老農哲學：沒有走過的是路 走過的才是人生

儘管植物千千百百種，稟性各自不同，種植的方法也不同，不過，用心觀察，跟植物說話，適性而為，這個道理是不會變的。

水良伯家的客廳裡，最顯眼的是一張泡茶的大桌，牆上掛著兩幅陳居文先生寫的兩幅書法。

靜修自得理易分

慮思謹慎護正身

善惡因果自然報

觀照果樹生長因

這是前桃園區農業改良場副場長黃益田先生寫給水良伯的詩句，他把人類的因果道德觀，和植物生長的原理連結起來：「種什麼因，結什麼果」，看起來像是一種相當古樸的自然觀。

從南瓜談善惡陰陽

當時沒人預料得到，二○二○年一開春，就迎來一場把所有人都隔離在家的瘟疫，減緩了全球化的流動，也有人在此時想起提供生命能量最基礎的地方，而提起「糧食自主」這遺忘已久的農業政策。

在另一幅字句裡，黃先生把水良伯的名字嵌入其中：

良農知土性 肥瘠有不同

時到萬物生 芽蘗地上增

養根利秋實 仰天望年豐

應做陰陽合 自然倉廩充

水良伯對這幅字有自己的解釋，而且是充滿操作性的經驗論：「『觀照』說的是太陽，凡植物都需要太陽，長得好長不好跟太陽有關。」

接著他又講起一個經驗談：「我在三芝幫助過農友種南瓜，他們說他們種的南瓜不生（結果）。」

「我問他們幾月定植？原來他們遵照傳統，都是四、五月起種，很快遇到夏季，葉子長得茂密，但卻不會結果。我就建議他們改成一、二月種。

早年因為台灣東北角氣候多濕，冬季綿綿細雨不斷，為了避免潮濕易爛，所以等到春末才開始種植。不過現在全球暖化，三芝的氣候也不像過去那樣潮濕了，反而梅雨季過後，氣候高溫多濕，南瓜在這種環境下，容易得白粉病。

『善惡』不是一般講的道德，而是行動的多寡。付出多少，得到報酬就有多少，種善因得善果，惡因得惡果。

不管你做什麼事情，跟種果樹都一樣，要很冷靜，仔細觀察植物，才看得出端倪。

這就像醫生看病一樣，近身把脈，把五臟六腑的狀況摸清楚。謹慎地下判斷，給處分，分清楚什麼是正確。」

他對陰陽也有一套觀察瓜果得來的解釋：「南瓜屬陽性，西瓜屬陰性。雖然都是瓜，但同科不同種，陰陽性也不一樣。

植物的陰陽屬性，跟天地的陰陽屬性相配合，所以在什麼季節種什麼植物，吃當令的食物，就像中醫說的陰陽合。

西瓜、苦瓜這種陰性植物，屬於退火的食物，剛好在夏季結果收成，可以平衡身體的熱燥。南瓜是陽性植物，可以暖身。把南瓜拿到夏天來種，雖然茂密，結果卻少；從我的經驗，南瓜最適合在春天或秋天收成。」

用心觀察自然，跟植物說話

水良伯說，家裡這兩幅字是他想送給所有農友的話。雖然植物千千百百種，稟性各自不同，種植的方法也有所不同，不過，用心觀察自然，跟植物說話，調整它們的生長環境，適性而為，這個道理是不會變的。

他又說：「大地最是慷慨寬容，種子只要放在土裡，自然可以生長發芽，看起來很容易，但你要種得好，成為一流的農產品，就變得很不簡單了。」

那麼水良伯牆上的「原則」，對個別農友的幫助是什麼？

水良伯沉吟一會兒，突然語氣變得慎重起來：「農業的問題，還是要親手去做過才曉得。」

在這之前，你聽別人說，看書上寫，都只是一個方向，一種做法，無法驗證是否正確達到。直到你親自動手去種植，春耕夏耘秋收冬藏，植物的根性你曉得了，土壤的酸鹼肥瘠你曉得了，氣候的變化你曉得了，你種出結果，彷彿有了答案；可是這個答案明年不一樣相同，你還是要繼續觀察調整。就這樣一年過去一年，這些知識都在你的生命裡，成為人生的一部分。

總結起來，我必須這樣說：「不曾走過的，怎麼懂得；沒有走過的是路，走過的才是人生。」水良伯加重語氣，一個字一個字吐出這些字。 這兩句話原來已經刻在他心裡，但卻是他用赤腳踩著農地踩了半世紀，才終於踏印出的兩句話。

(本文摘自陳水良、林子內著《水良伯的老農哲學：聽見植物的聲音》，天下文化提供)

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