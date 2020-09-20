不瞎忙！讓父母能呼吸的「家庭行事曆」

每個孩子和家庭的需求和做法都不同，沒有什麼對與錯。只要整體運作順暢，每個人都有充足睡眠和良好飲食，就是「好的」家庭行事曆。

當了爸媽後，每天的時間表是否就被孩子的「吃喝拉撒睡」控制住了？而且一路下去還有好多年啊！

這十多年下來，我發現要維持家庭運作順暢，一張包含全家人行程、顧慮到每一個人需求的「家庭行事曆」，是非常重要的。家庭中的成員都按照規劃的步調，擁有充足的睡眠（而不是媽媽總是睡不飽）、健康的飲食、有生產力的工作與學習動能，以及彼此交流相處的時間。我們做好時間管理的終極目標，不只是「生存」，而是好好生活，以及每天能騰出一定時間，為自我成長與完成夢想而努力。

要做任何改變之前，第一步就是要檢視現狀。

請先花點時間，回憶或記下你們一家人一週大致的行事曆現狀。每個家庭成員各在一張紙上，寫下一週當中固定要做的事項和時段，比如上班、上學等等。重點來了——所有成員畫好自己的行事曆之後，一定要全部謄在同一張紙上。讀者可以參考書中的範例，一個人選一種代表色，將全家人的行事曆統整在一起。因為家人的時間是彼此連動的，大家的行程都放在「同一份行事曆」內，才方便彼此協調。

除了各自上班上學的時間之外，剩餘的時段就可以利用「家庭行事曆」來規劃時間運用與家庭分工。舉例來說，我和先生會利用孩子上學的時段完成各自的工作，也會將我們想一起做的事，如學習西班牙語、運動健身、約會安排在這個區塊當中。

此外，你家的哪些時段、有哪些重要的事項，一定要有人執行？以我家來說，是「早上：出門前的準備」、「下午：接兒子下課」、「傍晚：準備晚餐」，這些也可以利用「家庭行事曆」確實分工——平日我和先生輪流早起做早餐，好讓另一個人能睡飽一點，每週日則由貼心的女兒擔任「晨光值日生」，為全家人準備早午餐；下午因先生另有學中文或健身的安排，因此他便與我協調好，哪幾天得由我接兒子下課，而另幾天就換我做自己想做的事，由他輪值。

當然，也可以利用家庭行事曆來規劃Me Time和Family Time，每晚八點我和先生會一起陪兒子上床、輪流說故事，兒子睡著後到晚上十點半左右，我們各自看書、打電動，享受不被打擾的放鬆時間；十點半過後到睡前則是夫妻時間，一起喝杯小酒、追追劇，專心相處。到了週末，想要全家人悠閒相聚享用早午餐，那麼我們就得先溝通好，請女兒在那時段不做任何安排。不是我們認為重要，對方就「應該」配合。任何人想獨自「控制」整份行事曆，那肯定會運作不下去。

孩子成長到不同階段，也會需要做對應的調整。五歲兒子的上床時間是八點，我們在晚上就不會排外出的活動；而女兒已經要十七歲了，我們就沒有為她規劃固定的上床時間（只會提醒她別太晚睡覺）。書中提供孩子成長四階段的家庭行事曆範例，供讀者參考。這裡也要特別說明，以上安排只適用於「我們家」，每個孩子和家庭的需求和做法都不同，沒有什麼對與錯。只要整體運作順暢，每個人都有充足睡眠和良好飲食，就是「好的」家庭行事曆。

千萬別看到別人家的孩子八點睡覺，就要求自家孩子或另一半配合；而青春期孩子需要耳提面命才會有規律睡眠，也別懷疑自己為什麼做得比別人家嚴謹。

一份家庭行事曆絕對是「動態」存在的，一般維持個一兩年就得要重新檢視和調整，保留一些彈性，日子也會過得比較輕鬆。

(本文摘自凱若著《爸媽不瞎忙：凱若的幸福家庭行事曆》，天下文化提供)

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