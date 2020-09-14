9/22秋分 讓自己爽朗一些！鬧市中歸隱才是高手

二○二○年秋分是九月二十二日。

秋分跟春分一樣，這個「分」字代表一半。有兩層意思，第一是說晝夜平分二十四小時， 白天跟黑夜的時間幾乎是一樣長的。第二層意思，是說明秋天至此，已經過了一半，還剩下一半。順帶一提，二○二○年秋分是九月二十二日，若年初許了什麼願望尚未達成，到現在剛好剩下一百天還能來實現它。

秋分養生，裡外兼顧。於內，毀譽不起波瀾，於外，含寬胸解鬱。再加上吃好、喝好，讓自己開心、爽朗一些，不要太過憂鬱。具體怎麼做？詳述如下。

收斂養內，於鬧市中歸隱

順應天地的收斂閉藏，秋季修心，把握「養收」原則，重點在於能否活得自在。把心收起來好好養著，不是讓你離群索居、帶著一顆排球跑到無人島上去躲起來。而是訓練自己在鬧市中歸隱，毀譽不驚，別人說你好說你壞都無所謂，因為你已經找到跟自己好好相處的方法。隨人境界不同，「小隱隱於野、中隱隱於市、大隱隱於朝」古代養心達人為大家介紹了三種層次。

最初級的，逃離都市找世外桃源去了。厭倦了成天奔忙不知為啥，找個讓你心能獲得寧靜的能量點，靜心、充電一番，也不是不可以。不過厲害一點的養心專家，都是能就地靜心的。就算在市場吃麵配滷蛋、擠捷運還得拿著手機回覆訊息，或者正做著自己喜歡的事情，不論在哪種狀況下，都是明明白白在度日，帶著覺知、活在當下，不批判不強求，甚至還帶著欣賞的目光，無所畏懼地體驗著人生，這是第二種層次。而最高境界，是即便厭世也不離世，還能跟人一起好好做事，管他是豺狼虎豹還是阿貓阿狗，都能成為自己的助緣，這是最強的。

潤燥，喝好吃好人生沒煩惱

比起吃藥，我更喜歡介紹大家吃好東西。秋天宜攝取的食物，因人體質而異、因需求而異。想解決皮膚乾燥的，我推薦亞麻仁油與苦茶油兩種油，可以喝也可以擦，還有就是白木耳，既甘又潤，還對肺很好，肺顧好了，皮膚就會漂亮。

至於秋天老是愛睏、早上很難起床的人，中午前喝點薑茶能促循環，或泡杯熱茶也有助於醒腦。不想被悲秋氣氛影響，悅性食物則是幫你維持平和純淨的好東西，全穀物、豆類、各種蔬菜都是，而調味品部分，檸檬、洋蔥、咖哩粉、薑與香菜可以輪流替換著用，想擺脫困重的感覺，化學添加物多的醬類少用，改以天然食材調味才是有智慧的作法。平時若肉類、甜食、油炸物吃得多，秋季可利用香蕉、蘋果、水梨、豆腐、百合、松茸、豆芽菜、花椰菜，來平衡營養攝取，人比較不會有疲乏的感覺。

去憂愁，來做辦公室擴胸操

長時間坐辦公室，打電腦、伏案閱讀、低頭滑手機，一直駝著、縮著，維持同樣的姿勢，容易造成循環不順暢。可能出現胸悶不暢快、腰酸背痛，或肩頸僵硬的狀況，毛病一大堆。調解胸中鬱悶之氣，除了靠靜心轉化外，直接站起來動一動，心情馬上就會不一樣。

擴胸第一式「交叉解悶」

步驟一，手臂平行上下交叉。步驟二，交互擺動。注意左右兩手上下要交換喔！ 一下左手在上、一下左手在下，如此交替，連續做一分鐘。動作需要帶點速度和力量，擴胸的同時，可感覺到肩胛後收靠近，有一點夾的感覺。

擴胸第二式「上下順氣」

步驟一，左手往前往上擺，右手往下往後擺。步驟二，類似跑步姿勢，雙手上下大幅擺動。(參考下圖)請依自己的柔軟度，盡情伸展，上下擺動幅度越大越好。也是做一分鐘。這個動作既寬胸理氣，背部也會熱起來，整個上半身循環變好、身體帶氧量變好。秋乏的很厲害時，在辦公室打瞌睡時，趕快站起來動一動。

(本圖文摘自洛桑加參著《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》，時報出版提供)

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