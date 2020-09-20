彭啟明：面對全球暖化要有一顆如海綿般求知的心

「未來的世界，最難的不是找出一種答案，而是找到正確的問題，面對問題。」

我和水良伯是兩年多前在天下文化的人文空間認識的，有一次我在廣播節目裡，無意中提到「水良伯」的高麗菜，沒想到現在「水良伯」的稱號開始被許多人使用，有人還會特別開車到到台中新社指名要找他。

水良伯很健談、好學，因農業和天氣息息相關，我們之間雖然年齡差了二十多歲，但卻有聊不完的話題，我也曾到他在新社的果園觀察他的農產植栽，親自嘗試他的農產品，都為之驚艷，我們是忘年之交，是會一起知識分享的共好朋友。

我常常遇到不同的農民，每位都可以和我講出一些農業大道理，多數靠古早的農民曆或自己的記錄，不太相信短時間的天氣或長時間的氣候預測。水良伯很不同，我們最常探討的話題就是未來全球暖化下，靠天吃飯的農民恐怕會更苦。像是辛苦的耕耘，只要一次的天氣異常災害就會讓大半年的努力血本無歸；還有整個大環境的改變以及空氣汙染，對農業的潛在影響更是劇烈，這就像是溫水煮青蛙一樣，不願意改變的農民，會遭遇很大的威脅。而水良伯會從日常生活當中，記錄天氣和作物的關聯，當有任何問題，他會自己跑去問專家，或是聽演講，從中得到靈感而做出改變，他不願意守住一個框架中，而是找出新的藍海市場。

我常常會遇到鑽研農業的教授與各種專家，有人是在攻讀博士學位而研究，也有人是專精於某一個特殊領域的專家，但較少遇到每天都下田與植物生活在一起、用實務歸納出答案的專家。我也遇過某些農作物的達人，曾有想務農的朋友跟著達人去記錄，學田園管理，想從數據中找到規則，但最後發現實在無法整理，因為經驗和感覺有時候會產生很大矛盾，在科學上找不到太多邏輯可言。

不同於傳統農民的水良伯

相對於專精某些特定領域的專家，水良伯的用心及好學，讓他從田園累積經驗，經營出屬於他自己的「專業」，從他的書中可以看出，他除了把自己的果園當成實驗場，也樂於幫助其他農民，可以說是典型「簡單的事情重複做，就會變成專家；簡單的事用心做，就會變成贏家」，他的不藏私與樂於分享，和傳統農民相當不同。

他曾經想要成為台灣的農業專家，希望用自己的經驗幫助更多的農民，但在學院派主導的環境下，我也勸他，不用靠人際或學位上的肯定，其實只要自己對自己有信心，或是從市場得到的肯定，創造出一片新農業藍海就夠了。尤其，他常說自己總是在田間仔細聽植物在講話，他認為「未來的世界，最難的不是找出一種答案，而是找到正確的問題，面對問題。」這就像是我們面對全球暖化，常常不是要找一個既定答案，而是面對一個未知的問題。若能像水良伯一樣，用一顆像海綿一樣的心，面對外界的的訊息並吸收轉化，才可以有智慧的來面對。

水良伯總是努力的觀察，常常提出各種和科學證據不同的佐證，更積極準備各種方案來因應，這就是面對氣候變遷的正確態度。感謝他將畢生經驗集結成書，提醒我們注意氣候和環境的變化，以及農業的重要性。面對未來極端氣候的挑戰，水良伯積極求知的態度值得大家學習，也期待未來有一天，農業將成為我們的藍海產業。

(本文作者為彭啟明，氣象達人、天氣風險管理公司總經理。摘自陳水良、林子內著《水良伯的老農哲學：聽見植物的聲音》，天下文化提供)

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