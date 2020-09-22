別再偏執「完美」！目標該放在「完成」

從「完美主義」轉念到「完成主義」，讓我持續向前進，而不是偏執的在同一點上原地踏步。

我之所以能在五年內出版四本書，並不是因為我多會寫，而是因為我抱持「完成主義」，逐漸累積文章。一週產出兩篇，一年下來就有一百篇了。有產出，才有與讀者和編輯互動的機會，我的表達方式與寫作結構才能進化得更精練。這個做法讓我累積了一定的讀者群，有些是忠實的「腦粉」，也有一些人會給我建言甚至批評。無論如何，都比閉門造車、從來沒讓作品面世更有意義。

從「完美主義」轉念到「完成主義」，讓我持續向前進，而不是偏執的在同一點上原地踏步。了解到這一點對忙碌的父母來說是非常重要的！ 因為我們的世界離「完美」實在很遙遠，不如確定自己每天都有「完成」了一些重要的事，確保輪子不是空轉，而能持續往前累積里程數。

也因為將目標改放在「完成」而不是細修到完美，因此能將那些猶豫偏執的時間，拿來做真正重要的事。我沒辦法將投影片做得極盡精美，但我會把演講架構與內容做好之後，花錢請專業美術設計將它「升級」，省下來的時間，就能拿來聽一堂課、寫一篇文、運動或是早點睡覺。

完成主義者需要團隊（或一兩位得力助手），能幫助你將「尚可」的成品提升到「專業」水準。例如，美術設計對我就十分重要，我時常將公司重要文宣的架構，手寫在紙上，拍照傳給我們的設計總監，他幾個小時就能做出超級專業精美的成品，讓我「WOW」的眼睛一亮。我寫書、寫文，也需要很懂我的編輯，因為「產出文字」對我來說並不是最花時間的，要將腦海中五花八門的內容，有邏輯的整理成全書章節就需要他們的專業，為整本書理出架構。

我的公司總共管理了十四個臉書粉絲專頁和四個社團，其中我親自管理了五個專頁，也參與每個社團的發文和活動設計，甚至親自回覆所有的留言。許多人問我「怎麼有時間？」，祕訣就是「完成主義」！

當我思考好要發布的活動或內容之後，便用手機草擬七八成的內容，設定上線時程。在正式發布之前我或許會修改幾次，並補上表情符號和照片，發布之後，再依照受眾的反應與公司內部群組的回饋做調整。用這樣的方式，從發想到發布只需要幾個小時，絕對不會費時三天三夜還停留在企劃的階段，節省了很多時間。當然，也會有成果慘烈的時候，那就打掉重練吧！

「完成主義」也能應用於家務事，真的不在行，或者完全沒有時間做的，不妨委託專業。例如我有位好姐妹非常討厭打掃，請專業家事公司每週來家裡兩次，花一點金錢讓忙碌的她可以喘口氣，省下來的時間便可專心陪伴孩子，她認為這筆錢花得非常值得。或者，有些爸媽下班的時間都晚了，偶爾叫個外賣，或定期採購健康營養的即食品放在冰箱裡，都能讓自己輕鬆點。

我生第一胎時，事必躬親，堅持不讓孩子吃罐頭副食品，然而廚藝不精又剛創業，實在很難做到很好；到了德國生第二胎時，原本也打算親手製作副食品，婆婆一句「你不如睡飽一點」讓我突然清醒了！ 人生中有一些堅持是好事，但如果堅持到讓自己太辛苦，可能造成反效果喔！以下就跟大家分享幾個「完成主義」的小祕訣。

祕訣一 寫下每日的「重點三項目」

簡化目標，才能持續！ 這世界上有太多可以完成的夢想了，如果每天都覺得「好多事要做」、「我沒時間，我做不完」，久而久之就會感到疲乏和無力。不如將目標簡化成三個，就三個就好！ 但要求自己一有時間，就要執行這些事。事實上，就算只完成了一項，也是前進了一步。

在前一天下班前或晚上睡覺前寫下三件事，可以讓你對明天有更好的準備，也可以在每天開工的第一個小時思考並寫下今天的待辦事項。

祕訣二 告訴自己今天做得很棒

「放下嚴苛，給自己多些鼓勵」是我送給忙碌爸媽的絕對忠告。我們往往傾向於認為自己「沒辦法」或「做太少」，卻很少告訴自己「做得好！」，不要期待其他人來告訴我們，自己就可以對自己說：「今天雖然得忙孩子和工作，但還是完成了，意志力和堅持力真是驚人啊！」不必等到一百分才能鼓勵自己，只要完成了「重點三項目」就很值得給自己掌聲。

當然，也別忘了用這樣的正面態度來面對另一半，兩人都在忙亂生活中盡力完成些什麼，就算是一頓晚餐、整理了換季的衣服，或者寫了一篇文章、聽完了音頻課程，都很值得讚美。

祕訣三 你的身邊需要幾位啦啦隊

正面積極的環境，讓我們更有持續的力量，換個方式說就是「離開或盡力避開負面的人事物」，特別是那些總是告訴你「還不夠」的人。減少與他們的互動，可以讓你將能量集中在對的事情上。誠實的說，沒有人是完美的，但我們不需要一直被提醒這一點。

我有幾個好朋友，無論我第一次做蛋糕、嘗試經營臉書社團、出版第一本書，甚至只是換髮型，他們都會給我正面又不失中肯的意見。這些好朋友不會讓我忽視自己該成長之處，但是他們讓我知道，我絕對擁有充足的正能量能做到更好。就算我不是最好，他們仍舊接納我，知道這點讓人很放心呢！

祕訣四 勇敢接受建言，持續調整

面對指正或建議，別認為對方是針對「我」，將焦點放在「如何把事情做得更好」，可有效減少心裡的抗拒感。正因為事情做得不夠好，更需要願意告訴我們真相，且能提供建設性意見的人。

例如剛開始學語言時，難免發音不標準，或單字怎麼背都記不起來，聽到別人的指正時，很容易認為對方是在嘲笑或批評而感覺挫折；但若能坦然接受，甚至請教對方怎樣能做得更好，可能得到意想不到的好點子，來幫助自己學得更快、更好。 沒有人是完美的！同樣的， 也沒有任何一件事能執行到完美、不需要修正。放下凡事都要一百分的偏執，樂於接納自己「還在學」、「還不夠好」，而持續成長調整，反而會感覺輕鬆些。肩上的重擔放下了，前進的腳步也就更加輕盈！

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(本文摘自凱若著《爸媽不瞎忙：凱若的幸福家庭行事曆》，天下文化提供)

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