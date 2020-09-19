日本上班族也嚮往的「大人周末創業」

趁著還在公司的時候創立自己的事業，培養謀生能力，即可在退休年齡到來時，辭去公司的職務，靠自己的力量謀生。

你聽過「周末創業」嗎？這是一種特別的創業型態：平常在公司上班，趁著周末創辦自己的事業，等事業上軌道之後再辭職。我從二十多年前便開始向上班族推廣這種創業法。

當時，創業必須懷抱「不成功便成仁」的覺悟，先辭去工作才能開始。但周末創業顛覆了這樣的認知，所以又被稱為「耳目一新的創業法」。

我在二十多年前開始推廣周末創業，也就是二〇〇〇年左右，當時日本的景氣跌到了谷底，多數上班族都感受到裁員或破產的危機。日本企業已經無法再繼續維持曾被世界譽為聘僱美德的「終身僱用制」了。

我所提倡的周末創業，卻穩穩支撐了因「終身僱用制」終結而走投無路的上班族。

退休後的漫長日子，靠什麼維生呢？

過了二十年，周末創業已經不足為奇。即便如此，我依然選在這個時候重新推廣，因為上班族⸺尤其是中年以上的人，正面臨新的苦難。

這個意想不到的苦難正是「長壽」。如今是人生百歲的時代，就算退休，人生依然日復一日地持續。人們失去了賺錢的手段，人生卻變得更加漫長。

過去，我們都仰賴退休金、年金等制度補足退休後失去的收入。從受領人的立場來看，這確實是非常傑出的制度。無論市井巷弄還是觀光景點，都前言: 周末創業，是大人的最強武器充滿了靠年金享受餘生的老人。

然而，站在國家的立場，這樣的老人卻形同「米蟲」。如今，各國都面臨著財政困難的危機，年金也存在著財源不足的隱憂，這樣的制度終究不可能永遠維持下去。

如果當事人在退休後仍能繼續賺取收入，無須依靠年金過活，那當然再好不過。但多數退休人士只有領公司薪水的經驗，根本不知道該如何自力更生。

在這種情況下，日本政府採取的對策是「延後退休」，也就是藉由延後年金開始給付的時間，抵銷因長壽而變長的發放期間，並且要求企業保證聘僱到年金開始給付的時間為止。簡而言之，就是強迫公司照顧這些既無法自力更生，又已超過「賞味期限」的上班族。

既然國家都已下達指令，企業也不得不接受，但又接受得不情不願，所以無論是薪水待遇，抑或是工作內容，都經常無視個人的經驗與適性，損害員工的尊嚴。

即便如此，上班族也只能忍受。因為除了領薪水之外，他們沒有其他謀生之道，只能在年金開始給付之前，想方設法維持生活。更糟的是，按照目前趨勢，今後年金開始給付的時間，很可能將愈來愈晚。

換言之，現代上班族面臨的真實處境，就是即使到了六十歲的退休年齡，也很難退休。過去因「終身僱用制」瓦解而走投無路的上班族，如今卻被困在扭曲的「終身僱用制」當中，真是諷刺。

上班族之所以被迫一再承受這樣的試煉，追根究柢，都是因為大多數人無法自力更生，不知道除了公司發放的薪水之外，還有其他靠自己力量賺錢的方法。

不知道也無妨，只要肯學就沒問題了。對此，周末創業依然是個有效的好方法。趁著還在公司的時候創立自己的事業，培養謀生能力，即可在退休年齡到來時，辭去公司的職務，靠自己的力量謀生。

我抱持著這樣的想法，翻出了過去周末創業的方法論，針對即將邁入退休年齡的五十歲世代進行調整。改良後的內容，即為這次所提倡的「大人的周末創業」。

邊上班，邊讓事業步上軌道

本書雖然寫給五十歲左右的讀者，但三、四十歲的人也值得一讀。退休和破產或裁員不同，是每個人遲早必須面對的問題，沒有人是局外人。而且愈早開始準備愈好，就和資產管理一樣。

本書介紹了「邊上班，邊創立自己的事業，並讓事業步上軌道」的方法。只要閱讀並加以實踐，就能減輕對於漫長餘生的不安，每天過得更愉快，也不必再擔憂為年輕人造成麻煩而感到自卑，不同世代得以安然共存。 如此一來，就能盡情享受長壽的恩惠，度過幸福的人生下半場。請各位務必一讀。

(本文摘自藤井孝一著《大人的周末創業：讓經驗、人脈、興趣變現金的未來獲利術》，今周刊提供)

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