從AI到AI＋金融科技驅動數位轉型

傳統金融業一直認為金融科技公司是競爭對手，殊不知，跨境而來的大型電商才是真正的顛覆者。

金融業是一個受高度監理、習於避險、高成本合規的產業，因此金融業一向是被動提供服務：顧客必須準備好許多資料，提出申請，經金融機構審核批准後，才能取得服務；另一方面，金融科技服務則以科技輔助，提供普惠、低門檻、安全快速、高值好體驗的服務。因此，當金融遇上資訊科技，金融業將被迫主動提供更便民的服務。

然而，由於風險掌控與監理防洗錢防資恐的嚴格要求與高合規成本，金融業者很難提供可獲利的普惠金融服務，卻又不能在這個決定未來金融模式的前期大戰中缺席。儘管諸多業者投入大量資金和人力，仍成效不彰。全球銀行每年在客戶相關技術、流程和未來分行計畫上總計花費200 至300 億美元。然而，根據廣泛認可的行業指標，銀行業仍是客戶滿意度和體驗最差的行業之一。

在AI 與數位科技的驅動下，每個產業都會被顛覆，而抗拒改變的企業一定會遭淘汰。因此，若要不被淘汰就得掌握趨勢，發展新模式與價值去顛覆對手。轉型關鍵在於速度，反應慢者就會被顛覆者消滅。競爭力在於開放、感知、自動化、API 結合業務流程管理（BPM）系統等。透過共享經濟、API 經濟、代幣經濟，以及整合AI、大數據、區塊鏈、源端、物聯網的基礎平臺設施，蒐集整合數據、降低門檻，同時針對傳統金融業不願或無法提供金融服務的普羅大眾與中小企業，提供普惠金融。

也因此，過去十年，全球興起了我們前面談到的許多金融科技的獨角獸。這些金融科技獨角獸提供如保險快速理賠、免手續費的交易、最低手續費轉帳和跨境匯款等服務。儘管在研發資源不足大廠的情況下，金融科技公司通常難以從科技創新勝過領導廠商。然而，顛覆式創新通常從低於主流市場需求的服務，包括便宜、快速交易、貸款、匯款等面向切入，再逐步提升服務價值，進一步滿足主流市場需求。例如螞蟻金服的支付寶、眾安保險低價高頻的旅平險。

螞蟻金服以淘寶、天貓等電商，還有簡易的端到端支付資訊，了解阿里生態圈的用戶與中小微企業需求，對他們提供快速貸款、秒貸、小額、短期融資。這跟現今金融業的做法完全不同；在淘寶上提供買假貨退貨保險的眾安保險，推動的則是高頻低價的保險，與人壽保險的高價低頻保險性質也全然不同。這些金融科技公司志不在搶走金融業、保險業的生意，因為它取得的是全新的客群與全新的市場，做的是金融界過去不做的生意。

傳統金融業一直認為金融科技公司是競爭對手，殊不知，跨境而來的大型電商才是真正的顛覆者。以亞馬遜為例，擁有大量用戶與商家資訊，比銀行更了解其顧客與夥伴。這些大型電商公司擴大服務面向，跨入金融服務範疇後，即可以直接取代其生態圈內的銀行業務。

區塊鏈建立API 經濟平臺的數據可信度

區塊鏈的特色包含去中心化、開放、共同參與、安全可靠、不可逆轉、無法竄改、公開透明⋯⋯這些都跟建立信任有關。區塊鏈技術的主要構成是基於密碼學、分散式網路及共識演算法，提供一種分散式帳本與加密貨幣（cryptocurrency），並以智能合約（smart contract）形式，開發各種點對點分散式交易應用。區塊鏈最大的價值，就是在缺乏信任的環境中，透過區塊鏈形成共識機制，做出各方都能信任的決策。

2017 年資誠全球金融科技調查報告指出，全球77％、臺灣100％受訪的金融公司計畫於2020 年在生產系統中採用區塊鏈技術；國際研究暨顧問機構Gartner 估計，區塊鏈價值將由2018 年的20 億美元，快速提升到2030 年的3.1 兆美元，平均年成長率為88％，為顛覆式科技中成長最快的科技應用。

代幣經濟則是運用代幣，配合公平、合理的利益分享機制，激勵使用者對生態圈做出貢獻及分享經濟效益；也就是說設計一個獎勵回饋機制，當生態圈成員對生態圈產生貢獻時，以代幣來獎勵，創造良性循環。

由於代幣經濟遭一些詐欺者汙名化，筆者與幾位專家特別出版《代幣經濟崛起》一書，介紹代幣經濟的價值，並分享辨識詐欺與創新者的方法。在價值分配上，代幣經濟是非常重要的工具，若從區塊鏈中拿掉代幣經濟，就像少了一隻腳的桌子，無法穩穩立足於當前的經濟市場。

未來十年，金融服務大變革

未來十年，每個產業都可能被智慧數位經濟顛覆。普惠金融、開放金融與智慧科技在這十年內對金融服務模式帶來的轉變，將遠超過六百年來金融業的改變歷程。金融是國家競爭力的基礎，臺灣不可不慎。普惠金融建立在開放、感知與自動化、API ／ BPM、共享經濟、API 經濟、代幣經濟的基礎上。AI 及大數據分析是智慧數位經濟的轉變驅動力，但AI 要落地，還需要融合場景應用、大數據取得（開放）、模式改變（感知與自動化）、跨域跨業流程整合（API、BPM）、價值創造（共享經濟、API 經濟、代幣經濟）。

AI需要大量建立在API、區塊鏈、雲端、大數據、物聯網基礎上的數據，共用、共創、共享、共榮的開放生態圈不但是合理合法取得大量數據的優秀模式，還可以透過生態圈夥伴互相導客，締造滾雪球式的業務成長，再透過代幣經濟分配生態圈的價值。

未來十年，開放生態圈很可能打敗今日縱橫全球的大科技公司（Big Tech）。因此，發展根留臺灣、進軍全球的開放金融科技生態圈與普惠金融服務，需要創新企業有志一同。展望金融業大環境，新興金融科技公司將如雨後春筍般不斷崛起，這個浪潮帶給傳統金融業者龐大的壓力，數位轉型是必然的趨勢。相信未來我們將看到開放銀行、區塊鏈快速理賠、理財機器人等服務普及於消費大眾的生活中。轉型過程中，創新的速度、數據的數量、人工智慧與區塊鏈應用的有效性，是能搶占市場的成功關鍵。

金融數位轉型過程中，也面臨不少挑戰。普惠金融必須獲得更值得信賴的信用評等，同時建立風險管控模式。隨著區塊鏈與人工智慧在金融業的應用更加廣泛，主管機關的監管強度將持續增加，各家業者在開創新的商業模式同時，也須提升法遵措施。在此一趨勢之下，市場將出現金融法遵科技的商機，整個金融科技生態圈也會更加完善。

另一方面，筆者建議金管會基於監理比例原則，核發不同等級的限制性執照，讓金融科技業者得以在可控的風險內，透過逐步推廣高合規能力，擴大業務，促進創新事業模式的發展。

(本文摘自黃齊元、陳鴻基、翟海文、劉鏡清、謝佩珊、黃延聰、余金樹、羅仁權、王可言、林蔚君、左典修、何俊聰、蕭士翔、張烜煒、朱正忠、石志雄著《從AI到AI＋：臺灣零售、醫療、基礎建設、金融、製造、農牧、運動產業第一線的數位轉型》，真文化提供)

延伸閱讀

經濟成長和資源消耗量脫鉤？

巨頭的詛咒！我們的鍍金年代將走向何方？

這個荒謬的結論 竟讓FB成功併購IG