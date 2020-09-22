「刮痧」的科學真相！你該注意的是這個問題

每次刮痧都會出痧的朋友，建議要找到身體真正缺氧／養的「問題」。

刮痧也是物理治療的一種。所謂「痧」，就是微血管破裂後血液從微血管流出的皮下出血（瘀青），在西醫的角度，是不希望有瘀血的，因為微血管受損，加上流出的血液會壓迫到周邊組織，造成組織受損。

不是所有部位都刮得出痧，甚至有人是刮不出痧的，所謂刮得出來跟刮不出來的差異，主要是看血管壁的狀況。微血管上血管細胞的養分與氧氣都是直接由流進微血管的血液所提供，如果局部血液循環不良，就會造成微血管上的細胞無法有足夠的養分與氧氣，這時候微血管壁會很脆弱，稍微施力就會破裂。

輕輕撞到就出現瘀青，通常位置都是身上血液循環比較差的部位。刮痧可以刮得出來的部位也是一樣的道理，血液循環不好，微血管特別脆弱的地方才刮得出來。刮痧時，血液循環不良的部分已經很脆弱的微血管破裂，血液流到皮下組織，身體會增加局部的血液循環把瘀血移除，之後再重新建立新的微血管，就像革命一樣——非常建設前，必先有非常破壞。

身體變壞的過程：癢、痠、痛、麻、木，也就是身體缺氧狀況的順序，最初是覺得癢，之後會感到痠，再更嚴重的時候會覺得痛，痛到某個程度就感到麻，最後反而沒有任何感覺了。

痠痛部位就是血液循環不良的地方，經由刮痧的動作把血液大量帶入，馬上解決了缺氧的情況，才會突然緩減痠痛的症狀，而有鬆開的感覺。

科學脈診發現高溫時腎經會飆高，腎經是第二諧波，能量大，所以中暑的時候腎經飆高，會把身上的血液／能量都拉去腎經，造成血液分配極度不均勻，腎經以外的部位嚴重缺血，想當然耳會讓人感到非常不舒服。

背上的膀胱經有許多「經絡的樞紐」，上面有所有經絡的鑰匙（肺腧、心腧、肝腧、膽腧、脾腧、胃腧、三焦腧、大腸腧），所以在刮背部膀胱經的時候，可以促進血液重新分配，把聚集到腎經的血液拉回給其他經絡，分配均勻了，人就會舒坦了！

在刮痧之前最好先進行「按摩」，如果有一些特別硬或突起的地方（結節），刮痧是沒辦法改善的，需要用按摩的手法先把結節推開，再進行刮痧。

刮痧時要有足夠的潤滑油避免皮膚受傷，使用器材也要盡量滑潤，沒有特別尖銳的部分。刮痧要先壓再推，幫助刺激比較深層的部位，不要侷限於表層皮膚。可以的話，還是尋求專業的服務。

其實並不建議大家常常刮痧，畢竟刮痧會破壞組織，增加身體的負擔。兩次刮痧的間隔，至少要在前次瘀血完全代謝完後才能再進行。

至於每次刮痧都會出痧的朋友，建議要找到身體真正缺氧／養的「問題」，是否是肺虛造成身上的氧氣不足，還是脾虛造成養分運化等能力不夠，又或者是錯誤姿勢造成血液運送有阻礙，進而造成局部微血管壁如此脆弱。平日多了解自己身體的狀況，找出自己根本的原因進行改善，才是治本之道。

(本文摘自王恬中著《從食指看健康：王唯工科學脈診生活保健指南》，商周出版提供)

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