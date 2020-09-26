退休後自力更生 小型創業如何著手

從周末開始著手創業，等到發展出足夠大的規模，再考慮辭職，這是比較務實的做法。

如同我給朋友的建議，身處於人生百歲時代的我們，都必須盡快找到退休後自力更生的方法，事先培養不靠組織就能賺錢的能力。畢竟誰都不可能永遠待在目前的公司。

若想培養出這樣的能力，我建議創立自己的事業。實際嘗試、摸索，就是最好的訓練方法。

我說這種話雖然有點怪，但不管讀再多創業書籍，參加再多創業講座， 追蹤再多創業家的粉絲專頁，都無法習得真正的賺錢能力。唯有不仰賴公司的頭銜，試著靠自己的雙手賺取收入，才能形成實力。就算賺得少也無所謂，當你能夠做到這點時，才獲得了真正可以運用的自力更生能力。

當然，靠自己的力量賺錢，不需要從一般認知中的「創業」開始起步， 獨自展開小規模事業便已足夠。如果「創業」這兩個字讓你覺得有壓力， 換成「自僱者」或「自由工作者」應該比較容易想像。

我現在雖然經營「股份有限公司」，但員工只有我一個人，實際上就和自僱者沒什麼兩樣，差別只在於必須申請登記成為法人。身為大人，你所需要的正是小型事業。

各位聽到這裡，或許還是一頭霧水。接下來就介紹幾個實際展開行動後，大獲成功的案例吧。

◉ 從不動產公司的業務成為「不動產顧問」

第一個案例是擔任「不動產顧問」的H先生（五十二歲），他從與本業相同的領域開始「大人的周末創業」。H先生任職於大型不動產公司， 同時也是活躍的不動產顧問，專門指導上班族進行不動產投資。

H先生是不動產業務，在業界已經待了很久。他撐過了經濟泡沫化與金融危機等大風大浪，在動盪的不動產業界存活下來，因此在這方面擁有高度專業性。

他之所以開始周末創業，是因為投入不動產投資的「收租上班族」愈來愈多。這些上班族大多缺乏不動產的知識與經驗，被專業炒房客敲詐而失敗的人不在少數，其中甚至有人就此一蹶不振。

自己喜愛的不動產卻造成他人的不幸，這樣的現況讓H先生看不下去， 開始想要改善狀況。不過，現在任職的公司雖然屬於不動產領域，主要卻從事將大樓或大廈賣給法人的工作，協助上班族並不在工作範圍內。於是，他透過周末創業展開不動產顧問的服務。

H先生活用二十多年來培養的知識、經驗與人脈，最後大獲成功。他不只擔任投資講師與顧問，還針對個人提供投資用不動產仲介、融資規畫、標的物管理等細緻服務，這些都是公司業務無法做到的。對不動產幾乎一竅不通的上班族當中，也開始有人因為他的指導而買下優良標的，獲得了高額收入。

H先生現在已經成為「把普通上班族打造成億萬富翁」的知名人士，副業收入甚至大幅超過本業。

他的成功，正是活用本業經驗，以專家之姿開創事業的「大人的周末創業」典範。

就像H先生一樣，在本業中觀察到問題，卻受限於公司業務而無法實際解決問題的人，都可以透過周末創業的形式獲得成功。

發掘問題，就是創業題材的寶庫。而最能夠敏銳察覺問題的契機，就是本業的活動。置身於同業的環境當中，也較容易獲得資訊。只不過，創業既花時間，也無法確定能否順利運作，所以才需要活用「不辭職」的優勢。從周末開始著手創業，等到發展出足夠大的規模，再考慮辭職，這是比較務實的做法。

◉ 活用到府銷售經驗，成為「收納顧問」

「大人的周末創業」絕非大叔的專利，也有女性創業成功的案例，譬如成為收納顧問的M女士。她的事業除了居家裝飾與收納之外，也同步協助顧客進行全方位的整體規畫，包括生活型態乃至思考方式。

M女士原本任職大型百貨公司的居家裝飾部門，從事到府銷售的工作。除了拜訪顧客住家，提供居家裝飾的諮詢之外，還會給予收納及整理的建議。既然顧客買下了家具，她也希望顧客能夠一直在乾淨整齊的環境中妥善使用。

長年的經驗告訴她，進行規畫時，必須從顧客的思考方式開始整理。

某天，M女士得知了美國有一種名為「生活規畫師」的工作。工作內容除了居家裝飾與收納之外，還會提供顧客關於生活型態及思考方式的整體規畫與協助。

當她發現這種工作的存在時，覺得「這完全就是為我量身打造的工作」，於是立刻向公司請假，赴美學習「生活規畫師」的技術，並為了以此為業而展開行動。

剛開始創業時，她並沒有辭去公司的工作。就在她的事業即將步上軌道時，公司剛好推動提早退休制度，於是她利用了這項制度離開公司。後來， 她不僅成為活躍的生活規畫師，還在日本成立技術推廣協會，致力於培養後進、提供認證等活動。 3編按：小規模事業定義為規模狹小、交易零星，每月銷售額未達使用統一發票標準（二十萬元）的營利事業。

(本文摘自藤井孝一著《大人的周末創業：讓經驗、人脈、興趣變現金的未來獲利術》，今周刊提供)

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