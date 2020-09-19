橋水基金達利歐：人生闖關 你有自己的「原則」嗎？

世界上最重要的事就是了解現實運作的原理和找出解決問題的方法。在這個過程中，你的心態決定了成敗。我發現，把人生看作一場遊戲，把生活中各種疑難雜症當成必須解開的謎題，很有幫助。藉由解開謎題，我得到了寶貴經驗，日積月累變成做事的原則，幫助我避免日後重蹈覆轍。持續累積這些寶貴經驗，改善了我的決策，我才能在人生的遊戲中一路過關斬將，遊戲的難度越來越高，賭注也越來越大。

玩遊戲時會產生各種情緒，這些情緒有利有弊。如果我能夠巧妙調和理性思考和情緒，便能做出更好的決策。

學習現實世界的運作原理，想像我想要開創的願景，然後親手打造出來，是無比痛快的事。我追求偉大目標的路途中經歷失敗，為了繼續前進，我得學習創新。我發現置身在快速學習的回饋循環，有一種快感─就像衝浪客喜歡乘風破浪，即使有時會從浪頭摔下。

別誤會，我仍然害怕跌倒，依舊覺得跌倒很痛。但我會正面看待，我知道這些挫折終究會過去。面對挫折，自我反省，提供我學習的主要養分。就像長跑選手撐過痛苦的階段，終於體驗到「跑步者的愉悅感」（runner’s high）。大多數時候，我把犯錯的痛苦拋諸腦後，盡情享受從錯誤中學習的愉悅感。我認為，經由學習，可以改變習慣，最後體驗到如出一轍的「錯誤學習者的愉悅感」。

當個超級現實主義者（hyperrealist）。

了解現實，接受現實以及在現實人生中奮鬥，是務實而且美好的事。我已經成為一個超級現實主義者，學會了欣賞現實世界的美麗，甚至是苛刻的美麗，而且開始鄙視不切實際的理想主義。

別誤會：我相信夢想可能成真。對我來說，人生當中沒有比這更美好的事。追求夢想讓人生有了滋味。我的看法是創造偉大事物的人並非光說不練的夢想家：他們的夢想是以現實為基礎。奉行超級現實主義可幫助你明智地選擇夢想，進而達成夢想。我發現下面這段話可謂至理名言：

a.夢想+現實+決心=成功的人生。

取得成功、推動進步的人十分了解影響現實的因果關係，並掌握到箇中原則，來實現夢想。反之亦然：不切實際的理想主義者會製造問題，而不是進步。

成功的人生是什麼樣子？我們各有各的需求，所以我們每個人都必須自己決定成功的定義。我不在乎你想當宇宙主宰者，還是沙發馬鈴薯，或有別的願望─我真的無所謂。有些人想要改變世界，有些人安於平淡，品味生活，享受人生。這兩者沒有優劣之分。我們每個人都要決定什麼對自己最重要，並選擇走哪條路來實現夢想。

下面的量尺把你該思考的選項化繁為簡。花點時間仔細想想你會把自己放在量尺上的哪一個位置？

品味生活<────────>發揮影響力

你該思考的問題不只是個別夢寐以求的程度，還要思考你要付出多少努力去兼得兩者。我每一個都想要，也很努力朝兩者兼得的目標邁進。我發現，它們大致上是同一件事，而且相輔相成。久而久之，我體認到人生不是付出多少，就得到多少。這是工作績效的問題，因為工作有績效，可以事半功倍。我不在意你想要什麼，或你想要付出多少心力去達成。這得由你來決定。我只試著跟你分享如何提高工作績效的經驗。

然而最重要的一點，我領悟到一個不爭的事實：

事實―或者更確切地說，就是對現實有精準了解―是任何良好結果不可或缺的基礎。

大多數人不敢面對他們不想看到的現實。這很糟糕。了解出了什麼狀況，沉著應對，這更重要，因為好的局面不用你動手處理。

你同意我的看法嗎？如果不以為然，下面的內容便不可能讓你獲益。如果你贊同，讓我們繼續讀。

態度要極度開放，極度透明。

沒有人生下來就知道什麼是真的；要嘛我們自己去發掘，不然只能跟著別人走。所以知道走哪條路會得到更好的結果是關鍵。我相信：

a.態度要極度開放，極度透明，這對增進快速學習和有效改變來說彌足珍貴。

學習是一系列持續不斷即時回饋的循環，我們做出決定，看到結果，讓我們更加了解現實。抱持極度開放的態度，可提高這個回饋機制的效率。因為這讓你自己和別人都十分清楚你在做什麼，以及為什麼這麼做，不至於產生任何誤會。你的態度越開放，就越不可能欺騙自己，別人就越有可能給你誠實的回饋意見。如果他們是「可信任」的人（知道誰是「可信任的」非常重要），你可以從他們身上學到很多。

極度透明，極度開放，可以加速學習進程，但要做到可不容易，因為必須要卸下心防，勇於接受別人的批評。害怕被批評乃人之常情。可是如果你不開誠布公，就學不到東西。

b.不要在意別人的眼光，讓它阻礙你成功。

倘若你認為最好的辦法是採用獨特的方式行事，你一定要勇往直前─你這麼做，別人必然會有回饋意見，你一定要虛心接受，自我省思。

學習極度透明，就像學習公開發言。一開始覺得彆扭，但次數越多，就越自在。對我來說，正是如此。例如，這本書中的我是極度透明。我的本能依然覺得不自在，因為公開自己的個人資料，勢必引來注意與批評。可是我還是堅持，因為我的學習經驗顯示這是最好的做法，如果讓恐懼阻礙我前進，我會對自己不滿。換句話說，長久以來我已經體驗過極度透明的好處，所以現在我不開誠布公，反倒會覺得難受。

極度透明給了我自由，讓我能做自己，也讓我了解別人，讓別人了解我。清楚彼此的理念和想法，做起事來效率會提高許多，而且更樂在其中。設想，如果人與人之間開誠布公，不隱瞞真實的想法，會減少多少誤解，這個世界運轉會提高多少效率，我們也能更認清現實。我現在講的不是透露非常私人、隱藏在內心深處的秘密；我講的是分享對彼此以及對現實的看法。一如你所見，我親身經歷這種極度真實和極度透明，對於我的決策和人際關係的改善有多大的幫助。所以每當面臨抉擇時，我的直覺是要開誠布公。我把它當成一項原則來行事，建議你如法炮製。

c.擁抱極度真實與極度透明使工作和人際關係更有意義。

我觀察過成千上萬的人嘗試這個方法，絕大多數人獲益良多，而且心情愉快，試過之後很難改用其他方法。

這需要練習以及改變個人習慣。我發現，通常要十八個月左右。改變大多數習慣需要這麼長的時間。