者貝版剛到美國念書時，身上只有200美元，靠著普通上班族薪水與積極的存錢和投資，用11年累積3億台幣的資產。



在這11年中，他抓住三次投資機會，一是投資中國房地產；二是2008年次貸危機後低價買進美國灣區房地產；三是在2016年投資比特幣。加上利用退休帳戶投資科技股和大盤指數ETF，讓他達到財務自由的目標。

「會走路的錢」這個想法是從時間中漸漸摸索出來的。回想我二十多年的投資理財經歷，每過一個階段，我會反思一下自己之前走過的投資道路，也會思考一下未來應該怎樣實現下一步的目標。

在我的記憶中，有幾個比較大的思考里程碑，一個是擁有一百萬美元資產的時候。我只工作六年，為什麼就能擁有一百萬美元？這和教科書上以及各種報章雜誌上的投資理財計畫都不一致，按照報章雜誌一味宣傳的退休計畫長期固定投資，只有在很久以後，一直到你退休，才能成為百萬富翁。

另外一個思考的里程碑是在我快完成「十年一千萬理財計畫」的目標時，最初制定十年一千萬理財計畫時，我完全不知道如何去實現，後來實現的時候，我又陷入很長時間的思考，經過這兩輪思考，我漸漸領悟出「會走路的錢」的投資理念。

瞄準未來有錢人布局

什麼叫作「會走路的錢」呢？用一句能說清楚的話簡單概括就是：各種投資商品的價格與生產成本和使用價值無關，價格也非固定。一件投資商品的價格未來會不會上漲，取決於擁有的人未來會不會比現在更顯著的有錢，特別是那些未來必須擁有這項投資商品的人，也就是剛性需求族群，會不會比現在有錢。我可以舉幾個簡單的例子，說明「會走路的錢」原理。

在全世界的古董拍賣會上，各種唐宋明清的文物，價格都非常高，圓明園曾經用過的水龍頭其實沒有什麼藝術價值，年代也不是很久遠，價格也被炒到上億的天文數字。這些東西在改革開放的時候並不那麼值錢，一個外國人哪怕是中產階級，到中國都有能力收購，現在這些東西卻變得非常值錢，這是因為中國整體變富裕了，中國人有錢了。

再舉一個我在中國看到的例子，前陣子我去杭州餘杭區的阿里巴巴總部開會，餘區那一帶原來都是農田，屬於城鄉交界，住著一些到城裡做小買賣的農民。二○一五年的時候，房價也不貴，當杭州市中心房價突破每平方公尺五萬人民幣的時候，那裡的房價只有七、八千人民幣。

但是阿里巴巴的總部遷到餘杭區，修建一個巨大無比的產業園區，要聘雇數萬人工作，這些員工來自全國各地的頂尖聰明年輕人。比起其他公司，阿里巴巴的員工收入很高，這些年輕人將來都需要結婚生子買房，他們的到來，一下子把餘杭區的房價推高到每平方公尺四萬到五萬人民幣。

當阿里巴巴要遷移的消息傳開時，房價出現一波上漲，漲幅不大，大概五○％左右，真正讓房價漲起來的是這些人陸續搬入園區之後。房地產的價格和股票不一樣，房地產的價格變化市場效率沒有那麼高，股票價格在消息出來之後，往往幾秒鐘之內價格可以漲到位，除非你有特別快的電腦能夠捕捉到這個差價，不然大部分人只能望洋興嘆，房地產價格則不一樣，因為買房需要籌措資金，需要時間。

你要做的就是跟著年輕人走就好了，你可以觀察這一代最聰明、未來收入成長最快的年輕人，他們去哪裡、在做什麼，以後有什麼剛性需求，去他們未來要去的地方，把資產買好。等這些年輕人來的時候，資產價格就會上漲。

美國房地產也是一樣的道理，比如灣區的房地產就是這樣。灣區集中全世界最頂尖的聰明人，這些聰明人來自歐洲、美國其他地方、中國或印度，他們來的時候往往手上沒有錢，有錢也不太敢花，因為他們全部的注意力都在創業上，等事業有成之後才有能力買房子，所以你比他們領先一步就可以了。

「會走路的錢」的投資方法，總結原則就是，把投資瞄準未來可能成為有錢人、現在還是窮人的人，購買這些窮人未來可能會需要的東西，欺負他們現在還沒有錢，不要和那些比你更有錢的人去拚體力。這些投資商品可以是藝術品、房地產，也可以是任何東西，抱著這個「會走路的錢」的原則，我二○一六年前後開始投資比特幣。

早期擁有或購買比特幣的投資人，很多是名校博士，未來可能會變得很有錢，但是當時只有二、三十歲出頭，在社會上沒有穩定的經濟基礎，將來變有錢了，比特幣價格也就會被推上去。他們沒有錢的一個證明就是「披薩事件」，二○一○年Laszlo Hanyecz用一萬枚比特幣買了一個披薩，這一萬枚比特幣現在大約值七千萬美元。早期玩比特幣的人都是窮小子，不然也不會去吃披薩。當我觀察到這個現象時，毫不猶豫的開始買入比特幣。

財富保值的方法

會走路的錢最重要的第一件事，就是防止錢從你家裡走掉。你可能說自己沒有那麼聰明、沒那麼幸運，也不認識什麼年輕人，不知道哪些年輕人未來會成功，所以沒有辦法追逐他們的腳步，讓錢走到自己家裡來。那麼，至少要做到讓財富不縮水，如何保值呢？僅僅買抗通貨膨脹的投資商品是不能保值的，最好的方法，還是認清形勢和總體環境的變化，然後在趨勢下持有稀缺品。

房產其實不是稀缺品，因為不停會有新房子被建造出來，幾乎沒有什麼不動腦筋的模式可以保證財富保值，這個世界永遠在變化，沒有什麼以不變應萬變的策略，股票、黃金、比特幣、藝術品、債券，沒有一樣能夠做到不動腦筋百分之百保值。錢就是這樣，你一個不小心，它就從你家門縫溜走了。

在美國底特律，如果你一九五○年代在那裡買了房產，會發現怎麼買都能賺錢，因為有源源不斷的工人湧入，美國生產的汽車賣到全世界各地，全美國的錢都匯集到底特律來了。然而在一九八○年代之後，你還長期持有底特律房產的話，無論你是多聰明的人，你的錢也會變得愈來愈少，因為產業一蹶不振，人口在流失。

投資的時候有一句話叫作「趨勢是最好的朋友」，房地產更是如此。房地產的趨勢更加穩定，更加持久，一個興旺的房地產市場會持續二、三十年，一個走下坡的房地產市場也會持續走二、三十年，中間當然會有一些小幅反向的波動，一個聰明人要看清楚大方向，然後堅決果斷的做出投資決策。

今天的紐約，沒有出現金融業會離開的任何跡象，所以曼哈頓會長期興旺很久，但是也很難再有快速的成長，灣區則不然，因為未來愈來愈多錢會匯集到灣區，灣區還在上升期。但是天下沒有不散的宴席，縱觀人類歷史中城市的興亡，雖然每次跨越的時空尺度很大，但沒有永久興盛的城市。

要實現資產保值，最好的辦法就是敢於突破自己，離開自己熟悉的環境，到年輕人聚集的地方去，這些地方全世界各地都有，例如柏林就比巴黎更有希望。遺憾的是多數人並不這樣想，他們很少從投資的角度去思考自己生活在哪裡，特別是到了中年之後，更會沉浸在自己熟悉的環境，有熟悉的朋友和親人，即使他們心知肚明，知道自己生活的城市正在一天天衰退，也不會離開。

如果你擁有其他類型的資產，比如黃金、股票或藝術品，也需要注意自己資產的轉移，比如英國人擁有中世紀時期大量藝術品，隨著英國人經濟規模在世界經濟體占比的下降，會漸漸變得不是那麼值錢，而一些新興地區的藝術品，會變得愈來愈值錢，比如越南和印度。如果你膽子大一點，可以購買北韓當代藝術家的繪畫或雕刻，因為北韓現在的狀況不可能永遠持續下去，有一天政權改變了，你就可以獲得不菲的投資報酬。

當然這樣風險有些高，而且有些投機的意味，最好的方法還是等機會真正來臨的時候，就是政治發生重大變革後，再去投入，你只需要比大部隊領先一步，而不是十步。

黃金也是相同道理，年輕人沒有經歷過戰爭，對黃金沒有深刻的印象，經歷過的人才知道，到了國家一切信用體系崩潰的時候，真正的財富只有黃金。目前還沒有跡象顯示全球的金融信用體系會崩潰，所以投資黃金不是一個好主意，我把黃金歸為永不分紅的股票，而且現在手中持有黃金的都是有錢人，你完全沒有必要和這些老人拚體力，所以擁有黃金不是財富保值的好辦法。

中老年投資人千萬不要只盯著周圍的人在投資什麼？要多看看年輕人準備投資什麼？因為年輕人才是未來的希望。如果不投資黃金這些老年人才喜歡的東西，是否應該像孫正義那樣永遠走在時代的最前線，去追逐最賺錢的股票？我覺得對於一般人而言顯然不是一個好主意，因為風險太高。

對於一般人而言，生活中最大的財富其實就是自己的住房。除了自己的住房，還有就是在自己生活的城市購買一些投資房，最好的辦法就是遷居到有潛力的城市，搬到最有潛力的社區。

至於買股票，你很難得到內線消息，很多時候只能從報章雜誌上猜測公司的經營狀況，其實公司經營受太多因素影響，外界很難了解。房子看得見、摸得著，如果你生活在這個社區裡，應該比地球上任何一個財務經理更了解社區的房子，你不但知道房子的價格和租金，你還知道房子建造的一些缺陷，甚至了解每一個競爭對手，因為你了解左鄰右舍是什麼樣的人。有這麼多豐富的知識不利用，實在太可惜了。

還是有人會說我不喜歡房子，也不想管理房子。投資房地產還是股票，一直是投資理財論壇上熱烈爭論的話題，其實兩者殊途同歸。在我看來，首先要了解自己是一個什麼樣的人，根據自己的特點，決定買股票還是房子。

(本文摘自貝版BayFamily著《會走路的錢》，天下文化提供)

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