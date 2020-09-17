年賺32％操盤手：投資時「不做什麼」更重要

技術不是愈多愈好，而是愈合理愈好。

很多投資者在覆盤時往往會有這樣一種感覺，上次的保守造成了錯失良機，而今天這次的激進卻造成了追高。市場好像總是在和自己作對，過盡千帆皆不是！

寧可錯過也不做錯，還是寧可做錯也不錯過？這是一個很值得深思的話題。在全憑感覺操作的情況下，當感覺不好時就不要急於出手，寧可錯過也不做錯；在按固定方法操作的情況下，當交易訊號出現時應該毫不猶豫地出手，寧可做錯也不錯過。

每種操作方法，在客觀上會有一個保持高勝率的出手頻率。例如以均線黃金交叉為買點，在日線圖上一年也出不了10 個黃金交叉，不可能平均每個月都有一波上升行情，那麼出手多於10 次後的勝率就會降低。超過了最佳出手次數後，就應該做到寧可錯過也不做錯。

但是，如果是正常的出手頻率，經過耐心等待之後出現的機會，就應該做到寧可做錯也不錯過。

我們可以把正常出手次數之內的交易稱為系統內的機會，把正常出手次數之外的交易稱為系統外的機會。系統內的機會應該有一個做一個，不多做也不少做。系統外的機會應該偏保守，最好是少參與。

如果是沒有一個相對固定的系統，你需要多覆盤，把激進與保守這兩種手法的勝率大略統計一下。堅持其中的一種，或是增加一些過濾條件，在一個框架內操作。例如滿足條件A 時用激進的方法，不滿足條件A 時則用保守的方法。這個條件A 可以透過指標來設定，也可以透過型態或成交量等來設定。

舉例來說，如果MACD 指標滿足DIF ＞ 0，就用激進的底部進場方法提前進場或者適當追進，因為這時市場處於多頭市場，做多是有利的。如果DIF ＜ 0，就用保守的方法，等進場訊號進一步確認，趨勢再明顯一些才進場，因為這時市場處於空頭市場，做多是不利的。這樣，DIF 就成了一個過濾條件。當然還可以再加上背離等條件，隨著條件的增加，你的勝率會提高，但訊號會減少。這相當於對進場訊號的優化，但注意優化要適當，過度的優化會讓方法的適用性降低。

回想一下，在牛市的時候，不管是新手還是老手，怎麼買都很容易賺錢，為什麼？因為市場處於多頭，這時的DIF ＞ 0；而在熊市的時候，老手在不斷底部進場，新手還在抱有幻想。這種情況就是：新手死在逃頂上，老手死在底部進場上。

透過覆盤、做交易記錄、不斷總結，找到幾個有效的過濾條件，哪怕只有 一個，都能夠最大程度地提高你的勝率和信心。

面對激盪的市場，每個人都很難做到「靜得像一塊石頭」，有句話說得好：「盤後諸葛亮，盤中豬一樣。」這是每位投資者都要走過的一個階段。

寧可錯過，也不做錯，先為不可勝！和自己比，先戰勝自己。

選擇不做什麼比選擇做什麼更重要

生活中有很多選擇，但最幸福的不是選擇能做什麼，而是選擇能不做什麼。在交易中，更高階的交易者不是選擇做什麼，而是能堅持不做什麼。

在技術方面，股市中流傳著各種技術，包括進場、出場、加碼、減倉、停利、停損等。在初期剛接觸這些技術時，你可能到處蒐集它們，將它們納入自己的兵器庫。逐漸地，你會形成某種交易理念，然後放棄與之相悖的一些技術。例如，如果你選擇了「唯快不破」，你就應該放棄那些反應遲緩的指標；如果你選擇了「重劍無鋒」，你就應該放棄那些反應靈敏的指標；如果你選擇了右側交易，你就應該放棄猜底測頂；如果你選擇了左側交易，你就應該放棄趨勢確認。

在理念方面，你也會接觸到很多理念、理論上的東西，例如，順勢與逆勢，左側與右側，「長順止輕」「截斷虧損，讓利潤奔跑」「永不攤平虧損」等。你也不可能把所有學到的理念都整合到交易系統當中去，有些理念是魚與熊掌的關係。理念可能讓你徹底改變，它可能顛覆你之前的想法，隨之把原來的方法全部推倒重來。例如，如果你之前一直做短線，但發現這種方法可能並不適合你，所以你過渡到波段。之前的短線方法對波段操作可能有值得借鑑的地方，但是從根本上，你的理念已經發生了轉變。

這些理念和方法只要不是謬誤，它們就沒有優劣之分，關鍵在於如何用它們組成一個系統。不管系統是簡單的還是複雜的，基本的理念和技術都是必需的，而且必須明確和細化。

開始時，你的兵器庫空空如也，到後來面對滿屋子的兵器你可能又變得拿得起放不下。用哪個，棄哪個，真的有點亂花漸欲迷人眼，可謂幸福的煩惱。找到兵器不容易，下決心棄用一種兵器也不容易。這是自己和自己的較量，要看你真正想捕捉的是什麼樣的行情，這一點必須要清楚。

對於行情也同樣需要區分，某些圖形是在某種理念之下不能出手的。如果你在這些不利的圖形上不能做好防守，那麼你的優勢將會大幅減少。不熟悉的圖形，不在系統內的買點，這些都是要迴避的。俗話講，不做不虧，當然這裡說的不做，是不做系統之外的，對於系統之內的不但要做，而且要做得「穩準狠」。

到了某個階段，你不會為沒做到行情而感到後悔，而會為做了不該做的行情而感到後悔。你知道有些行情是系統之外的，只要堅持做好系統內的事，就可以讓資金曲線保持在上升通道內。偶爾的衝動，反而會造成不必要的資金回撤。就算是這次的衝動交易，讓你獲利了或是順利出逃了，但也為下次衝動埋下了伏筆。衝動交易產生的獎勵並非好事。

在系統化交易方面，選擇做什麼是建立系統的過程，而選擇不做什麼則是優化系統的過程。你打造的兵器在速度、重量、長度方面需要有一個權衡取捨。技術不是愈多愈好，而是愈合理愈好。各種理念、技術經過排列組合可能形成無數個系統，但能解出市場這道難題的答案並不多，卻並不一定複雜。還是那句話，關鍵在於你想捕捉什麼行情。另外，形成好的系統之後，在交易心理方面又是一個重要關口，能否嚴格執行將是下一個關鍵。總之，選擇不做什麼比選擇做什麼更重要。真正達到「從心所欲不逾矩」，這是想要成功的充分必要條件。

(本文摘自凌波著《年賺32％操盤手的K線實戰術》，今周刊提供)

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