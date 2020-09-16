我們是怎麼被富人甩在後頭的？

做為一個《習慣致富》的重度愛好者。看到《習慣致富人生實踐版》要出版了，我的心情不是興奮，而是擔心。為什麼呢？就像你很愛的電影，出了第二集，你興奮去看，多半抱憾而歸。因為它既失去新鮮感，也開拓不出新格局。但嘴上這麼說，我還是翻開這本書，一頁頁讀下去，竟不知不覺讀完了！

我可以很肯定地說：「《習慣致富人生實踐版》是少數我讀過，續集比首集更好看的作品！」

原因是，它真的讓我感受到，微小習慣帶來財富的天差地遠。相較《習慣致富》羅列了三十個富習慣，《習慣致富人生實踐版》透過「說故事」的方式，讓傑西爺爺和孫子們的旅遊，變成一場「財富思維」之旅。

要你蜜月別去太貴的地方，你會抗議；要你存錢買房，你會說租房便宜多了；要你多留時間陪家人，你會說工作怎辦。但當這些道理，變成傑西爺爺口裡的「富有湯姆」和「貧窮約翰」的故事，表格一列，數字一算，你發現：「明明收入差不多的兩人，為何幾年後，財力會拉開到三十一萬美元？」

那些每個當下看起來毫不起眼的習慣，竟然就是富有和貧窮的分水嶺！

《習慣致富人生實踐版》更貼心的是，當故事說完了，還附上「行動方案」。作者這回提供二十二種「聰明理財法則」，你可以視為《習慣致富》的精華強化版，像是同樣強調建立人際關係，這本書中多透露了「在別人生命重要時刻打電話去關心」這招，讓我為之震撼，因為從沒想到可以這麼做。難怪人家總說，有錢人想的跟你不一樣。

幸運的是，在你翻開《習慣致富人生實踐版》的這一刻起，你的致富齒輪即將開始轉動了！



(本文作者為 Super教師、暢銷作家歐陽立中，摘自湯姆‧柯利著《習慣致富 人生實踐版：在關鍵時刻下對決定，讓你成功達陣，樂享財務自由》，遠流出版提供)

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