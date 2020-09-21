肌肉過度訓練 小心肺虛腎虛！

過量的陽（陽盛）會造成陰的不足（陰虛），過多的肌肉就會造成陽盛陰虛。

近幾年健身成了運動的主流，運動不僅是為了健康，還要追求身材與肌肉的美感，馬甲線與人魚線變成了新的美女與帥哥標準，甚至追求超低的體脂肪，但是，肌肉多（體脂肪少）根本不等於健康！

老人家健康的公敵「肌少症」，顧名思義就是肌肉太少了。主要是上了年紀或是久病臥床，肌肉沒有受到足夠的運用，肌肉便慢慢退化減少。統計上，如果沒有固定從事肌力的訓練運動，從30歲開始，每十年就會喪失3至8%的肌肉，所以年輕時「肌肉存款」若不高，又缺乏固定運動的習慣，肌肉就會在不知不覺中流失，不只是沒有力氣爬山、走路、扭毛巾，甚至起床、站立都有可能變成不可能的任務。所以，擁有足夠且強健的肌肉，絕對是維持健康與生活品質很重要的一環！

很多人誤會吃肉就會長肉，其實肌肉的生成，吃肉只是第一步。肌肉的主要成分是蛋白質，而蛋白質最好的來源就是肉類和豆類製品，所以要在吃夠蛋白質的情況下，才有足夠的原料可以建構肌肉。

我們在做健康諮詢時，常發現年紀大或吃素的人，容易有蛋白質攝取不足的情況，同時在脈象上會出現「脾虛（脾經低）」的狀況，這時候不只是肌肉會慢慢萎縮而已，還會有免疫力下降的情況，所以蛋白質一定要吃夠。

成年人蛋白質每日建議攝取量為每公斤體重1克，也就是說60公斤的人一天要吃60克蛋白質才足夠。年紀越大，消化能力變差，反而比年輕人需要更多的蛋白質，最好可以吃到每公斤體重1.1克！吃素的朋友，更要注意吃足量的堅果類與大豆產品，例如豆腐、豆乾、豆漿等，大豆含有的胺基酸品質很高，可以補充不吃肉類缺乏的胺基酸。同時，長肌肉還需要有正確的運動來鍛鍊配合才足夠。身體是一個效率很高的「工廠」，工廠會盡力把耗能做到最少，如果身體覺得什麼東西不需要了，會馬上停止生產，把能量保留下來。我們每天耗能最大的部分，其實就是肌肉，而一旦身體覺得「我們不需要那麼多的肌肉來浪費能源」，那身體就會很快把「製造肌肉與維持肌肉」的工廠關掉。

要讓身體感受到「我們需要肌肉」的唯一方式就是「運動」！所以健身教練總是說要做到「超過自己的極限」，再繼續做，肌肉就會長出來。因為只有做比自己原來能做的還更多時，身體才會覺得「肌肉不夠」，然後開啟製造肌肉的工廠。在這個情況下，如果又有足夠的原料（蛋白質）支援，身體的肌肉就會越長越多。

而沒有運動的人，能坐著絕對不站，能躺著絕對不坐，身體自然而然會認為「我們不需要浪費能源在肌肉了」，當然肌少症就會出現。所以即使年紀變大，活動力變差，也必須持續地做一些負重運動，告知身體我們需要肌肉，最基本的站立、走路，進而提重物、爬樓梯等，都是一再提醒身體我們需要肌肉的方法，千萬不能中斷。

但是，肌肉太大其實很不健康，前面說明陰陽調和時，曾提到過量的陽（陽盛）會造成陰的不足（陰虛），過多的肌肉就會造成陽盛陰虛。可以發現有固定在做肌肉訓練（重訓、皮拉提斯、TRX等）的朋友，通常脾經的陽都不會不足，而在過度訓練（尤其是刻意練肌肉）的人身上則會有嚴重的脾實（脾經很高），同時有肺虛甚至是腎虛的情況，這就是陽（脾、膽、三焦）盛，陰（腎、肺、膀胱）虛的狀況，而且肌肉越大，陰陽就越不平衡。

持續肌力運動維持陽的能量在任何年紀都是必要的，但是千萬不要過度追求肌肉，造成陰的不足，運動的多寡與形式都需要平衡，才會越動越健康。

(本文摘自王恬中著《從食指看健康：王唯工科學脈診生活保健指南》，商周出版提供)

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