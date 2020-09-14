電腦桌面也能讓人怦然心動？專家分享小訣竅

乾淨的電腦桌面給人的心動感覺很容易上癮。

桌面應該是個特別的地方，但對很多人來說卻是垃圾場。桌面常常一堆只用過一次的下載檔案、以前的照片或遺忘的文件。我的桌面曾經滿到連檔名都看不清楚！每次登入電腦，迎面而來的就是一團混亂，而且桌面上的東西幾乎都很久沒用了。

把你的電腦桌面改造成有助於你完成工作及怦然心動的地方。

電腦桌面上可以放你得盡快處理的文件，例如要讀的報告、今天要做的簡報，或是未付帳單。我還會在電腦桌面上放一個「心動」資料夾。對我來說，裡頭可能放了我引以為傲的論文、最近的教學評鑑，或是我受邀演講的影片。每次我發表新論文、教新課程或到新場合演講，我就會更新裡頭的檔案。另外，我也還會放一張最近的全家福照。最後，選一張對你有鼓舞效果的電腦桌布，營造令你心動的背景。



【麻理惠的怦然心動工作魔法】我的電腦桌面

我的電腦桌面上只有一個名為「存檔」的資料夾，還有當天要用的資料，例如照片。

我把電腦桌面視為一個工作空間，就跟辦公桌一樣，所以只放我馬上要用的東西。「存檔」資料夾則是像我的檔案櫃，裡頭有兩個目錄，一個是「文件」，一個是「照片」，此外還有一份我得盡快看過的資料，以及往後幾天要用的照片。「照片」目錄下則是我不久後的案子想放的照片。

「文件」下有電子檔案、PowerPoint簡報和PDF檔。我熱愛整理和收納，所以兩個類別都各有自己的子資料夾，不過其實沒必要分那麼細，只要搜尋關鍵字，就能輕易找到你要的檔案。

不過，「照片」下的分類就非常重要。下載照片時，檔名通常都很難辨識，搜尋起來也更加困難。不過，我也不建議一一更改檔名。所以最好的方式就是：根據用途把照片存進不同的資料夾。以我來說，我的照片就分成「整理的照片」「書封」「IG照片」「部落格照片」幾個子資料夾，裡頭都是我暫時存下來以備工作上使用的照片，工作完成後就會刪除。

乾淨的電腦桌面給人的心動感覺很容易上癮。不過我必須承認，直到最近我才開始注重電腦桌面。有天我在咖啡館用筆電工作時，有個書迷過來找我說話。當時我的電腦螢幕亂到我覺得很不好意思，從此以後我都會維持電腦桌面的乾淨整齊。

按照最適合你的行業的方法來為電子資料夾分類。以上的想法只是供你參考的小訣竅。



(本文摘自近藤麻理惠、史考特．索南辛著《怦然心動的工作整理魔法：風靡全球的整理女王╳組織心理學家，首度跨國跨界合作》，方智出版提供)

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