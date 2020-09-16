白手起家致富原則：不換房、不換老婆、不換車

如果你想確保將來某一天可以做到財富自由，那麼你一定要培養節約生活的習慣。

歐尼爾夫妻住在霍勃肯一間很普通的公寓，去很一般的餐廳吃飯，不會花很多錢在度假上。他們的車子一開就是好多年，讓孩子就讀公立學校。他們結交同樣擁有節儉概念的朋友，讓自己保持在正確的道路上。

相反地，維柏林夫妻住在紐約市頗為昂貴的公寓，每三年換一輛新車。他們的嗜好是買船，享受奢華的度假行程。他們把孩子送到所費不貲的私立學校，每週好幾次到昂貴餐廳用餐。他們的身邊圍繞著花錢不手軟的朋友。

生活方式升級心理的定義是：提高你的生活水準好符合你增加的收入。

許多人在突然多賺一些錢的時候，就會出現這樣常見的窮習慣。人類生存的早期時代，不是吃飽撐著就是饑荒餓死。少數食物豐饒的時機出現時，古代人類會馬上抓緊能夠飽餐一頓的機會，狼吞虎嚥一番。如此一來，古代人類就可以儲存相當可觀的脂肪。當食物缺乏的狀況又發生時，古代人類就能夠生存下來，靠的就是在食物充沛時期所累積的體脂肪。

這種立即滿足感的特徵至今仍留在我們身上。在經濟發達的時代，人類天生的設定就是要大大滿足自己。當用錢可以買到更大的房子、更奢華的車子、珠寶、游泳池、高檔假期時，人們就花上大把大把鈔票。

富習慣就是：主動選擇放棄這種內在的花錢衝動，因而延後滿足感。如此一來，你就能把那筆錢儲蓄起來再轉為投資，好用來維持你未來的生活水準。

因此，當你獲得加薪、紅利、升職或一份收入更好的工作時，不要想說要換到更大的房子、更貴的車，或是購買珠寶及其他東西來擴張你的生活方式。

有一個方法可以做到，就是認真地將你的收入（包括額外的加薪與紅利）中特定比例的金額存起來。這樣的話，你就能守住持續儲蓄計畫，那將會讓未來的你無比受益。

一旦你花錢，錢就是沒了。當你的人生遇到阻礙，像是丟掉工作或失能，你就得要賣掉你的家當。如果你買的東西不再有當初的價值，你拿回來的錢就只有一點點了。

如果你想確保將來某一天可以做到財富自由，那麼你一定要培養節約生活的習慣。你強迫自己的方法是，自動將收入的二○%存起來，然後謹慎地拿來投資。當你存下收入的二○%或更多時，那就迫使你降低生活水準，好讓自己可以用剩餘可運用的錢生活下去。假以時日，你的投資就會讓你做到財富自由，或者，甚至有可能是富有的。

在我的研究中，有一位採取儲蓄投資路徑的白手起家富翁告訴我，他達成財富成功依靠的是一個很簡單的原則：不換房、不換老婆、不換車。 這幾個字裡有很深的智慧。它的意思是，不管你人生中發財多少次，千萬不要改變你的生活水準。切勿擴張你的生活模式，也不要去買一些你其實不需要的東西。為了將來，你要好好過著節約生活、存錢，以及投資。

(本文摘自湯姆‧柯利著《習慣致富 人生實踐版：在關鍵時刻下對決定，讓你成功達陣，樂享財務自由》，遠流出版提供)

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